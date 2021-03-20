Vekiller tur bindirdi... İkinci posta virüs kaptılar

Bu yıl bilinen klasik programa farklı bir dokunuş yapıldı. Geçtiğimiz günlerde, Meclis şeref salonunda açılan sergide seramik sehpaları tozlu depolardan çıkartılarak sergilenen seramik sanatçısı Füreya Koral’a ait desenler, Kadınlar Günü’ne renk kattı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Füreya Koral desenlerinden yaptırdığı fular, şal ve eşarpları Kadınlar Günü nedeniyle kadın milletvekillerine hediye etti. Türkiye’nin en önemli seramik sanatçısının yaratıcılığında 56 yıl önce ortaya çıkan desenler, artık kadın milletvekillerini süsleyecek. Yani, kadından kadına hediye oldu anlayacağınız. Meclis Başkanı da aracılık etmiş oldu.
ŞİDDETİ BAŞLATAN NOKTA STALKING-ISRARLI TAKİPYİNE Kadınlar Günü, yine klasik mesajlar, yine kadın cinayetleri, yine koca bir karadelik. Sorunu herkesin bildiğini, çözülmesi için samimi olduğunu varsaysak bile, bakış açısını değiştirmenin zamanı geldi. Mesela buradan başlanabilir: Stalking yani, “ısrarlı takibi” kastediyoruz.
Demek istediğimiz, özel hayatın gizliliği, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj gibi suçları içinde barındıran, başta AB olmak üzere birçok ülkede ayrı bir suç olarak düzenlenen
Yasaklı günlerde edinilen yeni hobilerden okunan kitaplara kadar birçok yönü aktardık size. Bir de pandemi günlerinde alınan kilolardan kurtulmak için sürdürülen çabalar var. Örneğin “günde 10 bin atma hedefi” koyan milletvekillerini, TBMM’nin bahçesini veya uzun koridorları arşınlarken görebilirsiniz.
Bununla yetinmeyip, evlerinin koridorlarında kendilerine yürüyüş parkuru yapanlar olduğunu da öğrendik. Bir milletvekili, evde olduğu günlerde, 10 bin adım hedefini tutturmak için spor ayakkabılarını giyip, koridorlar ve odalar arasında yürüyüş yaptığını aktardı. Bu yürüyüşü cazip kulmak için de müzik eşliğinde bir tempo yakalamak gerektiğini tüm ciddiyetiyle anlatan vekil, en iyi yürüyüşün ünlü Latin şarkıcı Shakira’nın eşliğinde yapıldığını söylüyor. Milletvekili, Latin temposunun yürüyüşe çok iyi uyduğunu, bir şarkıda bin adım atabildiğini dile getirince, arkadaşları internetten Shakira’yı aramaya koyuldu.
Hareketsizlik böylesine sorun haline gelince, bazı milletvekillerinin genel kurul görüşmelerinin ortasında, “Eksik adımım kaldı, ben bir tur atıp geleceğim” diyerek salondan çıktığını biliyoruz. Bu yarış, telefonların adım ölçerlerinden takip edilip birbirlerine gönderilerek motivasyon aracı olarak kullanılıyor. Hatta, aynı anda yürüyüşe çıkan küçük gruplar oluşmuş.
Suç oranlarının tavan yaptığı, hırsızlığın bir ‘aile mesleği’ olduğu bu semt, son yıllarda epey değişti. İlginç kentsel dönüşüm hikayesi TBMM’de konu oldu.
TOKİ Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje AŞ (TOBAŞ) Genel Müdürü Ferhat Ertürk’ün, Deprem Araştırma Komisyonu’nda anlattıkları, “Ankara’nın Harlemi” olarak bilinen Çinçin Mahallesi’nde suç oranının yarıya indiğini gösterdi.
Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, bu sonuç emniyet kayıtlarıyla da ispatlanmış. Ertürk’ün anlattıklarının sosyolojik açıdan da karşılığı var;
“Yani bu bataklığı kurutmak gibi bir şey. Meşhur Çinçin suç örgütlerinin, hırsızlık şebekelerinin olduğu bir yerdi. Çinçin Projesi’nde niye suç oranları düştü? Onu da analiz ettik. Kat mülkiyetine geçtiğinde hani ‘Allah’tan korkmaz, kuldan utanır’ şeyi devreye giriyor, rehabilite oluyor efendim.
Önceden adam ayakkabısını kapının önünde çıkarıyor, hesap vereceği kimse yok. Çöpünü istediği saatte çıkarıyor, istediği yere atıyor hesap vereceği, bunu kınayacak kimse yok. Ama bir toplum içerisinde yaşamanın getirdiği kuralları orada öğreniyor. Belki suça meyilli bir yapı olmadığı için artık o eski alışkanlıklarından vazgeçiyor.”
Şimdi Çinçin’de gecekondular yerine bloklar yükseliyor. Oturulan evler değişince, alışkanlıklar da değişiyor. Ancak ev kadar önemli olan alt yapı. Kültür merkezleri, parklar ve spor alanları.
Gençleri suç çetelerinin eline düşmesini önlemek için spor ve hobi merkezlerine yöneltmek gerekiyor.
Halkımız, ayda mangal yapıp rakı içme hayali kurarak, bu heyecana kendince katkı sağladı ama işin aslı pek öyle değil. En az 10 yıllık bir çalışmanın gerektiği açıklandığında, herkesin ayakları yere bastı.
Ancak 10 yıl dediğiniz çabuk geçer. Türkiye Uzay Ajansı’nın da doğal olarak bu sürece hazırlanması gerekecek. Bu nedenle, kurumun Resmi Gazete’deki eleman alım ilanı herkesi heyecanlandırdı. Ancak bunun, uzay çalışmalarında yer alacaklarla ilgili olmadığı kısa sürede görüldü. Her sabah Resmi Gazete’ye mutlaka göz atan gazetecilerin “astronot adayı ilanı” görme hayali suya düştü.
Anlaşılan kurum, üzerinde biriken yılların tozunu atma ihtiyacı hissetmiş ki, en az lise mezunu ve vardiyalı çalışmaya uygun 4 temizlikçi almaya karar vermiş! İlanda 4 temizlik işçisinin kura ve mülakat yöntemiyle alınacağı duyuruldu. En az lise ve dengi okul mezunu, vardiyalı çalışmaya uygun, erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olması gerekiyor. Uzay Ajansı, yine kura ve mülakat yöntemiyle 2 tane de kadrolu garson alacak. Adayların, otelcilik ve turizm meslek liseleri ile mesleki ve teknik liselerin yiyecek ve içecek bölümlerinin servis dalından mezun olmaları şartı bulunuyor.
Türkiye, 10 maddelik Milli Uzay Programı’nı ilan ederken, bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gidebilecek yetkinlik ve becerilere sahip 3 aday belirleyip, eğitimin ardından Ay’a gönderecek. Türkiye Uzay Ajansı belli ki, astronot aday seçiminden önce kendi bahçesini süpürüyor.
Şöyle güzel demli çay yapıp servis edecek elemanlara ihtiyaç var!
Önce altyapı sonra uzay.
VATANDAŞI İDAREYE KARŞI KORUMAKYargı
“Hiçbir şey yapmayan gençler” kavramı artık dünya çapında sorun. Bu, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler anlamına geliyor. İşte bu gençlerin sayısı 3 milyonu geçti.
Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, TOBB Üniversitesi, “işgücü piyasalarında genç nüfusun görünümü” başlıklı bir rapor hazırladı. Araştırmayla, yüksek teknoloji kullanan, her şeyi sorgulayan kentli gençler kadar, taşraya ve varoşlara sıkışmış gençlerin fotoğrafı da çekildi. İşte ne eğitimde ne istihdamda olan bu 3 milyon gencin, 124 bini okuma yazma bile bilmiyor.
Araştırmaya göre, hiçbir şey yapmayan gençlerin 1 milyon 378 bini “lise altı eğitime” sahip. 522 bini lise mezunu, 575 bini ise yüksek öğretim eğitimi almış durumdalar. Yani üniversite mezunu yarım milyon genç, hareketsiz bir blok gibi duruyor.
Dünya rakamlarına gelince, 2016 yılında dünya genelinde ne eğitimde, ne istihdamda, ne de yetiştirmede olan gençlerin sayısı 259 milyonken, 2019 yılında 267 milyona yükseldi. 2021 yılında ise 273 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.
Bu rakamlar gençlere ve gençlere yönelik çözümlere, artık farklı bir açıdan bakmak gerektiğini gösterdi. Burada, eğitime bile ulaşamayan, umutsuz gençlerden söz ediyoruz.
SONRAKİ OMBUDSMAN KADIN OLSUNTBMM’DE farklı partilerden de olsa kadın vekillerin ortak hareket ettiği başlıca konu kadın haklarıdır. Bu ortak hareket, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsman) raporlarının görüşülmesinde de görüldü. Kurumda gittikçe artan kadın çalışan sayısı heyecan yarattı ve bir sonraki ombudsmanın kadın olması istendi. Ombudsman Şeref Malkoç’a da buna destek vermek düştü.
Turan Yılmaz
Türkiye’nin sayılı seramik sanatçılarının başında gelen Füreya Koral’a özel olarak yaptırılan sehpalar, yıllarca Türkiye siyasetine yön veren sohbetlere şahitlik etti.
Özel koleksiyon değeri olan sehpalar kulis salonunun dışında, komisyon toplantı salonlarını, makam odalarını da süsledi yıllarca. TBMM’nin en az tablo koleksiyonu kadar değerli olan sehpaları, 2010’ların başında yenileme adına aşama aşama tozlu depolara kaldırıldı. Hatta o dönem sehpaların akıbetinin peşine düşen muhalefet milletvekilleri oldu. Bu değerli sehpalar yerine seri üretim mobilya parçalarının konulması eleştirildi.
Odaya çaylar söylendi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle sohbete koyuldu. Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.
Odada bulunanlar, Erdoğan’ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.
Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu bu çalışmaya ilişkin hazırlıkların perde arkası böyle. Erdoğan’ın daha önce yaptığı uyarının çalışmayı başlattığı öğrenildi. Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor.
Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikâyetler Erdoğan’a kadar ulaştı.
Ve önceki gün, yasa teklifi TBMM’ye verildi.
KAPADOKYA’NIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR
Orada, “idarenin nezaket ve şeffaflık ilkesine” atıf yapılmıştı. İşte bu kurallar ilginç bir başvuruda yeniden anımsatıldı.
Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, kurum, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 17 yıldır sözleşmeli olarak çalışan tiyatrocunun herhangi bir gerekçe gösterilmeden sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda çarpıcı bir karar verdi. Konu, ilgili kuruma soruldu ve yanıt olarak, Volkan Özman adlı tiyatrocunun, 2019-2020 tiyatro sezonunda sergilenecek herhangi bir oyunda görevi olmaması gerekçe gösterildi. Bu yanıt, Ombudsmanlık Kurumu tarafından yeterli sayılmadı.
Yapılan incelemede, söz konusu tiyatrocunun görev yaptığı süre boyunca görevinde başarısız olduğuna veya yürütülen sanatsal faaliyetler kapsamında hizmetine ihtiyacın kalmadığına ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi.
Alınan kararda, “İdarenin takdir yetkisinin olması, keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez” denildi. KDK, tiyatrocuya kurum tarafından yanıt verilmemesini de “idarenin nezaket ve şeffaflık ilkelerine” uymaması olarak nitelendirdi. Tabii, ardından da sanatçının sözleşmesinin feshedilmesi kararının geri alınmasını istedi.
Şimdi gözler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ne kadar nazik olacağında.
Ancak öğrendik ki, konu mahkemeye taşınmış bile.
ŞİDDET YOKSA KOLAY BOŞANMAHazırlıkları
İdeal akademisyenin nasıl olması gerektiğini anlatırken, “öğrencisinin gözlerindeki aşkın pırıltısını görmeyi” önemli bir kriter saymak, pek alışılmadıktır. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a göre bu önemli bir konu.
Şentop, geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin ikinci dönem eğitiminin başlaması nedeniyle akademisyenlere seslendi. Farklı bir yaklaşım sergileyen Şentop, son dönemde yapılanların aksine öğrencilere değil, öğretim üyelerine yüklendi.
Gençlerden şikâyet etmenin yöneticilerin kendi sorumluluklarını görmezden gelmesi olarak nitelendiren Şentop, “Genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, ‘Biz gençler için ne yaptık?’ diye sormak gerekir” dedi.
Şentop
“Araplar en güzel yerleri satın aldı” başlıklı eleştiriler sık duyulur. Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının yaptığı alımlar ilk 5’e girince, bu iddialar doğru kabul edilebilir. Ancak Türkiye’ye ilgi duyanlar sadece onlar değil, Seyşeller ve Norfolk adalarının vatandaşları da listede görünüyor. Hatta Haitililer de var tek tük de olsa.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002-2020 tarihleri arasında yabancılara yapılan taşınmaz satışlarının rakamlarını açıkladı. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in soru önergesine yanıt veren bakanın verileri, dünyanın öbür ucundan Türkiye’ye ilgi duyanlar olduğunu da gösterdi.
Umut Erdem’in aktardığına göre, bu sürede 172 ülkeden vatandaş taşınmaz edinirken, en çok ilgiyi gösteren ülkelerin başında Irak geldi. En çok taşınmazın alındığı iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla ve Ankara oldu. En çok taşınmaz alan 10 ülke vatandaşı Irak, Rusya Federasyonu, İran, Suudi Arabistan, İngiltere, Kuveyt, Almanya, Afganistan, Azerbaycan ve Ürdün olarak sıralandı.
Bizim dikkatimizi çeken, adını bile bilmediğimiz, bazıları turistik cennet olan ülkelerden de Türkiye’de konut, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe alanlar olması. Sayıları sınırlı da olsa, listede, Saint Kitts ve Nevis, Eritre, Komor Adaları, Antigua ve Barbuda, Vanuatu, Seyşeller, Mauritius, Batı Samoa, Benin, Haiti, Norfolk Adaları, Reunyon, Sierra Leone, Trinidad ve Tobago gibi ismi az duyulan ülke vatandaşlarının da olduğu görüldü.
Liste böyle uzayıp gidiyor. Tabii bu ilginin ticari ve siyasi boyutuna ayrıca bakmak gerekir.
YEREL YÖNETİMDE İLGİNÇ PLAN
Kılıçdaroğlu Ailesi'ne, oğul Kerem’den yadigâr olan iki kaplumbağa, yeni bir yolculuğa çıkacak.
Öğrendik ki, yıllardan beri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte yaşayan, Özgür ve Kerem adlı iki kaplumbağanın artık doğal yaşama bırakılmasına karar verilmiş.
Tabii kastettiğimiz doğal yaşam, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’da kurduğu, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’ne üye olan ve hayvanların doğal yaşam koşullarında bakılmasını esas alan Çiğli Sasalı Doğal Yaşam Parkı.
Kılıçdaroğlu Ailesi'nin büyüyen ve ev koşullarında zorluk çekmeye başlayan iki kaplumbağası için oldukça uygun bir alan bulunmuş. Veterinerler gözetiminde oluşturulan özel alanda yaşayacak Özgür ve Kerem, yeni yolculuğuna yakında çıkacak.
Moore’un İngiltere’nin dış istihbarat örgütü MI6’nın başına geçmesi büyük yankı uyardırmıştı. Artık İngiltere’nin en büyük istihbarat örgütünün başkanı olan Moore’un aklı hâlâ Türkiye’de. Geçen günlerde Serkan Demirtaş, İngiltere’nin yeni büyükelçisi Dominick Chilcott ile Türkiye ve İngiltere’nin yeni dönemdeki ticari ilişkisini konu olan önemli bir röportaj yaptı. İngiltere’nin AB’den bağımsız geliştireceği yeni ticaret ilişkisi, Türkiye için o kadar büyük önem taşıyor ki TBMM’nin tatilden sonra çıkaracağı ilk yasa da bu anlaşma olacak.
Konumuza dönersek; bu röportajı, yeni İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından paylaştı. Retweet edenler arasında kim var dersiniz? Richard Moore. Moore’un retweet ettiği bir konu doğrudan İngiliz yönetimine de ulaşıyor, doğal olarak. Anlaşılan hem Türkiye’deki gelişmeleri hem de selefini yakından izliyor. Richard Moore’un sosyal medyaya olan ilgisi, yaptığı görev nedeniyle İngiltere’de de konu ediliyor. Ayrıca Türkiye ilgisi ve bilgisi de İngiliz basınının dikkatini çekiyor.
Tabii, MI6’nın başkanı tarafından izlenmek ne kadar tercih edilir, ayrı konu!
BAZEN TEK BİR SES YETERTürkiye
1980 darbe dönemini yakından yaşayanlar ve takip edenler, darbeci Kenan Evren paşanın sonraki kuşaklar için neredeyse “ressam dedeye” dönüşmesine izin vermediler. Darbecilerden hesap sorma süreci işe yaradı. Kenan Evren’in geçtiğimiz hafta Ankara’da çevrimiçi müzayedede satışa çıkan tablosu, daha öncekilerin akıbetine uğradı.
Ankara’daki çevrimiçi müzayedede, Kenan Evren’in 1997’de yapılmış, 48x60 cm yağlı boya tablosu 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Daha önce tablolarına verilen fiyatlarla kıyasladığında, bedava sayılacak bu rakama bile iki hafta boyunca henüz alıcı çıkmadı. Sanatsal değeri olmaması bir yana, darbeci bir paşanın resmini duvarına asmak, herhalde sadece aile üyelerine iyi gelebilir.
Evren resimlerinin akıbeti, bizden önce de çok sayıda yazıya konu oldu. Evren’in resimle ilişkisini, “umutsuz ev kadınlarının kendine uğraş bulma çabası”na benzetenler oldu. Zira sanatsal bakış açısı ve derinlikten o kadar uzaktı ki, New York’ta bir müzeyi gezerken karşılaştığı Pablo Picasso’nun resimleri için “Bunları ben de yaparım” dediğini kimse unutmadı. “Nü” tablo bulunan bir bienalde sansür uygulatıp, kolaj bir resme “yırtık” dediğini de hatırlıyor herkes. Sonra da “nü” yağlıboya resim yapıp, “Bunları satmaya kıyamıyorum” dediğini de.
TBMM çatısı alında çalışanların, bu haklardan yeterince yararlanamaması daha çok dikkat çeker.
Daha önceki yazılarımızda dile getirdiğimiz milletvekili danışmanlarının tazminat hakları, Meclis’in en çok tartışmalı kadrosu olan 4-D’lilerin özlük hakları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yeni yılda kafa yorduğu ilk konular oldu. Şentop’un, her iki grubun temsilcilerini kabul ederek, hem sorunlarını dinlediği, hem de neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerini paylaştığını öğrendik.
Milletvekili danışmanlarının statüleri gereği kadrolu olmaları zaten mümkün değil. Çünkü bu kişilerin milletvekilleriyle birlikte gelip onlarla gitmesi üzerine kurulu bir sistem var ki, bu çok doğru. Ancak, çalıştıkları sürede tazminattan mahrum bırakılmaları haksızlık. Şentop da danışmanlarla ilgili yasanın bu maddesinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapmış görüşmesinde.
Şentop’un yeni yıldaki diğer konukları ise 4-D kadrosundaki çalışanların temsilcileri oldu. Görüşmede Meclis Başkanı’nın, “
Tanıyanlar bilir, Arslan’ın ilgi alanı hiçbir zaman milletvekilliği ile sınırlı kalmadı. Erdoğan’a uzak kaldığı iddia edildiği dönemlerde bile kritik konularda devreye girip sonuç aldığını bilenler bilir.
Şimdi bu sessiz danışmanın, sessiz müzakereciye dönüştüğü anlatılıyor Ankara kulislerinde. Aslında o kadar da sessiz değil. Arslan bir süreden beri, sosyal medyada yayınladığı videolarla siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Özellikle de dış politika konusunda. Öyle tam bir siyasetçi üslubunda da değil. Daha çok gelişmeleri orta ve uzun vadeli perspektiften okuyan bir uzman, bir danışman gibi yaklaşıyor konulara.
Son videosuyla açıkladığı görüşlerine gelince... ABD Kongresi’nin basılması ve ardındaki gelişmeleri değerlendiren Arslan’ın “Kaybedenlerin hazımsızlığı, göstericilerin Kongre’nin işgale kadar varan taşkınlıkları, demokrasi kültürü açısından utanç vericidir” sözlerini, Erdoğan’ın ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’la olan fotoğraflarıyla birlikte servis ettiğini de unutmayalım.
Arslan
ABD kongresinde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden “Endişeliyiz” mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ’dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ’ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD’de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve “Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye...” sözleriyle not düştü.
Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre Salonu’nda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu’nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ’dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp-dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık.
60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Sonra biraz araştırınca, Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişneçürüğü mermerinin, ABD’de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye’nin mermer rezervinin yüzde 7’sini elinde bulunduran Elazığ’ın dünyada vişneçürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.
Vekiller tur bindirdi... İkinci posta virüs kaptılar
Koronavirüs, milletvekillerinin yakasından düşmüyor.
TBMM’yi bir ilçe gibi kabul ederseniz, virüse yakalanma oranının en yüksek olduğu yerleşim yeri çıkar. Zaten haritalarda, Ankara’nın en kırmızı bölgesi Meclis yerleşkesi.
Koronavirüse yakalanan milletvekillerinin sayısının 150’yi geçtiği, oransal olarak yüzde 30’u aştığı daha önce açıklandı. Şimdi kulislerde başka bir sonuç konuşuluyor: İkinci kez COVID-19’a yakalananlar. Kulislere göre milletvekillerinin bazıları hastalığı geçirdikleri, üstüne bir de aşı oldukları halde yeniden hastalandılar. Şimdilik bu sayı fazla değil, ama öğrendik ki neredeyse her partiden bir milletvekili ikinci tura dönmüş.
Bunlardan biri, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın. Aşı yaptırmasına rağmen ikinci kez koronavirüse yakalandı. Aydın’ın geçmiş olsun diye arayan arkadaşlarına, “Kasımda hasta olmuştum ama hafif geçirdim. Geçen hafta aşı olmama rağmen kırgınlık hissi geçmeyince test yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Çok da dikkat ederim, nasıl yakalandım anlamadım. Ama bu kez çok ağrılı geçiriyorum” dediği öğrenildi.
Ocak ayında doktor olarak koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da son testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sadece AK Parti’de hastalığa yakalananların sayısı 100’e yaklaştı. İkinci tur hasta olan milletvekilleri duyulmaya başlanınca, Meclis’teki tedirginlik de arttı.
Anlayacağınız, bu konu, siyaset kulislerinde hâlâ bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. TBMM Başkanlığı da milletvekillerinden sonra en büyük “taşıyıcı” olan personeline aşı bulmaya çalışıyor.
AB’DE YÜZDE 1, BİZDE YÜZDE 23
SUÇLU AKRABA EVLİLİKLERİ
KALITSAL hastalıklarının çokluğu konusunda en büyük suçlu bir kez daha ilan edildi: Akraba evlilikleri. Avrupa ülkelerinde yüzde 1 olan akraba evliliklerinin Türkiye oranı ise yüzde 23. Tüm partilerin temsilcileri, sorunun çözümü için toplumsal bilinçlenme ve eğitim önerilerinde buluştu.
Umut Erdem’in aktardığına göre, “Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları ve ALS, SMA, DMD, MS” gibi nadir hastalıklara ilişkin araştırma komisyonlarının raporları, bu gerçeği çok açık ortaya koydu. Genel Kurul görüşmeleri de milyonlarca kişiyi ilgilendiren “nadir hastalıklar” konusunda artık bir şey yapılması gerektiğini gösterdi:
* Abdul Ahat Andican (İYİ Parti): “Akraba evlilikleri ciddi bir sorun ve mesela Avrupa’da ve Amerika’da akraba evliliği yüzde 1’in altında ama Türkiye’de yüzde 23.2 akraba evliliği var. Doğal olarak Avrupa’da, 12 bin doğumda bir SMA hastası görülürken, Türkiye’de 6 bin doğumda bir SMA hastası görülüyor.”
* Ali Muhittin Taşdoğan (MHP): “Bugün dünyada tanımlanmış 6 binin üzerinde nadir hastalık var. Dünya nüfusunun yüzde 7’si bu hastalıklardan etkileniyor. Dünyada nadir hastalıklardan mustarip 400 milyon kişi bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık 5-6 milyon kişide bu hastalıklar var. Bu hastalıkların yüzde 80’i genetik kökenli. Ülkemizde akraba evliliği oranı yüksek olduğu için, hastalıkların oranı da yüksek.”
* Ahmet Demircan (AK Parti): “Hastalıklarla mücadeleyi konuşuyorsak, koruyucu sağlık işin başıdır. Bunun için toplumsal bilinç geliştirme önemlidir. Nadir hastalıkların, genetik geçişli olması nedeniyle akraba evliliği önemli hale geliyor. Kalıtsal hastalıklara karşı alınabilecek en etkili tedbir, evlilik öncesi tarama testleridir.”
Genetik hastalıkları dünyadakinden 20 kat fazla yaşıyorsak, oturup düşünmek gerekir.
Rapor çok net, konuşmalar çok açık.