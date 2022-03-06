YSK alışverişe çıktı

Yarının işine bugünden hazırlanma kararı alan Yüksek Seçim Kurulu, alışverişe çıktı. Ne satın alıyor derseniz; Filingranlı kâğıt, oy kullanma kabini, mürekkep...
En uzak olasılıkla 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başlayan YSK yönetiminin, “Erken değil mi?” sorusuna verdiği yanıt ilginç: “Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik.”
TBMM, ilk seçimlerde uygulanacak Seçim Yasası değişikliğini görüşmeye hazırlanırken, YSK da kendi hazırlığını yapıyor. Yaptığı tek iş kâğıt ve mürekkep stoklamak da değil. Öğrendiğimize göre, seçim verilerinin siber güvenliği konusunda yeni bir adım atıldı.
YSK, verilerin güvenli korunması ve siber saldırılara karşı sorun yaşanmaması için yıllardan beri HAVELSAN’dan danışmanlık hizmeti alıyor. Tüm veriler YSK’nın Kocatepe’deki eski binasında depolanıyor. Şimdi, verilerin yeni teknolojiyle daha güvenli hale getirilmesi için Savunma Sanayi ile protokol imzalandı. Yeni binanın alt katı özel güvenlikli bir veri koruma kalesine çevriliyor. Yedekli bir sistemle çifte koruma sağlanacak.
Herkes biliyor, seçim sonuçlarına itiraz olsa, o veriler demokrasi için altın değerinde.
EĞİTİMCİLERDEN MEKTUP VAR
Araştırmacı gençlik yetiştirmek, üniversitelerdeki eğitimci kadrosunun kalitesini arttırmak gibi derdi olanların kafasına taktığı bir konu var. Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV’nin üniversite kütüphanelerinin ve akademik çalışmaların gelişmesine engel olduğu belirtiliyor. Çünkü, basılı kitap ve süreli yayınlara getirilen KDV istisnası, bu alanda uygulanmıyor.
Umut Erdem’in aktardığına göre, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), bu konuda hükümeti, muhalefeti ve üniversiteleri harekete geçirmeye çalışıyor. Üniversitelerin artan maliyetler karşısında birçok veri tabanı aboneliğini iptal etmek zorunda kaldığı, akademik araştırmaların ciddi anlamda tehlikeye girdiği belirtiliyor. TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal bir mektupla derdini, tüm kurumlara anlatmaya çalıştı. Kartal’ın mektubu, üniversitelerimizin gittikçe düşen eğitim kalitesi konusunda önemli ipuçları veriyor: “Ülkemizde 207 üniversite bulunmaktadır. Üniversite kütüphaneleri ve akademik kurumlar her türlü yayını yurtdışından abonelik veya satın alma yöntemiyle tedarik ederek, araştırmacı ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı akademik çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu KDV uygulamasına son verilmelidir.”
Gündem olmayan, ancak gündem yapılan birçok konudan daha önemli değil mi?
YSK alışverişe çıktı
Yarının işine bugünden hazırlanma kararı alan Yüksek Seçim Kurulu, alışverişe çıktı. Ne satın alıyor derseniz; Filingranlı kâğıt, oy kullanma kabini, mürekkep...
En uzak olasılıkla 2023 Haziran ayında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başlayan YSK yönetiminin, “Erken değil mi?” sorusuna verdiği yanıt ilginç: “Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik.”
TBMM, ilk seçimlerde uygulanacak Seçim Yasası değişikliğini görüşmeye hazırlanırken, YSK da kendi hazırlığını yapıyor. Yaptığı tek iş kâğıt ve mürekkep stoklamak da değil. Öğrendiğimize göre, seçim verilerinin siber güvenliği konusunda yeni bir adım atıldı.
YSK, verilerin güvenli korunması ve siber saldırılara karşı sorun yaşanmaması için yıllardan beri HAVELSAN’dan danışmanlık hizmeti alıyor. Tüm veriler YSK’nın Kocatepe’deki eski binasında depolanıyor. Şimdi, verilerin yeni teknolojiyle daha güvenli hale getirilmesi için Savunma Sanayi ile protokol imzalandı. Yeni binanın alt katı özel güvenlikli bir veri koruma kalesine çevriliyor. Yedekli bir sistemle çifte koruma sağlanacak.
Herkes biliyor, seçim sonuçlarına itiraz olsa, o veriler demokrasi için altın değerinde.
EĞİTİMCİLERDEN MEKTUP VAR
Araştırmacı gençlik yetiştirmek, üniversitelerdeki eğitimci kadrosunun kalitesini arttırmak gibi derdi olanların kafasına taktığı bir konu var. Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV’nin üniversite kütüphanelerinin ve akademik çalışmaların gelişmesine engel olduğu belirtiliyor. Çünkü, basılı kitap ve süreli yayınlara getirilen KDV istisnası, bu alanda uygulanmıyor.
Umut Erdem’in aktardığına göre, Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), bu konuda hükümeti, muhalefeti ve üniversiteleri harekete geçirmeye çalışıyor. Üniversitelerin artan maliyetler karşısında birçok veri tabanı aboneliğini iptal etmek zorunda kaldığı, akademik araştırmaların ciddi anlamda tehlikeye girdiği belirtiliyor. TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal bir mektupla derdini, tüm kurumlara anlatmaya çalıştı. Kartal’ın mektubu, üniversitelerimizin gittikçe düşen eğitim kalitesi konusunda önemli ipuçları veriyor: “Ülkemizde 207 üniversite bulunmaktadır. Üniversite kütüphaneleri ve akademik kurumlar her türlü yayını yurtdışından abonelik veya satın alma yöntemiyle tedarik ederek, araştırmacı ve öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. Elektronik yayınlara uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı akademik çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu KDV uygulamasına son verilmelidir.”
Gündem olmayan, ancak gündem yapılan birçok konudan daha önemli değil mi?