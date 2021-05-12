Severim, sayarım ama bu tavrın yanlış ağabey

Bir sandık atmosferi var İzmir’de son dönemde... İZVAK seçimleri...‘İZVAK ne?’ diye yoldan 100 kişi çevirip sorsanız, 50’si yanıtlayamaz...Ama önemlidir...

Kısaca bilgilendireyim...

1998’de İzmir sporunun kanaat önderleri tarafından kuruldu, adı da İzmirgücü Spor Vakfı konuldu. Uzun yıllar, keyifli buluşmalar, sükseli toplantılar eşliğinde İzmir kulüplerine çatı olma görevini başarıyla yürüttü. Gelin görün ki bir yatırım hatası, bir çuval inciri berbat etti, İZVAK’ı kapanmanın eşiğine getirdi.

2016 yılında tam “kepenler iniyor” derken, Karşıyaka başkanlığı döneminde Göztepe’deki mevkidaşı Mehmet Sepil ile el ele verip, düşman kardeşler arasında inşa edilen dostluk köprüsünün mimarlarından olan Ali Erten meydana çıktı. “Ben bunu yaşatırım” dedi, vakfın ilk kurucuları ve eski başkanlarının tam desteği hatta dönemlerine ait sıkıntılı rakamları temizlemesiyle kolları sıvadı.

Sonrasında, adı İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı olarak güncellenen oluşum, geçmişi kavgalarla dolu kulüplerin tek yumruk olmasını sağladı, Alsancak ve Gürsel Aksel statlarının yapımında bürokratik engellerin aşılması, tüm kapıların açılması konusunda var gücüyle çalıştı, yarım kalan Karşıyaka Stadı’nın tamamlanması adına umudundan ve takipçiliğinden hiç ödün vermedi, eşsiz hizmetler, destekler, kaynaklar üretti, büyük bir hızla İzmir’in en özel STK’larından biri konumuna geldi.

İZVAK şu sıralar, “Ölüyü dirilten” mevcut yönetimle, dinamik grup mottosuyla yola çıkan, vakfın şemsiyesi altına diğer branşları, amatörleri, taraftar gruplarını da sokmayı vaat eden ama başta başkan adayı Sayın Emre Sarıgedik olmak üzere bir çoğu vakfın üyesi bile olmayan isimlerle dolu bir liste arasında yaşanacak seçimin gerginliğiyle anılıyor.

İZVAK’ın Türkiye çapında örtüştüğü yapı Kulüpler Birliği’dir... Orada da defalarca başkan değişmiş ama hiç biri için sandık kaosu yaşanmamıştır. Çünkü Kulüpler Birliği, Süper Lig kulüplerini temsil eder ve o kulüpleri yönetenler kendilerini kimin temsil edeceğini doğal olarak kendileri belirler. İZVAK’ta İzmir’in asırlık çınarlarının birliğidir ve 6 kulübün seçkin başkanları, altına imzalarını koydukları ortak bir bildiriyle kulüplerini kimin temsil etmesini istediklerini hiç bir kuşkuya yer kalmayacak şekilde deklere etmişlerdir.

Ben de İzmirli bir spor insanı olarak kuruluşundan itibaren İZVAK üyesiyim ve seçimde sadece 1 oyum var.

