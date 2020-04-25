TÜİK’in kolonya hesabı tutmadı - Kolonya-sivribiber savaşı

Salgının sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine ilişkin çok sayıda örnek bulunuyor.
Bu konuda en önemli kaynak olarak da TÜİK verileri kullanılıyor. Ancak TÜİK’in salgın nedeniyle özellikle bazı ürünlerdeki hesabı tamamen şaştı. Özellikle de kolonya ve temel gıda maddelerinde. Bu hesaplamalar muhalefet tarafından da sık sık gündeme getirilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon sepetinde açıkladığı bazı ürünlerin fiyatlarının tutmadığını dile getirdi. Ağbaba’nın hesabıyla çarşı-pazar durumu şöyle: “Mart ayı enflasyon oranı yüzde 11.86 olurken, geçtiğimiz ay en çok artış gösteren ürünler temel besin maddeleri oldu. Bu durum virüs krizinin temel besin maddeleri üzerinde nasıl fahiş oranlar ortaya çıkarttığını kanıtlıyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda geçtiğimiz yıldan bugüne yaşanan artış yüzde 10 civarında. Yani ücretli ve yevmiyeli çalışanların sofrasındaki ürün sürekli olarak azalıyor.”
Ağbaba, hesaplamaya kolonya ile devam ediyor. Şubat-mart ayları arasında kolonya fiyatlarında iki kat artış olduğunu ve bunun TÜİK verilerine yansımadığını iddia eden Ağbaba, kolonyanın neredeyse karaborsaya düşecek hale gelmesine rağmen bunun verilere yansımadığını ifade etti. Yani kolonya, tarihinde ilk kez sivribiber, soğan ve patatesle yarışacak noktaya geldi. Ağbaba, bu süreçte dar gelirlerinin zarar görmemesi için öneride de bulundu. Gıda ve sağlık ürünlerindeki KDV’nin düşürülmesini istedi. Bu koronavirüs sonrası için en sık duyduğumuz taleplerden biri.
Evde bunalmama önerileri
ÇOCUĞUNUZUN HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYIN
KORONAYLA birlikte evlerdeki hayat her zamankinden farklı akmaya başladı. 24 saat dilimlere bölündü, yeni bir ev planı çıkartıldı. Tabii çocukların tablet, telefon, televizyon başında saatler geçirmesine bağlı olarak göz ve vücut sağlıklarının bozulmasına ilişkin endişeler arttı. Aysel Alp de halk bilimin duayen isimlerinden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Öcal Oğuz’a ilk kez zaman kaygısı olmadan anne ve babasıyla aynı anda evde kalan çocuklarla neler yapılabileceğini sordu.
Oğuz, dijital bilginin geleneksel veriyle birlikte var olabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Oğuz, dijital bağımlılığı olan çocukların stresli olduğunu, depresyona doğru gidebildiğini, topluma zarar veren bireylere dönüşebildiğini anlatıyor. Oğuz, “Anne-babasıyla oyun oynamayan çocukların depresyon ve stres ortamında çevrelerine zarar verebildiği uluslararası araştırmalarla sabittir. Korona günlerinin yarattığı sıkıntıyı fırsata çevirerek çocuklarımızı depresyondan, obeziteden ve iletişimsizliğin neden olduğu diğer sorunlardan koruyabiliriz” diyor.
Satın alınan objelerle değil, hayal gücünü kullanarak oyun yaratmak, birlikte oynanacak oyunlar bulmak, yapboz gibi, kelime oyunu gibi oyunlar tavsiye ediliyor. Mutfakta birlikte yemek pişirmek veya kurabiye yapmak bile bilgisayar başında geçirilecek zamanlardan daha kaliteli olacaktır.
“Eski oyunlar nelerdi?” diye araştırmak bile bir aktivite. Bunun için eski ilginç oyunların nasıl oynanacağı Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesinde yer alıyor.
Meraklılarına ve sıkılanlara duyurulur.
Balkonda tek başına
100. YILDA ESKİ BAŞKANLAR YOKTU
HER yıl 23 Nisan, TBMM’nin en yoğun, en hareketli ve en heyecanlı günü olur. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar, temizlik, çiçeklerle yapılan süslemeler, misafir gelecek evlerin telaşını anımsatır.
TBMM’nin 100’üncü yaşını bu yıl geniş programlarla kutlama planı, her alanda olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle altüst oldu. Hiç olmazsa TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak özel oturumla bu sevincin bir parça yansıtılması amaçlandı. Ama maalesef pek yakalanamadı. Her şey kontrollü olduğu için ne davetlilerin coşkusu vardı, ne de devlet erkânının. Bu durum karelere de yansıdı. Selahattin Sönmez’in objektifinden, her yıl TBMM’nin eski başkanları için ayrılan loca, bu kez boş kaldı. TBMM eski bakanlarından Mustafa Kalemli, maskesiyle tek başına ilginç bir görüntü oluşturdu.
Yakın tarihin Meclis başkanlarından hiçbiri ilgi göstermedi. Ne Cemil Çiçek, ne Bülent Arınç, ne İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan locada yer almadı.
Doğal olarak, koronavirüs riski ve eski başkanların yaşları geldi herkesin aklına. Ancak birkaç saatlik bir törende, özel locada Meclis’in 100 yaşına tanıklık etmek pek de sorun olmazdı herhalde. Zira liderlerin yaşları ve Meclis’in yaş ortalaması da eski başkanlardan pek de farklı değildi.
TÜİK’in kolonya hesabı tutmadı - Kolonya-sivribiber savaşı
Salgının sadece sağlık sorunu değil, aynı zamanda ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine ilişkin çok sayıda örnek bulunuyor.
Bu konuda en önemli kaynak olarak da TÜİK verileri kullanılıyor. Ancak TÜİK’in salgın nedeniyle özellikle bazı ürünlerdeki hesabı tamamen şaştı. Özellikle de kolonya ve temel gıda maddelerinde. Bu hesaplamalar muhalefet tarafından da sık sık gündeme getirilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK’in enflasyon sepetinde açıkladığı bazı ürünlerin fiyatlarının tutmadığını dile getirdi. Ağbaba’nın hesabıyla çarşı-pazar durumu şöyle: “Mart ayı enflasyon oranı yüzde 11.86 olurken, geçtiğimiz ay en çok artış gösteren ürünler temel besin maddeleri oldu. Bu durum virüs krizinin temel besin maddeleri üzerinde nasıl fahiş oranlar ortaya çıkarttığını kanıtlıyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda geçtiğimiz yıldan bugüne yaşanan artış yüzde 10 civarında. Yani ücretli ve yevmiyeli çalışanların sofrasındaki ürün sürekli olarak azalıyor.”
Ağbaba, hesaplamaya kolonya ile devam ediyor. Şubat-mart ayları arasında kolonya fiyatlarında iki kat artış olduğunu ve bunun TÜİK verilerine yansımadığını iddia eden Ağbaba, kolonyanın neredeyse karaborsaya düşecek hale gelmesine rağmen bunun verilere yansımadığını ifade etti. Yani kolonya, tarihinde ilk kez sivribiber, soğan ve patatesle yarışacak noktaya geldi. Ağbaba, bu süreçte dar gelirlerinin zarar görmemesi için öneride de bulundu. Gıda ve sağlık ürünlerindeki KDV’nin düşürülmesini istedi. Bu koronavirüs sonrası için en sık duyduğumuz taleplerden biri.
Evde bunalmama önerileri
ÇOCUĞUNUZUN HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYIN
KORONAYLA birlikte evlerdeki hayat her zamankinden farklı akmaya başladı. 24 saat dilimlere bölündü, yeni bir ev planı çıkartıldı. Tabii çocukların tablet, telefon, televizyon başında saatler geçirmesine bağlı olarak göz ve vücut sağlıklarının bozulmasına ilişkin endişeler arttı. Aysel Alp de halk bilimin duayen isimlerinden UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Öcal Oğuz’a ilk kez zaman kaygısı olmadan anne ve babasıyla aynı anda evde kalan çocuklarla neler yapılabileceğini sordu.
Oğuz, dijital bilginin geleneksel veriyle birlikte var olabilmesi gerektiğine dikkat çekti. Oğuz, dijital bağımlılığı olan çocukların stresli olduğunu, depresyona doğru gidebildiğini, topluma zarar veren bireylere dönüşebildiğini anlatıyor. Oğuz, “Anne-babasıyla oyun oynamayan çocukların depresyon ve stres ortamında çevrelerine zarar verebildiği uluslararası araştırmalarla sabittir. Korona günlerinin yarattığı sıkıntıyı fırsata çevirerek çocuklarımızı depresyondan, obeziteden ve iletişimsizliğin neden olduğu diğer sorunlardan koruyabiliriz” diyor.
Satın alınan objelerle değil, hayal gücünü kullanarak oyun yaratmak, birlikte oynanacak oyunlar bulmak, yapboz gibi, kelime oyunu gibi oyunlar tavsiye ediliyor. Mutfakta birlikte yemek pişirmek veya kurabiye yapmak bile bilgisayar başında geçirilecek zamanlardan daha kaliteli olacaktır.
“Eski oyunlar nelerdi?” diye araştırmak bile bir aktivite. Bunun için eski ilginç oyunların nasıl oynanacağı Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesinde yer alıyor.
Meraklılarına ve sıkılanlara duyurulur.
Balkonda tek başına
100. YILDA ESKİ BAŞKANLAR YOKTU
HER yıl 23 Nisan, TBMM’nin en yoğun, en hareketli ve en heyecanlı günü olur. Sabah saatlerinde başlayan hazırlıklar, temizlik, çiçeklerle yapılan süslemeler, misafir gelecek evlerin telaşını anımsatır.
TBMM’nin 100’üncü yaşını bu yıl geniş programlarla kutlama planı, her alanda olduğu gibi koronavirüs salgını nedeniyle altüst oldu. Hiç olmazsa TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak özel oturumla bu sevincin bir parça yansıtılması amaçlandı. Ama maalesef pek yakalanamadı. Her şey kontrollü olduğu için ne davetlilerin coşkusu vardı, ne de devlet erkânının. Bu durum karelere de yansıdı. Selahattin Sönmez’in objektifinden, her yıl TBMM’nin eski başkanları için ayrılan loca, bu kez boş kaldı. TBMM eski bakanlarından Mustafa Kalemli, maskesiyle tek başına ilginç bir görüntü oluşturdu.
Yakın tarihin Meclis başkanlarından hiçbiri ilgi göstermedi. Ne Cemil Çiçek, ne Bülent Arınç, ne İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan locada yer almadı.
Doğal olarak, koronavirüs riski ve eski başkanların yaşları geldi herkesin aklına. Ancak birkaç saatlik bir törende, özel locada Meclis’in 100 yaşına tanıklık etmek pek de sorun olmazdı herhalde. Zira liderlerin yaşları ve Meclis’in yaş ortalaması da eski başkanlardan pek de farklı değildi.