Aile bağlarımız dezavantajımız oldu

Türkiye’yi sonbahar ve kışın gelmesiyle birlikte zor bir korona imtihanı bekliyor.
Diğer ülkelerden farkımız ve dezavantajımız aile yapımız.
Avrupa’da yaşlılar çocuklarından ayrı yaşarken, bizde kuvvetli olan aile bağları nedeniyle pek çok 65 yaş üstü bireyin çocukları ve torunlarıyla temasları yoğun.
Çoğu büyükanne ve büyükbaba çocuklarının evinde yaşıyor.
Ayrı evlerde olanlar bile sıkça çocuklarına gidip geliyorlar.
Yani bizde virüsün çocuk ve gençlere yayılması demek, risk grubundaki 65 yaş üstüne de geçmesi demek.
Artı değerimiz olan aile bağları ne yazık ki bu kez karşımıza bir dezavantaj olarak çıkmış durumda.
Büyükleriyle aynı evde yaşayanlar ve onlarla sık görüşenler lütfen çok dikkatli olsun.
Konserlerde son durum
Organizatörler ve sanatçılar birer birer Harbiye Açıkhava ve Vadi Açıkhava konser tarihlerini açıklıyorlar.
Bir yanda izin verilenden fazla bilet satıp sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması nedeniyle eleştirilen, diğer yanda ise bilet satılmadığı için iptal edilen konserler var.
İkisi de sektöre ve bundan sonraki işlere zarar veriyor aslında.
“Ah ne güzel biraz hareket başladı” derken can sıkıyor.
Olması gereken, yapılan tüm işlerde, Harbiye olsun, Vadi Açıkhava olsun, yemekli mekan konseri ya da düğün, nişan olsun, fark etmeksizin kurallara uyulması.
İnsanların dip dibe, iç içe pistte oynadıkları düğünler, merdivenlerde bile izleyici olan konserler virüsü daha hızlı yaymakla kalmıyor, gelecekteki düğün ve konserlere de darbe vurmuş oluyor.
Kurallar, uyulmak için var.
Masalar arasına mesafe koyun, oturmalı konserlerde kapasitenin yarısını aşmayın, düğünlerde pist olayını kaldırın.
Ki hayatta ve ayakta kalmaya devam edebilelim.
Çeşme’deki mekanlar
Harbiye’de ve Vadi Açıkhava’da yapılacağı açıklanan konserlere ilgi varken, diğer şehirlerden iptal haberleri gelmeye başladı.
Antalya’da vakaların artışı nedeniyle satılan biletlerde iadeler olduğu söyleniyor.
Denizli Belediyesi korona yüzünden geçen hafta Melek Mosso konserini iptal etti.
Ayvalık’ta da geçtiğimiz günlerde kaymakamlık başta Duman konseri olmak üzere tüm konserleri iptal ettiklerini açıkladı.
Çeşme ve Alaçatı’da vakaların artmasının yanı sıra kurallara uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan mekanlara sürekli yenileri ekleniyor.
Masa aralarının yeterince açık olmaması ve dip dibe “eller havaya” eğlence, işletmelerin ve sektörün sonu oluyor ne yazık ki...
Bal gibi olur
Oxford’da yapılan bir araştırma,
öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı tedavisinde balın antibiyotiklerden daha etkili ve faydalı olduğunu ortaya koydu.
Balla tedavi olanlarda belirtiler normale göre 2-10 gün daha kısa sürüyor.
İnşallah gerekmez ama aklımızda bulunsun.
Aile bağlarımız dezavantajımız oldu
Türkiye’yi sonbahar ve kışın gelmesiyle birlikte zor bir korona imtihanı bekliyor.
Diğer ülkelerden farkımız ve dezavantajımız aile yapımız.
Avrupa’da yaşlılar çocuklarından ayrı yaşarken, bizde kuvvetli olan aile bağları nedeniyle pek çok 65 yaş üstü bireyin çocukları ve torunlarıyla temasları yoğun.
Çoğu büyükanne ve büyükbaba çocuklarının evinde yaşıyor.
Ayrı evlerde olanlar bile sıkça çocuklarına gidip geliyorlar.
Yani bizde virüsün çocuk ve gençlere yayılması demek, risk grubundaki 65 yaş üstüne de geçmesi demek.
Artı değerimiz olan aile bağları ne yazık ki bu kez karşımıza bir dezavantaj olarak çıkmış durumda.
Büyükleriyle aynı evde yaşayanlar ve onlarla sık görüşenler lütfen çok dikkatli olsun.
Konserlerde son durum
Organizatörler ve sanatçılar birer birer Harbiye Açıkhava ve Vadi Açıkhava konser tarihlerini açıklıyorlar.
Bir yanda izin verilenden fazla bilet satıp sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılması nedeniyle eleştirilen, diğer yanda ise bilet satılmadığı için iptal edilen konserler var.
İkisi de sektöre ve bundan sonraki işlere zarar veriyor aslında.
“Ah ne güzel biraz hareket başladı” derken can sıkıyor.
Olması gereken, yapılan tüm işlerde, Harbiye olsun, Vadi Açıkhava olsun, yemekli mekan konseri ya da düğün, nişan olsun, fark etmeksizin kurallara uyulması.
İnsanların dip dibe, iç içe pistte oynadıkları düğünler, merdivenlerde bile izleyici olan konserler virüsü daha hızlı yaymakla kalmıyor, gelecekteki düğün ve konserlere de darbe vurmuş oluyor.
Kurallar, uyulmak için var.
Masalar arasına mesafe koyun, oturmalı konserlerde kapasitenin yarısını aşmayın, düğünlerde pist olayını kaldırın.
Ki hayatta ve ayakta kalmaya devam edebilelim.
Çeşme’deki mekanlar
Harbiye’de ve Vadi Açıkhava’da yapılacağı açıklanan konserlere ilgi varken, diğer şehirlerden iptal haberleri gelmeye başladı.
Antalya’da vakaların artışı nedeniyle satılan biletlerde iadeler olduğu söyleniyor.
Denizli Belediyesi korona yüzünden geçen hafta Melek Mosso konserini iptal etti.
Ayvalık’ta da geçtiğimiz günlerde kaymakamlık başta Duman konseri olmak üzere tüm konserleri iptal ettiklerini açıkladı.
Çeşme ve Alaçatı’da vakaların artmasının yanı sıra kurallara uyulmadığı gerekçesiyle kapatılan mekanlara sürekli yenileri ekleniyor.
Masa aralarının yeterince açık olmaması ve dip dibe “eller havaya” eğlence, işletmelerin ve sektörün sonu oluyor ne yazık ki...
Bal gibi olur
Oxford’da yapılan bir araştırma,
öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı tedavisinde balın antibiyotiklerden daha etkili ve faydalı olduğunu ortaya koydu.
Balla tedavi olanlarda belirtiler normale göre 2-10 gün daha kısa sürüyor.
İnşallah gerekmez ama aklımızda bulunsun.