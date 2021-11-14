TBMM'de öneri: ‘Ehliyetli evlilik’

Siyasi gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Birkaç ay önce neredeyse her gün konuşulan yeni Anayasa çalışmaları unutuldu sanki. Sorduk, “İnce işçilik yapılıyor” yanıtı aldık.

Cumhurbaşkanlığı’nda bilim komisyonunun hazırladığı taslak metin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği siyasi komisyonda masaya yatırılmıştı. Öğrendik ki, siyasi komisyon hazırlanan taslak metnin neredeyse her maddesine yeni öneriler getirdi. Hatta Cumhurbaşkanı birden fazla önerinin ortaya atıldığı bazı maddeler için oylama yaptırdı. Metin, çoğunluğun önerisi doğrultusunda kaleme alınıyor.

Bu toplantılara ilişkin bir anekdot da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin. Ne bu sistem ne de bu sistem için gerekli 50 artı 1 oy zorunluluğu tartışıldı. Neredeyse taslak metinde tek dokunulmayan bölüm burası oldu. Sistemin adının “Başkanlık Sistemi” olarak değiştirildiğini saymazsanız.

Şimdi, bu seri toplantılarda önerilerle değiştirilen bölümler üzerinde ince işçilik yapılıyor. Kırmızı kalemle işaretlenmiş birçok madde yeniden kaleme alınıyor. Sessizlik ondan kaynaklanıyor. Yeni Anayasa’ya, yeni maddeler monte ediliyor.

MAVİ BÜYÜME STRATEJİSİ

İklim krizi açısından büyük önem taşıyan Glasgow Zirvesi henüz unutulmadan, konuyu sıcak tutmakta fayda var. Çevre kirliliğinin önlenmesine sanayi kuruluşları ve fabrikalardan başlanması gerektiğini herkes biliyor. Özellikle kıyıları işgal eden bu tür yerler için çözüm aranması gerekecek. Ama bu kez kıyıdan değil, denizin dibinden söz edeceğiz. “Denizi dibini çalışmak” deyiminin ne anlama geldiğini biraz araştırınca “Mavi Deniz Stratejisi” çıktı karşımıza. Hem de oldukça ilginç bir çalışma olarak. TBMM İklim Değişikliği Komisyonu’na gelen bilim insanlarının sözlerine dikkat çekmekte fayda var: “Kıyı planlamasının yanı sıra, denizin dibini de değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu yapan birçok ülke var. Farklı ülkelerde Mavi Büyüme Stratejileri gerçekleştiriliyor ve orada biyoçeşitlilik yaratılıyor. Denizin dibindeki bazı kaynaklar yeniden değerlendiriliyor. Özellikle biyoteknoloji alanında kullanılacak deniz ürünleri ekiliyor ve üzerinde çalışma yapılıyor. Türkiye’de de çalışmaların başlatılması gerekir.”

Denizden yararlanmak için önce onu korumak gerekiyor. Mavi Büyüme Stratejisi’nin anlamı biyolojik çeşitlilik. Önce yaşat, sonra yararlan.

OMBUDSMAN KİME DERT YANSIN

Vatandaşların kamu kurumlarıyla olan sorunlarını çözmek için arabuluculuk yapan ombudsmanlar dertli. TBMM’de geçen günlerde,