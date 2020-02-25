Akran zorbalığına dur de

Cüce ve çirkin olduğu gerekçesiyle akranlarının dalga geçtiği 9 yaşındaki Quaden Hayles, annesinin çektiği videoda “Ölmek istiyorum, birilerinin beni öldürmesini istiyorum, kalbime bıçak sokmak istiyorum” diye ağlıyordu.
Pek çoğumuzun kalbi sızladı izlerken.
Bu video sosyal medyada 20 milyondan fazla izlendi ve büyük yankı uyandırdı.
Quaden için Hugh Jackman, Mark Hamill gibi pek çok ünlüden destek mesajları geldi.
Ama siz bu yazıyı okurken bile hâlâ sayısız çocuk akran zorbalığı ile karşı karşıya kalıyor.
İngilizcede ‘bullying’ olarak adlandırılan akran zorbalığı tüm dünyada giderek artmakta.
Bencilleşen insanlığın çocukları eskiye göre çok daha acımasızlar çünkü.
Bu durum için söylemek istediğim birkaç cümle var.
Boyunun kısa olması senin suçun değil çocuk.
Hatta bu suç bile değil çocuk.
Suç, çocuklarına sevgi, empati, merhamet aşılamayan ailelerin.
Suç, bir yaşıtını sırf zayıf diye, güçsüz diye, korumasız diye, farklı diye aşağılayan, kendini kötü hissetmesi için elinden geleni yapan ve bundan zevk alan, haz duyan kötü çocukların.
Suç, aşağılama karşısında ciddi önlemler almayan eğitim sisteminin.
Böyle üzülen değil, koşan, gülen, oynayan çocukların olduğu bir dünya dileğiyle.
Modacıdan
tecavüz suçlaması
“Kadınlar biz moda tasarımcıları tarafından tecavüze uğruyor. Bir kadına onu bodrum katına atarak da tecavüz edebilirsin, belli bir şekilde giyinmeyi dayatarak da. Kadınları sürekli göğüs ve popoları öne çıkaran kıyafetler giyen kadınların olduğu reklam panolarındaki gibi giyinmeye zorlamak tacizdir, tecavüzdür” diyen modacı Giorgio Armani!
Armani’de yaş kaç?
85.
Yani uzun yıllardır bu yaşında eleştirdiği şeyi yapmış.
Peki yıllar sonra neden böyle konuşuyor?
Amacı günah çıkarmak mı, yoksa dikkat çekmek, gündem olmak mı?
Bana ikincisi gibi geldi.
Bunları konuşmak, buna dikkat çekmek için çok gecikti çünkü.
5’te 5
Hayvanseverler olarak hayatta istediğimiz 5 şey:
Bir köpek, bir kedi
Bir köpek, bir kedi daha
Köpek ve kediler için bahçeli büyük bir ev
Köpeklerimizle gezebileceğimiz yeşil alanlar
Köpekleri, kedileri seven bir partner
Akran zorbalığına dur de
Cüce ve çirkin olduğu gerekçesiyle akranlarının dalga geçtiği 9 yaşındaki Quaden Hayles, annesinin çektiği videoda “Ölmek istiyorum, birilerinin beni öldürmesini istiyorum, kalbime bıçak sokmak istiyorum” diye ağlıyordu.
Pek çoğumuzun kalbi sızladı izlerken.
Bu video sosyal medyada 20 milyondan fazla izlendi ve büyük yankı uyandırdı.
Quaden için Hugh Jackman, Mark Hamill gibi pek çok ünlüden destek mesajları geldi.
Ama siz bu yazıyı okurken bile hâlâ sayısız çocuk akran zorbalığı ile karşı karşıya kalıyor.
İngilizcede ‘bullying’ olarak adlandırılan akran zorbalığı tüm dünyada giderek artmakta.
Bencilleşen insanlığın çocukları eskiye göre çok daha acımasızlar çünkü.
Bu durum için söylemek istediğim birkaç cümle var.
Boyunun kısa olması senin suçun değil çocuk.
Hatta bu suç bile değil çocuk.
Suç, çocuklarına sevgi, empati, merhamet aşılamayan ailelerin.
Suç, bir yaşıtını sırf zayıf diye, güçsüz diye, korumasız diye, farklı diye aşağılayan, kendini kötü hissetmesi için elinden geleni yapan ve bundan zevk alan, haz duyan kötü çocukların.
Suç, aşağılama karşısında ciddi önlemler almayan eğitim sisteminin.
Böyle üzülen değil, koşan, gülen, oynayan çocukların olduğu bir dünya dileğiyle.
Modacıdan
tecavüz suçlaması
“Kadınlar biz moda tasarımcıları tarafından tecavüze uğruyor. Bir kadına onu bodrum katına atarak da tecavüz edebilirsin, belli bir şekilde giyinmeyi dayatarak da. Kadınları sürekli göğüs ve popoları öne çıkaran kıyafetler giyen kadınların olduğu reklam panolarındaki gibi giyinmeye zorlamak tacizdir, tecavüzdür” diyen modacı Giorgio Armani!
Armani’de yaş kaç?
85.
Yani uzun yıllardır bu yaşında eleştirdiği şeyi yapmış.
Peki yıllar sonra neden böyle konuşuyor?
Amacı günah çıkarmak mı, yoksa dikkat çekmek, gündem olmak mı?
Bana ikincisi gibi geldi.
Bunları konuşmak, buna dikkat çekmek için çok gecikti çünkü.
5’te 5
Hayvanseverler olarak hayatta istediğimiz 5 şey:
Bir köpek, bir kedi
Bir köpek, bir kedi daha
Köpek ve kediler için bahçeli büyük bir ev
Köpeklerimizle gezebileceğimiz yeşil alanlar
Köpekleri, kedileri seven bir partner