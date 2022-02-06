Siyasetçinin avatarı...

Çocuklukta ailelerin yüklediği kimlik, ilerde nasıl bir arkadaş, koca, eş olacağınızın sınırlarını belirliyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, toplumsal ve geleneksel kodlamaların evde sorumluluk almayan eşler olarak karşımıza çıktığını gösterdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantılarına katılan uzmanlar, Türkiye’de erkeklerin hâlâ ortak yaşam sorumluluklarını almadığını belirtti. Araştırmalara göre babaların neredeyse yarısı çocuğunu hiç tuvalete götürmediğini, yüzde 36’sı çocuğunun altını hiç değiştirmediğini, yüzde 35’i çocuğunun tırnaklarını hiç kesmediğini söyledi.

Çalışan babaların neredeyse yüzde 60’ı babalık iznini kullanmadığını belirtiyor. Ayrıca, babaların yüzde 21’i işvereninin kendilerine babalık izni tanımadığını söylüyor. Uzmanların dediği gibi, kadın-erkek eşitliği ve eşit rol üstlenme çok aktörlü bir sorun. Toplumdaki tüm bireylerin, annelerin, babaların sorumluluğu kadar, işveren ve kamunun sorumluluk alması eşit derecede önemli.

Aile içindeki bakım hizmetlerinin kadının görevi olarak görülmesi, aile içi şiddetin bile gerekçesi olabiliyor. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması verilerine göre, kadınların yüzde 6’sı ‘bir kadın eğer çocuk bakımını ihmal ederse eşi tarafından fiziksel şiddete uğramasının haklı olduğunu’ düşünüyor.

Ortada gittikçe kemikleşen, müdahale edilmezse kadınların aleyhine ciddi sonuçlar doğuracak bir gidişat var. Bundan beslenen anlayışı ortadan kaldırmak, STK’ların değil, siyasetin görevi.

ARI, SÜT, GÜBRE...

TBMM’de gün geçmiyor ki tarımsal üretimin sorunlarına ilişkin bir başlık açılmasın. Milletvekillerinin bölgelerinden gelip başkentte çözüm aradıkları öncelikli sorunlar, yine üreticilerle ilgili. Meclis bir hafta içerisinde, ‘gübre fiyatları, tarım girdisi, süt üretimi, arıları yok olma tehlikesi’ konulu açıklamalara tanık oldu.

İlk sorun, AK Parti milletvekilleriyle yapılan toplantıda ortaya kondu. Milletvekilleri, gübre fiyatlarının yüksekliği konusunda üreticiden çokça şikâyet aldıklarını belirterek, “Sonbahar ekimlerinde yeterince gübreleme yapılamadı. İlkbahar ekimi için bu fırsatı kaçırmayalım, yoksa üretim düşecek. Üretici, kullandığı gübrenin bedelini hasattan sonra ödesin” önerisi götürdüler. Bunun değerlendirildiği belirtelim.