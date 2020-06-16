2020 mezunları

Koronaydı, pandemiydi, karantinaydı, sokağa çıkma yasağıydı, sosyal mesafeydi derken 2020 mezuniyet törenleri, baloları, kep atmaları hep iptal oldu.
Eminim hiçbirimiz böyle bir yılda okulu bitirmek istemezdik.
Düşünsenize mezun oluyorsunuz ve pandemi nedeniyle mezuniyete dair sınıf arkadaşlarınızla yaşadığınız tek bir anınız, tek bir ortak fotoğrafınız yok!
İşte bu nahoş duruma bir nebze olsun tat katabilmek için Amerika’da YouTube üzerinden online bir mezuniyet töreni düzenlendi.
Hem de ne mezuniyet töreni, bol sanatçılı, bol ünlülü, şarkılı, pek havalı.
YouTube Red’de geçen hafta canlı yayınlanan ve Graduating Class 2020 adı verilen mezuniyet töreninde
Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes, Justin Timberlake, gençlerin sevgilisi, K-Pop dünyasının önde gelen gruplarından BTS, Zendaya, Kerry Washington ve sürpriz kategorisinde Michelle-Barack Obama çifti de vardı.
Bu kadar çok ünlünün katıldığı mezuniyet töreninde neler oldu diye şöyle bir göz gezdirdim.
Kimileri şarkı söyledi, kimileri dans etti, kimileri ise gençlere öğütler verdi, tavsiyelerde bulundu.
Ünlüler, polis tarafından öldürülen George Floyd’u sık sık andılar ve #blacklivesmatter konusuna vurgu yaptılar.
Irkçılığa karşı öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştılar.
Beyonce konuşmasında müzik endüstrisindeki erkek egemenliğinden de yakındı.
Justin Timberlake 2020 mezunlarının bu tören nedeniyle çok ayrıcalıklı olduklarını söyledi, ki son derece haklı.
Taylor Swift herhalde çocuklar kendini kötü hissetmesin diye kendi mezuniyet törenini kaçırdığını, yaşayamadığını anlattı.
BTS üyelerinin her biri kendi mesajlarını verdiler.
RM, “Karlı bir gündü” diye hatırladığı mezuniyet töreninden bir anısını anlattı.
Güzel ve renkli bir yayındı gerçekten de.
Hiç kimsenin böyle ilginç bir mezuniyet töreni olmamıştır herhalde.
Orlando Bloom ile çocuk bekleyen Katy Perry hamile hamile şarkı söyledi mezunlar için, daha ne olsun.
Oyuncu adaylarına tavsiyeler
Tolga Yüce ile birlikte Instagram hesaplarımızdan sunduğumuz “Tek Hece” adlı programda geçtiğimiz cuma Hamdi Alkan’ı konuk aldık. İlginç tespitlerde bulundu pandemi ve karantina dönemiyle ilgili.
“Nadastaydık, şimdi üretime başladık” diyerek aslında hepimizin yaşadıklarına tercüman oldu.
Müzik dünyasında olsun, sinema, dizi dünyasında olsun evde kaldığımız son üç ayda üretilenler şimdilerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor, göz önüne gelmeye başlıyor.
Hamdi de o üç ayda filmler ve diziler için hazırlık yapmış.
Ekim ayında kamera arkasına geçeceğini söyledi.
Ev hali ve karantinada evlilik sorumuza ise “Birbirimizi dinlemeyi duymayı öğrendik Selen’le. Tortularımız oturdu. Başka konularda tartışmaya başladık. Selen bana düzenli olmayı öğretti bu dönemde. Ve karantinada daha az kavga ettik. Çok az tartıştık. Zaten hanım ne derse odur” cevabını vererek, “akıllı ve sevgi dolu erkek nasıl olur”un örneğini sergiledi.
“Hanım ne derse o olur” cümlesini kuran erkekleri alkışlıyoruz, öyle değil mi?
Oyuncu olma yolunda ilerleyen gençlere tavsiyesi ise şöyleydi Hamdi’nin:
“Artık oyunculara yurtdışında alıcıları olur mu diye bakıyorlar. İngilizce çok önemli. Mutlaka dil öğrensinler.
Bunun dışında okusunlar, izlesinler. Sektör şu anda yeni yüzler ve yeni kahramanların anlatımına açık. Hikayeler aynı olmaya başladığı için yeni yüzler değerlenecek. Bizim dönemimizde her şey daha zordu. Şimdilerde öyle değil. Kendilerini geliştirmeyi ihmal etmesinler ve bizlerle irtibata geçsinler.”
2020 mezunları
Koronaydı, pandemiydi, karantinaydı, sokağa çıkma yasağıydı, sosyal mesafeydi derken 2020 mezuniyet törenleri, baloları, kep atmaları hep iptal oldu.
Eminim hiçbirimiz böyle bir yılda okulu bitirmek istemezdik.
Düşünsenize mezun oluyorsunuz ve pandemi nedeniyle mezuniyete dair sınıf arkadaşlarınızla yaşadığınız tek bir anınız, tek bir ortak fotoğrafınız yok!
İşte bu nahoş duruma bir nebze olsun tat katabilmek için Amerika’da YouTube üzerinden online bir mezuniyet töreni düzenlendi.
Hem de ne mezuniyet töreni, bol sanatçılı, bol ünlülü, şarkılı, pek havalı.
YouTube Red’de geçen hafta canlı yayınlanan ve Graduating Class 2020 adı verilen mezuniyet töreninde
Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes, Justin Timberlake, gençlerin sevgilisi, K-Pop dünyasının önde gelen gruplarından BTS, Zendaya, Kerry Washington ve sürpriz kategorisinde Michelle-Barack Obama çifti de vardı.
Bu kadar çok ünlünün katıldığı mezuniyet töreninde neler oldu diye şöyle bir göz gezdirdim.
Kimileri şarkı söyledi, kimileri dans etti, kimileri ise gençlere öğütler verdi, tavsiyelerde bulundu.
Ünlüler, polis tarafından öldürülen George Floyd’u sık sık andılar ve #blacklivesmatter konusuna vurgu yaptılar.
Irkçılığa karşı öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştılar.
Beyonce konuşmasında müzik endüstrisindeki erkek egemenliğinden de yakındı.
Justin Timberlake 2020 mezunlarının bu tören nedeniyle çok ayrıcalıklı olduklarını söyledi, ki son derece haklı.
Taylor Swift herhalde çocuklar kendini kötü hissetmesin diye kendi mezuniyet törenini kaçırdığını, yaşayamadığını anlattı.
BTS üyelerinin her biri kendi mesajlarını verdiler.
RM, “Karlı bir gündü” diye hatırladığı mezuniyet töreninden bir anısını anlattı.
Güzel ve renkli bir yayındı gerçekten de.
Hiç kimsenin böyle ilginç bir mezuniyet töreni olmamıştır herhalde.
Orlando Bloom ile çocuk bekleyen Katy Perry hamile hamile şarkı söyledi mezunlar için, daha ne olsun.
Oyuncu adaylarına tavsiyeler
Tolga Yüce ile birlikte Instagram hesaplarımızdan sunduğumuz “Tek Hece” adlı programda geçtiğimiz cuma Hamdi Alkan’ı konuk aldık. İlginç tespitlerde bulundu pandemi ve karantina dönemiyle ilgili.
“Nadastaydık, şimdi üretime başladık” diyerek aslında hepimizin yaşadıklarına tercüman oldu.
Müzik dünyasında olsun, sinema, dizi dünyasında olsun evde kaldığımız son üç ayda üretilenler şimdilerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor, göz önüne gelmeye başlıyor.
Hamdi de o üç ayda filmler ve diziler için hazırlık yapmış.
Ekim ayında kamera arkasına geçeceğini söyledi.
Ev hali ve karantinada evlilik sorumuza ise “Birbirimizi dinlemeyi duymayı öğrendik Selen’le. Tortularımız oturdu. Başka konularda tartışmaya başladık. Selen bana düzenli olmayı öğretti bu dönemde. Ve karantinada daha az kavga ettik. Çok az tartıştık. Zaten hanım ne derse odur” cevabını vererek, “akıllı ve sevgi dolu erkek nasıl olur”un örneğini sergiledi.
“Hanım ne derse o olur” cümlesini kuran erkekleri alkışlıyoruz, öyle değil mi?
Oyuncu olma yolunda ilerleyen gençlere tavsiyesi ise şöyleydi Hamdi’nin:
“Artık oyunculara yurtdışında alıcıları olur mu diye bakıyorlar. İngilizce çok önemli. Mutlaka dil öğrensinler.
Bunun dışında okusunlar, izlesinler. Sektör şu anda yeni yüzler ve yeni kahramanların anlatımına açık. Hikayeler aynı olmaya başladığı için yeni yüzler değerlenecek. Bizim dönemimizde her şey daha zordu. Şimdilerde öyle değil. Kendilerini geliştirmeyi ihmal etmesinler ve bizlerle irtibata geçsinler.”