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Ömür Gedik
Ömür Gedik
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2025’te ailenizi genişletin

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Hayvan sevgisi konusunda sadece kedi-köpek sever olmamaya hep özen göstermişimdir. HAÇİKO Derneği’ni kurarken de ilk kuralımız tüm hayvanlara hizmet etmek olmuştur.

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Ama gelin görün ki Türkiye’de hayvanseverlik, sokak hayvanlarına, kedi, köpeklere yapılan kötülüklerden sonra bu hayvanlarla sınırlandırılıyor.
İşte bu nedenle farklı hayvanlara sevgilerini gösteren ünlüleri görmek hayli hoşuma gidiyor.
Nehir Erdoğan’ın ördek sevdiği videoyu görünce içim ısındı gerçekten.
Ördek güzel tabii ama ben yine bizimkilere döneceğim.
Yeni yıldan beklentim barınaktan, sokaktan kedi ve köpeklerin sahiplenilmesi, her canın sıcak, sevgi dolu bir yuva bulması.
Sokağa atacaksanız değil, gerçekten bakacaksanız 2025’te ailenizi patili bir çocukla genişletmenizi çok isterim.

Yeni yıl hedefinizi yazın

Fit bir vücudum var, “Spora gideceğim” dediğimde genellikle “Ama senin ihtiyacın yok ki” cümlesiyle karşılaşıyorum.
Ama şunu çok iyi biliyorum ki; sporun amacı zayıflamak değil.
Spor aslında bir kültür meselesi.
Ve ben bu konuda kendimi son derece kültürsüz, akılsız, kendini yönetemez, sedanter yaşamına dur diyemez biri olarak görüyorum.
Kendime saygımı kazanabilmek için de yeni yılda spora başlama hedefi koyuyorum.
Uzun zamandır, özellikle de kolesterolümün 300 olduğunu öğrendiğim günden beri aklımda olan bu değişime kesin karar vermeme sevgili Aşkın Koç’la yaptığım telefon görüşmesi neden oldu aslında.
Bir sabah aradığımda spordan yeni çıktığını ve toplantıya gitmekte olduğunu söyledi.
Ve sporun toplantılarda, günlük yaşamında gerek enerjisine, gerekse de özgüvenine nasıl katkı sağladığından söz etti.
Kendine olan sevgisini ve hayata karşı pozitif yaklaşımını artırdığını da ekledi.
Bunlar aslında bildiğimiz ama kulak arkası ettiğimiz gerçekler.
Aşkın’dan da duyunca artık daha fazla kayıtsız kalamadım ve 2025 hedefime düzenli sporu yerleştirdim.
Bu köşe yazısı kendime mektubum.
Cayarsam, kaytarırsam burada duracak ve beni hedefe kilitleyecek.
Eğer siz de bugün kendinize bir yeni yıl hedefi koyacaksanız, bunu mutlaka bir yere yazın.
Hiç kaybolmayacak bir yer olması önemli.
Dilerseniz yazıp bana mail de atabilirsiniz.
Yeni yıla yeni hedeflerle girmek iyidir.
Mutlu bir yıl diliyorum hepinize.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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