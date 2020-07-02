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Ömür Gedik

Ömür Gedik

ogedik@hurriyet.com.tr

Airbus’ta rekor işten çıkarma

2 Temmuz 2020

Hayatta Beşiktaş Radyo’da “Kartal Pençesi” programımda bu hafta Jolly Tur’un sahibi ve eski Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar’ı konuk aldım.

Pandemi turizmi nasıl etkiledi, iç turizmde neler oluyor, tatilcileri ve sektörü neler bekliyor her şeyi sordum.
“34 yıllık iş hayatımızda hiç böyle bir dönem olmamıştı” dedi Mete ve şöyle devam etti:
“23 Mart’ta ilk kez kapılarımızı kapattık, evlerimize çekildik. Yılda 1 milyon kişiyi tatile götüren bir seyahat acentesiyken sadece iptal ve değişikliklerle uğraştık. Ve 1 Haziran’a kadar tamamen durduk. Şirketimizde yaklaşık 1000 çalışanımız var. Çok zorlandık ama bu zor dönemde bile bir kişiyi bile işten çıkarmadık.”
Burada durup Jolly Tur’u alkışlayarak bir dip not iletmek istiyorum.
Mete Vardar bunları söylerken, son dakika haberlerinde koronavirüs salgınından en çok etkilenen bir başka sektör olan havacılık sektörünün liderlerinden Avrupalı Airbus’un 15 bine yakın çalışanını işten çıkarma kararı aldığı duyuruluyordu.

Bacasız sanayide son durum

Turizm canlanıyor mu, bizi nasıl bir yaz bekliyor sorusunu sektörde herkes birbirine sormakta.

Tahminler de havada uçuşuyor tabii. Mete Vardar rakamlarla cevapladı bu soruyu.

3 aylık durgunluğun ardından 1 Haziran’da telefonların çalmaya başladığını ve bu hafta başında geçen senenin bu zamanlarındaki rakamları yakalamaya başladıklarını söyledi.

Nedenlerini ise şöyle sıraladı:

İnsanlar gerçekten çok sıkıldı.

Bu dönemde sertifikası olan, sosyal mesafeye, hijyene önem veren bir tatil ortamının büyük şehirlerde sokaklarda ve AVM’lerde gezmekten çok daha sağlıklı olduğunu gördüler.

Havayolları, seyahat acenteleri ve oteller yaklaşık 45 farklı sektöre istihdam sağlıyor.

Bu yüzden turizm çok önemli. Bu bacasız sanayiye değer vermek ve önemsemek gerekiyor.

Yurtdışı talebi sıfır. Uçuşlar yok. Montenegro’ya uçuş koyduk, çünkü orada korona vakası yok.

İnsanlar tatil için orayı tercih ediyor bu aralar.

Kıbrıs da aynı şekilde test yaptırarak gidilecek risksiz destinasyonlar arasında yer alıyor.

Eskiden destinasyon önemliydi. Şimdi ise daha çok oteli sorguluyorlar.

Hijyen kurallarına uyuluyor mu, otelin alanı büyük mü, en çok bunlar soruluyor.

Otel sorgulamasında en büyük talep Bodrum otellerine.

◊ “Kalabalıklardan hoşlanmayanlar için 4 kişiye kadar olabilen ve ailelere özel paket turlar var.

Boğulmak zor gelir cana

Kuşadası’nda bugüne kadar görülen en büyük yeşil su kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.
Herhangi bir darbe ya da yara izi yok.
Boğulmuş!
Uzun yıllar ölüme kafa tutarak yüzdüğü, istediği vakit su yüzüne çıkıp nefesini aldıktan sonra mutlu mutlu derine daldığı o mavi sularda bir gün bir ağ çıkmış karşısına.
Görememiş ya da görmüş de umursamamış belki de.
Bilememiş ki o ipler ayaklarına, boynuna, yüzgeçlerine dolanacak, onu derinlere hapsedecek, nefes almak için yukarı çıkmasını engelleyecek.
Çırpınmış durmuş ağlardan kurtulmak için. 
Çırpındıkça daha da dolanmış.
Yüzyıllık çınarın sonu olmuş işte o ağ.
Yorulmuş, bitmiş, nefes alamamış.
Boğulmuş oracıkta.
Otçul olarak bilinen ve yeşillikleri ile ünlü Kuşadası’nı beslenme alanı olarak seçen bu yeşil su kaplumbağalarından bir başkasının daha ölüsü bulundu aynı zamanlarda.
Geceden bırakılıp, bazen günlerce toplanmayan balıkçı ağları, işe yaramayan ağların çöp yerine denize bırakılması pek çok deniz kaplumbağasının sakatlanmasına ve ölümüne neden oluyor.
Ne kadar yazık, nasıl da üzücü.
Daha da üzücü olanı aslında önlenebilir olması.
Balıkçılara bu sözüm ve bizlere.
Balıkçıları uyarmak, denizleri çöplerden, atılmış ağlardan temizlemek de bizim görevimiz.

 

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