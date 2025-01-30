APT furyası

Haberin Devamı

Güney Koreli genç şarkıcı Rose ve son yılların gözde ismi Bruno Mars’ın bu ortak çalışmasına özellikle çocuklar ve haliyle çocuklu aileler bayılıyor.

Bende de biraz çocuk ruhu var galiba, ben de bayılıyorum.

Dile dolanıyor, bağımlılık yapıyor.

Güney Kore’de bir içki oyunundan esinlenilerek yazılan şarkının nakaratı Apateu, yani apartman kelimesi kullanılarak yazılmış.

Çıktığı ilk günden beri başa sarıp sarıp dinlemekle kalmadım, konser repertuvarıma da aldım sonunda.

Sway’de söylerken anladım ki seven tek ben değilmişim, hep beraber dans edip söyledik.

Bir de sosyal medyada dolaşan kedili APT videoları var ki, yok böyle tatlılık, yok böyle sevimlilik.

Bu yaz her yerde APT duyacaksınız, benden söylemesi.

Telefon ve saat kullanmıyor

Ünlü oyuncu Christopher Walken’ı kıskandım.

İnternet, sosyal medya ve telefon batağına batmış hissederken, Walken’ın bunlardan bağımsız bir hayat sürüyor olmasına hayran kaldım.

Walken, “Evimde teknoloji yok” diyor ve ekliyor: “Telefonum yok. Hayatımda mail kullanmadım. Twitter nedir bilmem. Saatin kaç olduğunu öğrenmem gerekirse en yakınımdakine sorarım.”

Şimdi bunları Walken’ın 81 yaşında olmasına bağlayanlar olacaktır.

Alakası yok, 89 yaşındaki annemin elinden telefon düşmüyor, YouTube’dan, Instagram’dan çıkmıyor mesela.

Demek ki işin yaşla alakası yok.

Ayrıca zaten Walken hayatı boyunca saat takmamış.

Kuş gibi hafif ve özgür yaşamaya alışık yani.

Birkaç günlüğüne sosyal medya detoksu yapmak için zaman kollayan ama o zamanı bile yaratamayan ben, Christopher Walken’a hayran kalırken, kendimi kısıtlanmış hissetmeye devam ediyorum.

Haberin Devamı

Sinemaya gitmeye başladılar

Amerika’dan gelen veriler, sinemanın yeniden canlanmakta olduğuna işaret ediyor.

Pandemiydi, sendika grevleriydi derken insanların sinemaya olan ilgisi giderek azalmış ve sektör ciddi darbe almıştı.

Ama Hollywood’da 2025 rakamları umut veriyor. Comscore’a göre Amerika’da şu ana kadarki genel gişe, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artmış durumda.

Kış aylarının ardından da “Captain America Brave New World”ün 14 Şubat’ta, Disney’in “Pamuk Prenses”inin 21 Mart’ta ve “Minecraft”ın 4 Nisan’da vizyona girmesiyle gişenin hareketlenmesi bekleniyor.

Bu hafta vizyona giren Mel Gibson imzalı, Mark Wahlberg’li “Flight Risk” adlı film ise aldığı olumsuz eleştirilere rağmen 12 milyon dolar kazanç elde ederek gişenin zirvesine yerleşti.