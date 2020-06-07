Vatandaş dostu şeffaf yönetim

İdeal bürokrat nasıl olmalı?
KAMU kurumlarına işi düşüp de tatsız bir anısı olmayan yoktur. Ya yeterince yardım görmemekten, ya işini elinin ucuyla yapan bezgin bürokratlardan şikâyetçi olanlarla ilgili çok hikâye anlatılır. İşin özünün liyakat ve başarı olduğu da unutulunca, bu konuda yeni kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu öğrendik.
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 yılını “İyi Yönetim İlkeleri Yılı” ilan ederek vatandaşlara kaliteli, güler yüzlü ve nezaketli hizmet verilmesi için rehber hazırladı. Rehberde, idareye ve kamu personeline “iyi yönetimle” ilgili önemli tavsiyeler yer alıyor. İlgimizi çeken bu çalışmayı sizinle paylaşıyoruz.
* Kanunlara uygunluk, eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi
* Kişisel verilerin korunması, yetkinin kötüye kullanılmaması
* Şeffaflık, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi
* Ölçülülük, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi
* Kararların gerekçeli olması, dinlenilme ve savunma hakkı
* Tarafsızlık, dürüstlük, nezaket
* Hesap verilebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve haklı beklentiye uygunluk
* Bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme.
Bütün bunları alt alta yazdığınızda, ideal yönetimin fotoğrafı çıkıyor. “Bunların hepsi benim kurumunda tamamıyla uygulanıyor” diyen yöneticiye şapka çıkarmak gerekir. Ancak son günlerdeki şikayetlerin çoğunun tam tersi uygulamalar ve kararlardan olduğunu biliyoruz. Bu konudaki eksiklik Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da dikkatini çekmiş olmalı ki, rehber hazırlamak zorunda kalmış.
Bakalım, KDK’dan tam not alacak kurumlar hangileri olacak?
VEKİLLERİN MASKEYLE SINAVI
TBMM Genel Kurulu’ndan maskeli görüntüler ekranlara yansıdı. Ancak milletvekillerinin görünmeyen halleri buna pek uygun değil. Geçmiş aylardaki davranış tarzının tersine kürsü, Genel Kurul ve komisyon toplantıları dışında, birçok milletvekili maske kullanmıyor.
Kuliste birçok milletvekili maske takmazken, kaçınılmaz olarak sosyal mesafe de kalmıyor. Kulise yönelik oranlama yapmak gerekirse maske konusunda iktidar tarafının muhalefetten biraz daha duyarlı olduğu söylenebilir. Kulis yerine yoğun olarak kulis bahçelerinin kullanılması ise bu süreçte vekiller açısından kurtarıcı olacak gibi. Kulis bahçelerinde sayısı artırılan TV ekranları, milletvekillerinin Genel Kurul’u anlık takip edip gerektiğinde hızla salona girmelerine yardımcı oluyor.
Genel Kurul’u yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in çabaları sürecin kolay gitmeyeceğini gösterdi. Bilgiç, sosyal sınırı aşan vekilleri, ince ince uyardı. “Sosyal mesafeye uyarak şöyle yakına gelin” gibi ironik göndermeler yaptı. Bazı doktor vekillerin kontrolsüz olduğunu fark eden Bilgiç, “COVID doktorlara uğramıyor mu, kalp damar cerrahlarını es mi geçiyor?” diye dokundurdu. Özetle, bazı vekiller maskeye de “muhalif” gibi.
Vatandaş dostu şeffaf yönetim
İdeal bürokrat nasıl olmalı?
KAMU kurumlarına işi düşüp de tatsız bir anısı olmayan yoktur. Ya yeterince yardım görmemekten, ya işini elinin ucuyla yapan bezgin bürokratlardan şikâyetçi olanlarla ilgili çok hikâye anlatılır. İşin özünün liyakat ve başarı olduğu da unutulunca, bu konuda yeni kararlar alınmasına ihtiyaç duyulduğunu öğrendik.
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 yılını “İyi Yönetim İlkeleri Yılı” ilan ederek vatandaşlara kaliteli, güler yüzlü ve nezaketli hizmet verilmesi için rehber hazırladı. Rehberde, idareye ve kamu personeline “iyi yönetimle” ilgili önemli tavsiyeler yer alıyor. İlgimizi çeken bu çalışmayı sizinle paylaşıyoruz.
* Kanunlara uygunluk, eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi
* Kişisel verilerin korunması, yetkinin kötüye kullanılmaması
* Şeffaflık, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi
* Ölçülülük, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi
* Kararların gerekçeli olması, dinlenilme ve savunma hakkı
* Tarafsızlık, dürüstlük, nezaket
* Hesap verilebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve haklı beklentiye uygunluk
* Bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme.
Bütün bunları alt alta yazdığınızda, ideal yönetimin fotoğrafı çıkıyor. “Bunların hepsi benim kurumunda tamamıyla uygulanıyor” diyen yöneticiye şapka çıkarmak gerekir. Ancak son günlerdeki şikayetlerin çoğunun tam tersi uygulamalar ve kararlardan olduğunu biliyoruz. Bu konudaki eksiklik Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da dikkatini çekmiş olmalı ki, rehber hazırlamak zorunda kalmış.
Bakalım, KDK’dan tam not alacak kurumlar hangileri olacak?
VEKİLLERİN MASKEYLE SINAVI
TBMM Genel Kurulu’ndan maskeli görüntüler ekranlara yansıdı. Ancak milletvekillerinin görünmeyen halleri buna pek uygun değil. Geçmiş aylardaki davranış tarzının tersine kürsü, Genel Kurul ve komisyon toplantıları dışında, birçok milletvekili maske kullanmıyor.
Kuliste birçok milletvekili maske takmazken, kaçınılmaz olarak sosyal mesafe de kalmıyor. Kulise yönelik oranlama yapmak gerekirse maske konusunda iktidar tarafının muhalefetten biraz daha duyarlı olduğu söylenebilir. Kulis yerine yoğun olarak kulis bahçelerinin kullanılması ise bu süreçte vekiller açısından kurtarıcı olacak gibi. Kulis bahçelerinde sayısı artırılan TV ekranları, milletvekillerinin Genel Kurul’u anlık takip edip gerektiğinde hızla salona girmelerine yardımcı oluyor.
Genel Kurul’u yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in çabaları sürecin kolay gitmeyeceğini gösterdi. Bilgiç, sosyal sınırı aşan vekilleri, ince ince uyardı. “Sosyal mesafeye uyarak şöyle yakına gelin” gibi ironik göndermeler yaptı. Bazı doktor vekillerin kontrolsüz olduğunu fark eden Bilgiç, “COVID doktorlara uğramıyor mu, kalp damar cerrahlarını es mi geçiyor?” diye dokundurdu. Özetle, bazı vekiller maskeye de “muhalif” gibi.