Vekilin aşı isyanı

Siyasetçilerin yerinde inceleme yapması, sorunları ve öncelikleri anlamaları açısından en doğru tercihlerden biridir. Fabrikada, hangarda, tarlada yapılacak inceleme bazen sayfalarca bilgiden daha çok iş görür.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen haftalarda, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) Motor Sanayi’ni ziyaret etti. Genel Müdür Mahmut Akşit’in anlattıkları vekillere ilginç geldi. Öncelikle söyleyelim, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle, Eskişehir’i ilgilendiren iki sorun yaşanıyor. Birincisi, “F-35’lerin motor bakımı için burada yapılan hangarlar şimdilik boş bekliyor”, ikincisi, “Suudi Arabistan’ın F-16 motorlarının bakımı ilişkiler nedeniyle askıya alınmış.”

Vekillerin ilgisini çeken başka bir konu İHA teknolojisi. İHA ve SİHA’ların motorlarının testi konusunda Türkiye’nin geldiği noktayı yakalayan ülke olmadığı öne sürülüyor. Verilen bilgiler de çarpıcı: “Özel bir basınç sistemi yapıldı. Dünyada tek ve şu anda en ileri teknoloji bu. Diğer ülkelerde bu tür testler, motorun hava basıncı kısılarak yapılıyor. Bizimki, motorun üstündeki tüm parçaları da test ediyor. Diğer sistemde, test edilip ‘2 bin fitte çalışır’ denilen bir İHA’nın o yüksekliğe çıkıldığında çalışmadığı görüldü. Oysa bizim sistemde, motorun üstündeki parçaların da buna nasıl tepki vereceği görülüyor. Güney Kore’nin ABD’den aldığı İHA’larda benzer sorun yaşanmış. Güvence verilen yükseklikte uçamamış. Şimdi, Güney Kore aldıkları İHA’ları bizim sistemimizde test etmemizi istiyor.”

Konu ilginç, uçak konusu tartışmalı olsa da İHA teknolojisi başarı hikâyesi.

MASANIN BAŞINA GEÇTİ

AK PARTİ’nin yeni grup başkanı olan İsmet Yılmaz, gelir gelmez farklı bir uygulamaya imza attı. Partide, grup başkanlığı uygulamasına geçilmesine rağmen, haftada bir yapılan grup yönetim kurulu toplantılarına, o haftanın nöbetçisi olan grup başkanvekili başkanlık etti. Yılmaz, kendisine aktarılan bu bilgiye rağmen, yan tarafa değil, masanın başına geçerek, bundan sonraki toplantıları kendisinin yöneteceğinin mesajını verdi.

İlk toplantı, daha çok bir sonraki haftanın çalışmalarının aktarılması ve bütçe takviminin nasıl işleyeceğinin anlatılmasıyla geçti. Genel Kurul’da bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara bir hafta ara verileceği, bu süreçte icra iflas düzenlemesinin tamamlanıp, enerji paketinin yasalaştırılacağı anlatıldı. Yılmaz, grubun çalışma sistemini inceleyip, anlatılanları dinlemekle yetindi.

Grup yönetim kurulu üyeleri sırayla, her hafta kendi yöresinin yemeğini ikram ettiği için, bu kez sıra Kahramanmaraş yemeğindeydi.

Koltuk değişiminin ardından, tek gelenek bu kaldı.