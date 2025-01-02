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2025’in beklenen filmleri

#Nicole Kidman#Tom Cruise#Angelina Jolie

Yeni yılda daha çok film izlemek istiyorum.

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Ve artık iyi filmler izlemek istiyorum.

Pandemi sırasında ve sonrasında sinema cephesinde yaşanan düşüş bu yıl tersine dönecek gibi, 2025’ten gelen haberler hayli güzel.

Yeni yılda beyazperdede neler mi oluyor?

Nicole Kidman genç bir sevgili buluyor.

Tom Cruise son imkânsız görevine hazır.

Angelina Jolie, Maria Callas rolüne bürünüyor.

Timothée Chalamet, Bob Dylan söylüyor.

Bunlardan beni en çok heyecanlandıran, Nicole Kidman’ın “Babygirl”ü.

CEO’su olduğu şirkette asistan olarak çalışmaya başlayan kendinden yaşça hayli küçük bir gençle yaşadığı ilişki işyerlerindeki cinselliğe bağlı güç dinamiklerini bu kez tersten sorgulatıyor.

Bridget Jones, “Mad About the Boy” ile geri dönerken olgun kadın-genç erkek ilişkisine bir de kendi tarafından bakıyor.

Angelina Jolie, Maria Callas’ın Paris’teki emeklilik yıllarına eşlik ediyor.

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Film, divanın Aristotle Onasis ile ilişkisine ve Yunanistan’daki çocukluk yıllarına flashback’lerle geri dönüyor.

Bob Dylan’ın hayatını anlatan “A Complete Unknown” filminde tüm Dylan şarkılarını Timothée Chalamet kendi söylüyor. Edward Norton’ı da Pete Seeger olarak yabana atmayalım derim.

Az kaldı, hepsini, heyecanla bekliyoruz.

Burak Kut farkı

Yılbaşı gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri Burak Kut’tu.

Nasıl konuşulmasın!

O nasıl bir performanstı öyle...

Ben sonradan izleyebildim.

Ve “O Ses Türkiye”de sahneye çıktığı andan itibaren izleyenleri ekran başına kilitlemiş olmasına hiç şaşırmadım.

Gerek dansçıların abartısız ama vurucu koreografisi, gerekse de Burak’ın duruşu, tavrı, sesi, şarkıya can veren enerjisi “İşte biz bunları istiyoruz” dedirtti.

Bir de gerçek şu ki Burak Kut yaş alıyor belki ama yaşlanmıyor.

Kendisi ile 15 yıl önce bir Fikret Kızılok şarkısı olan “Aşk Var Ya”da düet yapmıştık.

Açıp klibimizi tekrar izledim.

Ve sonra Burak’ın yılbaşı gecesindeki “Yaşandı Bitti” performansını.

Hâlâ aynı, hatta bence daha da yakışıklı.

En kısa zamanda bir konserinde izlemeyi, 2025’te yapılacaklar listeme yazdım bile.

 

 

#Nicole Kidman#Tom Cruise#Angelina Jolie
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