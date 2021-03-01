Kerimcan’ın finalde verdiği mesaj

Covid-19’un hayatımıza kattığı belki de ender iyiliklerden birisi, birçok eğitimin YouTube üzerinde ücretsiz yayınlanması diyebiliriz.

Pandemi ile iptal edilen sınıf eğitimlerinin yerini hızlıca online eğitimlerin alması ve evden çalışmanın da hızlıca yaygınlaşması, eğitimlerin online olarak verilmeye başlamasına yol açtı. Pandemi sürecinde tüm eğitimlerin ertelenmesi sonrası, sürecin uzun süreceği anlaşılınca, şirketlerin eğitim birimleri planlanan ve yapılması zorunlu olan eğitimleri online olarak vermeye başladılar ve bu sayede online eğitimlere hızlıca geçiş başladı.

Pandemi sürecinin uzun süreceğinin anlaşılması, Üniversiteler, dernekler, Ticaret ve Sanayii odaları, Akademiler gibi çok sayıda kurumun üyelerine ve genel katılıma açık eğitimleri online olarak düzenlemesine ve daha çok kişiye ulaşmalarını sağlamak için de YouTube üzerinden de yayınlamasına yol açtı.

Kişisel Gelişim, Excel, E-Ticaret, Pazarlama gibi çok sayıda farklı konudaki eğitim, YouTube üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ücret ödeyerek katılabileceğimiz çok sayıda eğitime, ücretsiz olarak Youtube üzerinden istediğimiz zaman erişebiliyoruz.

İşini e-ticarete taşımak isteyenler, Excel öğrenmek isteyenler, E-Ticaret, Dijital dünyada yeni kavramlar gibi YouTube üzerinde yayınlan ve çok değerli eğitmenlerin anlattığı eğitimlere ücretsiz ulaşabiliyoruz. Online eğitimlerin birçok kurum tarafından ücretsiz yayınlanması, Anadolu’nun her noktasındaki üniversite öğrencileri, işletme sahipleri, kendini geliştirmek isteyen çalışanlar gibi herkes için bulunmaz bir fırsat olurken, kurumlarında kendilerini tanıtmak için iyi bir fırsat sunuyor.

Kurumlar, düzenledikleri online eğitimlerde, eğitime katılanlara kurumlarını tanıtmak, sosyal medya hesaplarının adreslerini verme gibi fırsatları yakalıyor ve değerlendiriyorlar.

Youtube üzerinden ilginizi çeken, kendinizi geliştirmek istediğiniz eğitimlere, YouTube arama çubuğu aracılığıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Arama filtrelerinden yararlanarak yeni eklenmiş eğitimlere ulaşmak oldukça kolay.

YouTube üzerindeki her konuda bulunan bu eğitim fırsatlarından yararlanmanızı öneririm.