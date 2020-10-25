Önce Hasan Dağı sonra Tuz Gölü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yılın ilk icraatı olarak uzmanlarla birlikte hazırladığı siyasi etik çalışmasını partilere götürecek.

Bu yakın siyasi tarihin 18’inci denemesi olacak. AK Parti’den önce verilen teklifleri de sayarsak, bu konuda daha önce 17 kez adım atılmış, ama maalesef sonuçsuz kalmış. Tekliflerin çoğunun CHP’ye ait olduğunu da anımsatalım.

Konuya AK Parti’nin yaptığı çalışma üzerinden bakarsak, eksiklerine rağmen hiç olmamasından iyi gibi. Meclis Başkanı’na fazla yetki verdiği, işi önce partilerin kendi etik kurullarına havale ettiği için eleştirilen teklifin, Şentop tarafından yeniden yorumlandığını biliyoruz.









Yakın zamanda, kamuoyunun önüne gelmesi beklenen bu teklifte, asgariden olacak başlıklar belli. Örneğin, milletvekillerinin hediye kabul etme limitleri olacak. Daha önce bu 10 asgari ücret tutarı olarak belirlenmişti. Yani en fazla 28 bin liraya kadar olan hediyeler kabul edilecek.

En önemlisi, mal bildirimindeki gizlilik kaldırılacak. Yani siyasilerin mal varlığında yıldan yıla olan artışları vatandaş görebilecek. Milletvekillerine ilişkin iddialarda somut delil aranacak, herhalde mahkeme kararı somut delil kapsamına girecektir.