Özel statülü ajanlar geliyor

24 Nisan sözde Ermeni soykırımının yıldönümünde yapılan ateşli konuşmaların etkisi bir gün bile sürmedi.

Yeni ABD yönetiminin aldığı beklenmedik tutum da konunun hızla gündemden düşmesini engelleyemedi.



Oysa konuya farklı bakılması gerektiğini, 20 yıllık, hatta 50 yıllık eylem planı yapılması gerektiğini savunanlar var. Bu görüşe sahip olanların bazıları, AK Parti içerisinde etkin görevlere sahip.

Bu ekip, öncelikle, sözde Ermeni Soykırım iddialarını araştırmak için özerk bir kurum oluşturulması fikrini savunuyor. Bilim insanları, tarihçiler ve yabancı uzmanların görev alacağı, kesintisiz strateji belirleyecek bir bağımsız kuruma ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, devlet tarafından uygulanacak bir eylem planı hazırlanması gerektiği savunuluyor. Türkiye’nin bu konudaki tezlerini, tüm dünya yönetimleri ve parlamentolarında gündeme getirecek ciddi bir eylem planı.

40 ülkenin sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği hesaba katılarak, bundan sonrası için yol haritası belirlenmesi gerektiği, sadece devlet kurumlarını değil, STK’ları, iş insanlarını ve sanatçıları içine alan bir plan yapılması gerektiği belirtiliyor.

Bunun sonuç aldığının örneği olarak, soykırım iddialarının 100. yılında yapılan sessiz çalışmalar gösteriliyor. Ciddi bir koordinasyonla, TBMM yönetimi, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Üniversiteler ortak ve gizli bir çalışma yürüterek, o yıl tek bir ülkenin Ermeni soykırımını kabul etmesinin önlendiği anlatılıyor. Yani ciddi ve sürekliliği olan bir çalışmanın nasıl sonuç aldığı ortada.

