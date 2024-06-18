1 saat çalışana tam gün ücret

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İşte bu nedenle buna “Çav Bella haberi” diyeceğim.

Av. Yıltay Günay’ın sayfasında “Size de iyi bayramlar işçi kardeşlerim” notuyla gördüm.

9’uncu Hukuk Dairesi Yargıtay Kararları şöyle diyormuş:

“Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi 1 saat bile çalışsa tam gün ücrete hak kazanır.”

9 günlük tatilin tam ortasınayken aklınızda bulunsun.

Scott’tan 3 yeni film

Ridley Scott, tam tamına 86 yaşında.

Normalde emekli sayılması, kenara çekilmesi beklenen bir yaş.

Ama Scott hâlâ setlerde, film çekmeye devam ediyor.

“Gladyatör”ün devam filminin ek çekimleri için şu sıralar Birleşik Krallık’ta.

Öyle uyduruk iş de yapmıyor.

Uğraşıyor.

Orijinal filmin bazı setlerini, filmi 25 yıl önce Malta’da çektikleri yerde yeniden inşa ettiriyor mesela.

“Gladyatör 2” büyük merakla beklenirken, 86 yaşındaki yönetmen-den Financial Times’a verdiği röportajda ilginç bir detay geldi.

Scott, sonraki üç filminin ne olacağını zaten bildiğini söyledi.

Bir değil, iki değil, üç yeni film!

Ve yaş 86!

Gerçekten de helal olsun...

Scott, üç proje arasında yalnızca Bee Gees biyografisini doğruladı, hatta filmin oyuncu seçimlerine başlamak üzere olduğunu belirtti.

Sağlam bir Bee Gees fanı olarak heyecanlandım, merakla bekliyorum.