Sosyal mesafeli atış

CHP’nin spor konusunda en ısrarlı ve istikrarlı iki siyasetçisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel olduğunu bilmeyen yok.
Bu ikili, uzun Eymir yürüyüşleri, Meclis bahçesindeki turlarıyla meşhurlar. Eymir Gölü girişi karantina nedeniyle kapalı olduğu için yürüyüşler de bir süre hayal oldu. Ancak bu ikilinin spordan vazgeçmediğini öğrendik.
Umut Erdem’in aktardığına göre, geçen günlerde Meclis’te düzenlediği basın toplantısından çıkan Özel ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle işçi sorunları raporunu açıklayan Ağbaba bahçede buluştu. Önce bahçede yürüyüş yapıp sonra basketbol sahasında atış yapmayı planlayan ekibin aklına, sosyal mesafeli basket maçı yapmak geldi.
Özgür Özel, saha çevresinde yürüyüş yapmayı tercih ederken, Ağbaba milletvekili arkadaşları Murat Emir, Suat Özcan, İsmail Atakan Ünver, danışmanlar Hakkı Seçkin ve Sebati Ladikli ise potada mücadele etti. Maç oynarken bunaltan maskeler, bir süre sonra çıkarıldı. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösterildi. Yaklaşık 45 dakika süren maçı Ağbaba’nın takımı 20-18 kazanırken, maç süresince esprili atışmalar da yaşandı.
Maskeli maç yapmanın ve sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu da böylece ortaya çıktı.
“Maçlar maskeyle oynansın” diyenlere duyurulur.
KORONA STİLİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Koronavirüs salgını, hayatın her alanında köklü değişikliklere neden oldu. Bilim insanlarının “yeni normal” ifadesini kullandığı bu süreçte, iş hayatında önemli değişiklikler olacak.
Yapılan araştırmalar, karantina döneminde 10 çalışandan 6’sının çalışma düzeninin değiştiğini ortaya koydu. Çalışanlardan sadece yüzde 37’si salgın öncesi düzenini sürdürmeye devam etti. Evden çalışma, iş yerini kapatma, ücretsiz izin almak zorunda kalma gibi sonuçları oldu doğal olarak.
Araştırmalara göre, çalışanların yüzde 13’ü ücretsiz izin almak zorunda kaldı. Yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalıştırıldı. Yüzde 12’si ise ücretli izne çıkartıldı. İşini kapatan ve işten çıkarılanların oranı yüzde 10’u bulurken, evden çalışanların oranı yüzde 16 olarak belirlendi.
Ortaya çıkan tablodan esnaf, özel sektör ve kamu çalışanlarının hepsi nasibini aldı. Yeni esnetme kararları alınacağı şu günlerde, esnafın daha çok zarar gördüğünü ve ilk iyileştirmenin oradan başlanacağını gördük. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük işletmelerin oranı yüzde 17’ye çıkarken, araştırmalar gösterdi ki kamu çalışanları en şanslı olanlar. Çünkü özel sektör, ücretli ve ücretsiz izne en çok başvuran iş alanı oldu.
Korona dalgasından etkilenenlere sektörel bazda bakıldığında ise salgın öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam edenlerin en yüksek oranda olduğu sektör yüzde 42 ile üretim oldu. Bu oran hizmet sektöründe yüzde 36’ya, perakendede ise yüzde 22’ye düştü.
Normalleşmeden söz edildiği şu günlerde, çalışanların durumunu oraya koyan bu tür araştırmaların alınacak kararlara ışık tutmasını umuyoruz.
BU ÇAĞRIYLA ÇIKILMAZ MI SOKAĞA? GOCA MOĞLALILA...
Karantina günlerini en uzun mağdurları olan 65 yaş üstü, bu hafta sonu dört saatlik sokağa çıkma molasıyla erken bayram yaşadı. Hem psikolojik hem de fiziksel nedenlerle ihtiyaç duyulan bu molanın, kalabalık kitlelerin evde olduğu günlerde olması çok mantıklı.
Bu kararı kendi ilçesindeki yaşlılara duyurmak isteyen bazı belediye bakanları ilginç yöntemlere başvurdu. Muğla’nın Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş de bunlardan biri. Gümüş, el ilanları bastırıp ilçede dağıttı. Ama tam da 65 yaş üstü Muğlalıların anlayacağı dilden.
Muğla dışındakilerin ne olduğunu anlaması için birkaç kez okuması gereken sevimli ilan, ilçenin “gocumanlarını” sokağa davet ediyor. Ege şivesini bilmeyenler için altına yerel kelimelerin anlamları da yazılmış ilanda. Son derece eğlenceli ilanı paylaşmak istedik. Lütfen ilanın “ayarlarıyla” oynamayın.
“Goca Moğlalıla, Bazar günü 11.00-15.00 arasında 65’ten güccüksen, dalıöğlen hayata çıkmayıven, endee gocumanlar acık gezsin, oncaazlama ikrah geldi, even içinde. Dalıöğlen-Güneşin tepede olduğu öğle vakti. Gocuman-Başta dede, babaanne, anneanne, büyükbaba gibi aile bireyleri ve yaşlılar için kullanılır. Oncaazlam-Sevgi belirten kelime, canım anlamını taşır. İkrah geldi-sıkılmak, bunalmak.”
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş”
Sosyal mesafeli atış
CHP’nin spor konusunda en ısrarlı ve istikrarlı iki siyasetçisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel olduğunu bilmeyen yok.
Bu ikili, uzun Eymir yürüyüşleri, Meclis bahçesindeki turlarıyla meşhurlar. Eymir Gölü girişi karantina nedeniyle kapalı olduğu için yürüyüşler de bir süre hayal oldu. Ancak bu ikilinin spordan vazgeçmediğini öğrendik.
Umut Erdem’in aktardığına göre, geçen günlerde Meclis’te düzenlediği basın toplantısından çıkan Özel ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle işçi sorunları raporunu açıklayan Ağbaba bahçede buluştu. Önce bahçede yürüyüş yapıp sonra basketbol sahasında atış yapmayı planlayan ekibin aklına, sosyal mesafeli basket maçı yapmak geldi.
Özgür Özel, saha çevresinde yürüyüş yapmayı tercih ederken, Ağbaba milletvekili arkadaşları Murat Emir, Suat Özcan, İsmail Atakan Ünver, danışmanlar Hakkı Seçkin ve Sebati Ladikli ise potada mücadele etti. Maç oynarken bunaltan maskeler, bir süre sonra çıkarıldı. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösterildi. Yaklaşık 45 dakika süren maçı Ağbaba’nın takımı 20-18 kazanırken, maç süresince esprili atışmalar da yaşandı.
Maskeli maç yapmanın ve sosyal mesafeyi korumanın ne kadar zor olduğunu da böylece ortaya çıktı.
“Maçlar maskeyle oynansın” diyenlere duyurulur.
KORONA STİLİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Koronavirüs salgını, hayatın her alanında köklü değişikliklere neden oldu. Bilim insanlarının “yeni normal” ifadesini kullandığı bu süreçte, iş hayatında önemli değişiklikler olacak.
Yapılan araştırmalar, karantina döneminde 10 çalışandan 6’sının çalışma düzeninin değiştiğini ortaya koydu. Çalışanlardan sadece yüzde 37’si salgın öncesi düzenini sürdürmeye devam etti. Evden çalışma, iş yerini kapatma, ücretsiz izin almak zorunda kalma gibi sonuçları oldu doğal olarak.
Araştırmalara göre, çalışanların yüzde 13’ü ücretsiz izin almak zorunda kaldı. Yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalıştırıldı. Yüzde 12’si ise ücretli izne çıkartıldı. İşini kapatan ve işten çıkarılanların oranı yüzde 10’u bulurken, evden çalışanların oranı yüzde 16 olarak belirlendi.
Ortaya çıkan tablodan esnaf, özel sektör ve kamu çalışanlarının hepsi nasibini aldı. Yeni esnetme kararları alınacağı şu günlerde, esnafın daha çok zarar gördüğünü ve ilk iyileştirmenin oradan başlanacağını gördük. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük işletmelerin oranı yüzde 17’ye çıkarken, araştırmalar gösterdi ki kamu çalışanları en şanslı olanlar. Çünkü özel sektör, ücretli ve ücretsiz izne en çok başvuran iş alanı oldu.
Korona dalgasından etkilenenlere sektörel bazda bakıldığında ise salgın öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam edenlerin en yüksek oranda olduğu sektör yüzde 42 ile üretim oldu. Bu oran hizmet sektöründe yüzde 36’ya, perakendede ise yüzde 22’ye düştü.
Normalleşmeden söz edildiği şu günlerde, çalışanların durumunu oraya koyan bu tür araştırmaların alınacak kararlara ışık tutmasını umuyoruz.
BU ÇAĞRIYLA ÇIKILMAZ MI SOKAĞA? GOCA MOĞLALILA...
Karantina günlerini en uzun mağdurları olan 65 yaş üstü, bu hafta sonu dört saatlik sokağa çıkma molasıyla erken bayram yaşadı. Hem psikolojik hem de fiziksel nedenlerle ihtiyaç duyulan bu molanın, kalabalık kitlelerin evde olduğu günlerde olması çok mantıklı.
Bu kararı kendi ilçesindeki yaşlılara duyurmak isteyen bazı belediye bakanları ilginç yöntemlere başvurdu. Muğla’nın Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Bahattin Gümüş de bunlardan biri. Gümüş, el ilanları bastırıp ilçede dağıttı. Ama tam da 65 yaş üstü Muğlalıların anlayacağı dilden.
Muğla dışındakilerin ne olduğunu anlaması için birkaç kez okuması gereken sevimli ilan, ilçenin “gocumanlarını” sokağa davet ediyor. Ege şivesini bilmeyenler için altına yerel kelimelerin anlamları da yazılmış ilanda. Son derece eğlenceli ilanı paylaşmak istedik. Lütfen ilanın “ayarlarıyla” oynamayın.
“Goca Moğlalıla, Bazar günü 11.00-15.00 arasında 65’ten güccüksen, dalıöğlen hayata çıkmayıven, endee gocumanlar acık gezsin, oncaazlama ikrah geldi, even içinde. Dalıöğlen-Güneşin tepede olduğu öğle vakti. Gocuman-Başta dede, babaanne, anneanne, büyükbaba gibi aile bireyleri ve yaşlılar için kullanılır. Oncaazlam-Sevgi belirten kelime, canım anlamını taşır. İkrah geldi-sıkılmak, bunalmak.”
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş”