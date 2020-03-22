Sarmısaktan bile önemli: ‘Hadin gari’cilerin kadın hentbolcuları

KASTAMONU’da 44 yıl önce başlayan hentbol merakının, bir kentin en büyük gurur kaynağına nasıl dönüştüğünün hikayesi bu.
Kastamonu deyince akla hemen sarmısak gelir ama, bir süreden beri Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, şehrin sevinç kaynağına dönüştü. Eski bir ceza hakimi olan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün de son günlerdeki tek uğraşı neredeyse.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1976 yılında idealist lise öğretmeni aynı zamanda hentbol antrenörü Mehmet Ali Erol’un kurduğu kızlar hentbol takımı, öyle başarılı oldu ki, ekonomik sorunlar takımın yolunu kesemedi. Takım önce Sağlıkspor ardından Araç Belediyespor olarak yaşamaya devam etti. Her seferinde de başarıya imza attı.
Kastamonu’nun yanı sıra Türkiye’nin gündemine girmeyi başaran kadın hentbol takımı, ilgi görünce belediye tarafından desteklendi. Yabancı transferler de yapan takım, tüm Kastamonuluların aile boyu izlediği en önemli aktiviteye dönüştü. Biraz sponsor desteği, biraz kentin ileri gelenlerinin desteğini alan kadın hentbol takımı sesini Avrupa’da da duyurdu.
Bizim konumuz, yıllarca uzun yasa metinleri ve ceza kanununu çalışmalarıyla gündeme gelen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı duayen siyasetçi Hakkı Köylü’nün bu sporcu kızlara olan desteği. Köylü, artık yasa metinlerinden çok, hentbol takımının başarısına destek olmak için verdiği demeçlerle ve yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor.
Kadın hentbol takımının başarısı o kadar önemli hale geldi ki; arkadaşları Hakkı Köylü’yle hakem hatalarından tutun da, transfer sezonunun zamanlamasının yanlışlığı dışında başka bir konu konuşamaz hale geldiler.
Bir kenti bu kadar heyecanlandıran kadın hentbol takımında Ukraynalı ve Rus oyuncular da bulunuyor. Artık onlar maçda “hadin gari, atın bari” diyen bir kentin sporcuları.
Artık Kastamonu denilince güzel doğası ve ünlü sarımsağı dışında Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı da akla geliyor.
Koca bir ilin kız sporculara 44 yıllık desteği ise takdire şayan.
CHP'DEN TOPLU KONDİSYON: VİRÜSE KARŞI SAĞLAM SAVUNMA
CHP’li milletvekillerinin sağlıklı olmak için bir süreden beri yaptıkları spor aktivitelerine, koronavirüs önlemleri kapsamında bir haftadır ara verildi. Ancak CHP’li sporsever vekiller, düzenli sporun vücut direncine olan katkısına güveniyorlar.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in başını çektiği bir milletvekili grubu bir yıldır düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Bu ikilinin başlattığı yürüyüşlere milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tahsin Tarhan, Candan Yüceer ve Yunus Emre de katılıyor. Grup, düzenli olarak doğa yürüyüşleri de yapıyor. TBMM kampüsünde buluşan ekip, geniş bahçede, 1,5 saat süren yürüyüşten sonra, Meclis kafeteryasında kahvaltı yapıyor. Hafta sonları ise yürüyüşün adresi değişiyor. CHP’liler Eymir gölüne gidiyor. Göl yürüyüşleri bir gelenek haline gelmiş. Hem kilo vermek, hem sağlıklı kalmak adına başlayan bu yürüyüşler, virüs nedeniyle geçici olarak askıya alınsa da, artık vazgeçilmez.
KADIN GERÇEĞİ: KAÇ YAŞINDA EVLENİR, NE KADAR NAFAKA ÖDENİR?
ÖMÜR boyu nafaka konusunda bir süreden beri başlatılan tartışmalarla, boşanma davaları ve ödenen nafaka miktarlarının birbiriyle örtüşmediği, bu konuda yapılan araştırmalarla bir kez daha ispatlandı. TBMM’de de paylaşılan rakamlar, fazla bulunan yoksulluk nafakasının ortalama 370 lira olduğunu, mahkeme kararlarına rağmen nafakaya karar verilenlerin yüzde 50’sinin bunu hiç ödemediğini bir kez daha ortaya koydu. Yani hükmedilen ortama nafaka, asgari ücretin bile 7’de biri.
Umut Erdem’in aktardığına göre, Birleşmiş Milletler( BM) Türkiye Kadın Birimi, TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nda paylaştığı araştırma, Türkiye’de kadın gerçeğine ilişkin başka verileri de içeriyor. Sunumda, erken evliliklere toplumun nasıl baktığına ilişkin veriler de paylaşıldı. Bunlardan bazılarını size aktaralım istedik.
- Kadınlarda ideal evlenme yaşı olarak 23-24 kabul ediliyor.
- Erkekler için ideal yaş 25-26 olarak görülüyor.
- Toplumun sadece yüzde 25’i, 20 yaşın altında evlenmeyi normal kabul ediyor.
- Toplum, erken yaşta evlenenlere ceza verildiğine inanmıyor.
- Gerekli ceza veriliyor diyenlerin oranı yüzde 32’yi geçmiyor.
TBMM’de kadın milletvekilleri tarafından, “nafaka hakkı, çocuk gelinler ve İstanbul Sözleşmesinin getirdiği hakların korunması” konularında ciddi bir çalışma yürütülüyor.
Parti ayrımı gözetmeksizin kadın vekillerin bu konularda ortak hareket ettiğini her gün görüyoruz.
Sarmısaktan bile önemli: ‘Hadin gari’cilerin kadın hentbolcuları
KASTAMONU’da 44 yıl önce başlayan hentbol merakının, bir kentin en büyük gurur kaynağına nasıl dönüştüğünün hikayesi bu.
Kastamonu deyince akla hemen sarmısak gelir ama, bir süreden beri Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, şehrin sevinç kaynağına dönüştü. Eski bir ceza hakimi olan AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün de son günlerdeki tek uğraşı neredeyse.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 1976 yılında idealist lise öğretmeni aynı zamanda hentbol antrenörü Mehmet Ali Erol’un kurduğu kızlar hentbol takımı, öyle başarılı oldu ki, ekonomik sorunlar takımın yolunu kesemedi. Takım önce Sağlıkspor ardından Araç Belediyespor olarak yaşamaya devam etti. Her seferinde de başarıya imza attı.
Kastamonu’nun yanı sıra Türkiye’nin gündemine girmeyi başaran kadın hentbol takımı, ilgi görünce belediye tarafından desteklendi. Yabancı transferler de yapan takım, tüm Kastamonuluların aile boyu izlediği en önemli aktiviteye dönüştü. Biraz sponsor desteği, biraz kentin ileri gelenlerinin desteğini alan kadın hentbol takımı sesini Avrupa’da da duyurdu.
Bizim konumuz, yıllarca uzun yasa metinleri ve ceza kanununu çalışmalarıyla gündeme gelen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı duayen siyasetçi Hakkı Köylü’nün bu sporcu kızlara olan desteği. Köylü, artık yasa metinlerinden çok, hentbol takımının başarısına destek olmak için verdiği demeçlerle ve yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor.
Kadın hentbol takımının başarısı o kadar önemli hale geldi ki; arkadaşları Hakkı Köylü’yle hakem hatalarından tutun da, transfer sezonunun zamanlamasının yanlışlığı dışında başka bir konu konuşamaz hale geldiler.
Bir kenti bu kadar heyecanlandıran kadın hentbol takımında Ukraynalı ve Rus oyuncular da bulunuyor. Artık onlar maçda “hadin gari, atın bari” diyen bir kentin sporcuları.
Artık Kastamonu denilince güzel doğası ve ünlü sarımsağı dışında Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı da akla geliyor.
Koca bir ilin kız sporculara 44 yıllık desteği ise takdire şayan.
CHP'DEN TOPLU KONDİSYON: VİRÜSE KARŞI SAĞLAM SAVUNMA
CHP’li milletvekillerinin sağlıklı olmak için bir süreden beri yaptıkları spor aktivitelerine, koronavirüs önlemleri kapsamında bir haftadır ara verildi. Ancak CHP’li sporsever vekiller, düzenli sporun vücut direncine olan katkısına güveniyorlar.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel’in başını çektiği bir milletvekili grubu bir yıldır düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Bu ikilinin başlattığı yürüyüşlere milletvekilleri Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Tahsin Tarhan, Candan Yüceer ve Yunus Emre de katılıyor. Grup, düzenli olarak doğa yürüyüşleri de yapıyor. TBMM kampüsünde buluşan ekip, geniş bahçede, 1,5 saat süren yürüyüşten sonra, Meclis kafeteryasında kahvaltı yapıyor. Hafta sonları ise yürüyüşün adresi değişiyor. CHP’liler Eymir gölüne gidiyor. Göl yürüyüşleri bir gelenek haline gelmiş. Hem kilo vermek, hem sağlıklı kalmak adına başlayan bu yürüyüşler, virüs nedeniyle geçici olarak askıya alınsa da, artık vazgeçilmez.
KADIN GERÇEĞİ: KAÇ YAŞINDA EVLENİR, NE KADAR NAFAKA ÖDENİR?
ÖMÜR boyu nafaka konusunda bir süreden beri başlatılan tartışmalarla, boşanma davaları ve ödenen nafaka miktarlarının birbiriyle örtüşmediği, bu konuda yapılan araştırmalarla bir kez daha ispatlandı. TBMM’de de paylaşılan rakamlar, fazla bulunan yoksulluk nafakasının ortalama 370 lira olduğunu, mahkeme kararlarına rağmen nafakaya karar verilenlerin yüzde 50’sinin bunu hiç ödemediğini bir kez daha ortaya koydu. Yani hükmedilen ortama nafaka, asgari ücretin bile 7’de biri.
Umut Erdem’in aktardığına göre, Birleşmiş Milletler( BM) Türkiye Kadın Birimi, TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu’nda paylaştığı araştırma, Türkiye’de kadın gerçeğine ilişkin başka verileri de içeriyor. Sunumda, erken evliliklere toplumun nasıl baktığına ilişkin veriler de paylaşıldı. Bunlardan bazılarını size aktaralım istedik.
TBMM’de kadın milletvekilleri tarafından, “nafaka hakkı, çocuk gelinler ve İstanbul Sözleşmesinin getirdiği hakların korunması” konularında ciddi bir çalışma yürütülüyor.
Parti ayrımı gözetmeksizin kadın vekillerin bu konularda ortak hareket ettiğini her gün görüyoruz.