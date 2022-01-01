Yılın başarılı vekilleri

TBMM, yoğun ve sinir bozucu bir tempodan sonra iki hafta çalışmalarına ara verdi.

Her tatilden önce olduğu gibi, son dakika hızla Meclis’e gönderilen tekliflerin yetersizliği, AK Parti yönetiminde de sorun oldu.

Yeni sistemde artık Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilen tasarılar yok. Bakanlıklarca yapılan çalışmalar, iktidar partisinin milletvekillerinin imzasıyla teklif olarak gündeme alınıyor. Ancak birbiriyle konu bütünlüğü olmayan, teknik hata içeren alelacele hazırlanmış metinler sıkıntı yarattı.

Sağlık çalışanlarına zam teklifinin eksik hazırlanması nedeniyle geri çekilmek zorunda kalması, enerji düzenlemesinin içindeki maddelerin hatalı olduğu için iki kez revize edilmesi, yanlış teklifteki maddelerin, tam görüşülecekken başka bir teklife taşınması gibi birçok olay yaşanınca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiği ortaya çıktı. Erdoğan’ın “Tam hazırlık yapmadan, arkası önünü düşünülmeden, ayaküstü düzenleme getirmeyin” dediği konuşuluyor.

Bu karmaşık yasama tekniğine milletvekilleri tarafından ‘torba’ adı verilmişti. Sadece karışık olmalarıyla değil, gece ansızın Meclis’e gelmeleriyle de ünlüler. İşte bu yasama anlayışı sadece muhalefet değil, iktidar partisi vekilleri tarafından da eleştiriliyor. Bir milletvekili, “Oğlum bile bana bunun adı torba değil, bu resmen çorba olmuş dedi” sözleriyle karmaşadan şikâyet etti.



Bu konuda, AK Parti grup yönetiminden bakanlıklara bir uyarı giderse şaşırmayın...

FİLM VE KUMAR AYNI KEFEDEYILLARDAN beri Meclis’in internet altyapısının nasıl kullanılacağı, hangi içeriklerin yasak olduğu tartışılır durur. Zaman zaman bunun sınırları genişletilse de TBMM’de uygulanan kurallar, disiplinli bir okula benzer. Milletvekillerinin hizmetine sunulan internet altyapısında oyun, kumar ve zararlı içerikler yasaktır. Peki filmler niye bu listede?

Umut Erdem