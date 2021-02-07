Ombudsman kulak çekti-Somut delil sun, nazik ol

İdeal akademisyenin nasıl olması gerektiğini anlatırken, “öğrencisinin gözlerindeki aşkın pırıltısını görmeyi” önemli bir kriter saymak, pek alışılmadıktır. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a göre bu önemli bir konu.
Şentop, geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin ikinci dönem eğitiminin başlaması nedeniyle akademisyenlere seslendi. Farklı bir yaklaşım sergileyen Şentop, son dönemde yapılanların aksine öğrencilere değil, öğretim üyelerine yüklendi.
Gençlerden şikâyet etmenin yöneticilerin kendi sorumluluklarını görmezden gelmesi olarak nitelendiren Şentop, “Genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, ‘Biz gençler için ne yaptık?’ diye sormak gerekir” dedi.
Şentop
“Araplar en güzel yerleri satın aldı” başlıklı eleştiriler sık duyulur. Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının yaptığı alımlar ilk 5’e girince, bu iddialar doğru kabul edilebilir. Ancak Türkiye’ye ilgi duyanlar sadece onlar değil, Seyşeller ve Norfolk adalarının vatandaşları da listede görünüyor. Hatta Haitililer de var tek tük de olsa.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002-2020 tarihleri arasında yabancılara yapılan taşınmaz satışlarının rakamlarını açıkladı. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in soru önergesine yanıt veren bakanın verileri, dünyanın öbür ucundan Türkiye’ye ilgi duyanlar olduğunu da gösterdi.
Umut Erdem’in aktardığına göre, bu sürede 172 ülkeden vatandaş taşınmaz edinirken, en çok ilgiyi gösteren ülkelerin başında Irak geldi. En çok taşınmazın alındığı iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla ve Ankara oldu. En çok taşınmaz alan 10 ülke vatandaşı Irak, Rusya Federasyonu, İran, Suudi Arabistan, İngiltere, Kuveyt, Almanya, Afganistan, Azerbaycan ve Ürdün olarak sıralandı.
Bizim dikkatimizi çeken, adını bile bilmediğimiz, bazıları turistik cennet olan ülkelerden de Türkiye’de konut, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe alanlar olması. Sayıları sınırlı da olsa, listede, Saint Kitts ve Nevis, Eritre, Komor Adaları, Antigua ve Barbuda, Vanuatu, Seyşeller, Mauritius, Batı Samoa, Benin, Haiti, Norfolk Adaları, Reunyon, Sierra Leone, Trinidad ve Tobago gibi ismi az duyulan ülke vatandaşlarının da olduğu görüldü.
Liste böyle uzayıp gidiyor. Tabii bu ilginin ticari ve siyasi boyutuna ayrıca bakmak gerekir.
YEREL YÖNETİMDE İLGİNÇ PLAN
Kılıçdaroğlu Ailesi'ne, oğul Kerem’den yadigâr olan iki kaplumbağa, yeni bir yolculuğa çıkacak.
Öğrendik ki, yıllardan beri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte yaşayan, Özgür ve Kerem adlı iki kaplumbağanın artık doğal yaşama bırakılmasına karar verilmiş.
Tabii kastettiğimiz doğal yaşam, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’da kurduğu, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’ne üye olan ve hayvanların doğal yaşam koşullarında bakılmasını esas alan Çiğli Sasalı Doğal Yaşam Parkı.
Kılıçdaroğlu Ailesi'nin büyüyen ve ev koşullarında zorluk çekmeye başlayan iki kaplumbağası için oldukça uygun bir alan bulunmuş. Veterinerler gözetiminde oluşturulan özel alanda yaşayacak Özgür ve Kerem, yeni yolculuğuna yakında çıkacak.
Moore’un İngiltere’nin dış istihbarat örgütü MI6’nın başına geçmesi büyük yankı uyardırmıştı. Artık İngiltere’nin en büyük istihbarat örgütünün başkanı olan Moore’un aklı hâlâ Türkiye’de. Geçen günlerde Serkan Demirtaş, İngiltere’nin yeni büyükelçisi Dominick Chilcott ile Türkiye ve İngiltere’nin yeni dönemdeki ticari ilişkisini konu olan önemli bir röportaj yaptı. İngiltere’nin AB’den bağımsız geliştireceği yeni ticaret ilişkisi, Türkiye için o kadar büyük önem taşıyor ki TBMM’nin tatilden sonra çıkaracağı ilk yasa da bu anlaşma olacak.
Konumuza dönersek; bu röportajı, yeni İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından paylaştı. Retweet edenler arasında kim var dersiniz? Richard Moore. Moore’un retweet ettiği bir konu doğrudan İngiliz yönetimine de ulaşıyor, doğal olarak. Anlaşılan hem Türkiye’deki gelişmeleri hem de selefini yakından izliyor. Richard Moore’un sosyal medyaya olan ilgisi, yaptığı görev nedeniyle İngiltere’de de konu ediliyor. Ayrıca Türkiye ilgisi ve bilgisi de İngiliz basınının dikkatini çekiyor.
Tabii, MI6’nın başkanı tarafından izlenmek ne kadar tercih edilir, ayrı konu!
BAZEN TEK BİR SES YETERTürkiye
1980 darbe dönemini yakından yaşayanlar ve takip edenler, darbeci Kenan Evren paşanın sonraki kuşaklar için neredeyse “ressam dedeye” dönüşmesine izin vermediler. Darbecilerden hesap sorma süreci işe yaradı. Kenan Evren’in geçtiğimiz hafta Ankara’da çevrimiçi müzayedede satışa çıkan tablosu, daha öncekilerin akıbetine uğradı.
Ankara’daki çevrimiçi müzayedede, Kenan Evren’in 1997’de yapılmış, 48x60 cm yağlı boya tablosu 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Daha önce tablolarına verilen fiyatlarla kıyasladığında, bedava sayılacak bu rakama bile iki hafta boyunca henüz alıcı çıkmadı. Sanatsal değeri olmaması bir yana, darbeci bir paşanın resmini duvarına asmak, herhalde sadece aile üyelerine iyi gelebilir.
Evren resimlerinin akıbeti, bizden önce de çok sayıda yazıya konu oldu. Evren’in resimle ilişkisini, “umutsuz ev kadınlarının kendine uğraş bulma çabası”na benzetenler oldu. Zira sanatsal bakış açısı ve derinlikten o kadar uzaktı ki, New York’ta bir müzeyi gezerken karşılaştığı Pablo Picasso’nun resimleri için “Bunları ben de yaparım” dediğini kimse unutmadı. “Nü” tablo bulunan bir bienalde sansür uygulatıp, kolaj bir resme “yırtık” dediğini de hatırlıyor herkes. Sonra da “nü” yağlıboya resim yapıp, “Bunları satmaya kıyamıyorum” dediğini de.
TBMM çatısı alında çalışanların, bu haklardan yeterince yararlanamaması daha çok dikkat çeker.
Daha önceki yazılarımızda dile getirdiğimiz milletvekili danışmanlarının tazminat hakları, Meclis’in en çok tartışmalı kadrosu olan 4-D’lilerin özlük hakları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yeni yılda kafa yorduğu ilk konular oldu. Şentop’un, her iki grubun temsilcilerini kabul ederek, hem sorunlarını dinlediği, hem de neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerini paylaştığını öğrendik.
Milletvekili danışmanlarının statüleri gereği kadrolu olmaları zaten mümkün değil. Çünkü bu kişilerin milletvekilleriyle birlikte gelip onlarla gitmesi üzerine kurulu bir sistem var ki, bu çok doğru. Ancak, çalıştıkları sürede tazminattan mahrum bırakılmaları haksızlık. Şentop da danışmanlarla ilgili yasanın bu maddesinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapmış görüşmesinde.
Şentop’un yeni yıldaki diğer konukları ise 4-D kadrosundaki çalışanların temsilcileri oldu. Görüşmede Meclis Başkanı’nın, “
Tanıyanlar bilir, Arslan’ın ilgi alanı hiçbir zaman milletvekilliği ile sınırlı kalmadı. Erdoğan’a uzak kaldığı iddia edildiği dönemlerde bile kritik konularda devreye girip sonuç aldığını bilenler bilir.
Şimdi bu sessiz danışmanın, sessiz müzakereciye dönüştüğü anlatılıyor Ankara kulislerinde. Aslında o kadar da sessiz değil. Arslan bir süreden beri, sosyal medyada yayınladığı videolarla siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Özellikle de dış politika konusunda. Öyle tam bir siyasetçi üslubunda da değil. Daha çok gelişmeleri orta ve uzun vadeli perspektiften okuyan bir uzman, bir danışman gibi yaklaşıyor konulara.
Son videosuyla açıkladığı görüşlerine gelince... ABD Kongresi’nin basılması ve ardındaki gelişmeleri değerlendiren Arslan’ın “Kaybedenlerin hazımsızlığı, göstericilerin Kongre’nin işgale kadar varan taşkınlıkları, demokrasi kültürü açısından utanç vericidir” sözlerini, Erdoğan’ın ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’la olan fotoğraflarıyla birlikte servis ettiğini de unutmayalım.
Arslan
ABD kongresinde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden “Endişeliyiz” mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ’dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ’ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD’de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve “Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye...” sözleriyle not düştü.
Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre Salonu’nda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu’nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ’dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp-dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık.
60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Sonra biraz araştırınca, Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişneçürüğü mermerinin, ABD’de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye’nin mermer rezervinin yüzde 7’sini elinde bulunduran Elazığ’ın dünyada vişneçürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.
Ancak bunlar öyle diplomatik öncelikleri olan kişiler değil, kış aylarında başkanlığı kapısında mesken tutan kediler. Artık giriş çıkış onlardan soruluyor.
Başkanlığın bahçesinde art arda boy gösteren kediler, çalışanların ilgisini çekince, soğuk kış günlerinden korunmaları için el birliği yapıldı. Önce küçük yemek kapları konuldu, bu yetmedi barınmaları için küçük mekanlar oluşturuldu. İş iyice büyüdü, başkanlığın bahçesinde uygun bir köşede üç kedi evine yer açıldı, mini bir barınak yaratıldı. Çalışanlar adeta yarışa girdi, AB Başkanlığı’nın kedilerine bakmak için. Artık onlar, başkanlığın vazgeçilmezleri...
Bu yakın siyasi tarihin 18’inci denemesi olacak. AK Parti’den önce verilen teklifleri de sayarsak, bu konuda daha önce 17 kez adım atılmış, ama maalesef sonuçsuz kalmış. Tekliflerin çoğunun CHP’ye ait olduğunu da anımsatalım.
Konuya AK Parti’nin yaptığı çalışma üzerinden bakarsak, eksiklerine rağmen hiç olmamasından iyi gibi. Meclis Başkanı’na fazla yetki verdiği, işi önce partilerin kendi etik kurullarına havale ettiği için eleştirilen teklifin, Şentop tarafından yeniden yorumlandığını biliyoruz.
Yakın zamanda, kamuoyunun önüne gelmesi beklenen bu teklifte, asgariden olacak başlıklar belli. Örneğin, milletvekillerinin hediye kabul etme limitleri olacak. Daha önce bu 10 asgari ücret tutarı olarak belirlenmişti. Yani en fazla 28 bin liraya kadar olan hediyeler kabul edilecek.
En önemlisi, mal bildirimindeki gizlilik kaldırılacak. Yani siyasilerin mal varlığında yıldan yıla olan artışları vatandaş görebilecek. Milletvekillerine ilişkin iddialarda somut delil aranacak, herhalde mahkeme kararı somut delil kapsamına girecektir.
Hediye sepetindeki 4 konu için kollar sıvanacak. İktidar milletvekilleri ne kadar doğru adım attıklarını anlatacak, muhalefet partileri ise yanlış ve eksikleri eleştirecek. İşte yeni yıl sepetindeki konular:
* Hayvan hakları: 10 yıldır Meclis’in gündeminde olan, STK’ların katıldığı onlarca toplantı yapılan hayvan hakları düzenlemesi için bir deneme daha yapılacak. Bu konuda taslak metin sorunu yok. Hem Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak, hem AK Parti grup yönetiminde yapılan çalışma ortada. Metinler hiç fena değil. Sorun siyasi iradede. Halen bu konuya “Köy hayvanlarında nasıl uygulanacak, köylülerin her davranışı suç kapsamına mı girecek? Bunun maliyeti nasıl karşılanacak?” cephesinden bakıp işi yokuşa sürenler var, belirtelim.
* Ekonomi ve hukuk reformu: Bu iki konunun ilgili bakanları da çok hevesli görünüyor. Hem Adalet Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı, milletvekilleriyle bir dizi toplantı yaptılar. Başlıklar belli. İfade özgürlüğü alanıyla ilgili davalarda uygulamadaki farklılıkların giderilmesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulması, tutukluluk süreleri, ticari arabuluculuk kapsamının genişletilmesi, uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının arttırılması. Bakanların yaklaşımları makul ama ikna etmeleri gerekenler var.
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Muhalefetin eleştirilerini dinleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikasını dengesiz bulanlara yanıt verdi. Çavuşoğlu, özellikle Kıbrıs politikasından söz ederken, “Biz tüm bu adımları atarken, samimiyetle söylüyorum. Biz 1974 ruhuyla hareket ediyoruz. Biz rahmetli Ecevit’in ruhuyla hareket ediyoruz” dedi. Bu gönderme herkesin ilgisini çekti.
Çavuşoğlu, kendi siyasi geçmişine ve ittifak ortaklarına selam göndermeyi de ihmal etmedi, “Biz rahmetli Necmettin Erbakan’ın ruhuyla, biz rahmetli Alparslan Türkeş’in ruhuyla da hareket ediyoruz” diyerek dengeyi tutturmaya çalıştı.
Doğal olarak, AK Parti, CHP ve MHP sıralarından alkış aldı.
Çavuşoğlu’nun konuşmasındaki
Çok önemli gizli görüşmelere ev sahipliği yaptığı için tarih kitaplarına konu olurlar. Çankaya Serender Pastanesi’nin de böyle bir ünü var. Bu ünün kaynağı da Ecevitler. Rahşan Ecevit’in “Bülent çok seviyor” diye sürekli pasta aldığı Çankaya Serender Pastanesi, maalesef kapılarını kapattı.
Ekonomik güçlükler ve pandeminin birçok küçük işletmeye verdiği zarar, Ankara’nın tarihinde iz bırakan mekânlar için de geçerli.
Bundan 30 yıl önce biri Çankaya Simon Bolivar Caddesi’nde, diğeri Bahçelievler’de açılan Serender Pastanesi, kısa sürede siyasilerin de tercih ettiği, bilinen bir mekâna dönüştü. Ancak bu pastanenin ünlenmesine Ecevit çiftinin katkısı çok büyük. Siyasi hayatı boyunca Oran’daki sitenin 3. katında oturan Ecevit çifti, neredeyse 10 yıl boyunca pastaneden düzenli alışveriş yaptılar.
Deniz suyunu temizleyen deniz patlıcanlarının kontrolsüz avlanmaması konusu TBMM gündemine geldi.
Umut Erdem’in bilgisine göre, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için önerge verdi. Deniz patlıcanının, Ege’de deniz suyu için adeta bir filtre görevi gördüğü, her birinin yılda 150 tona yakın deniz suyunu süzdüğü anlatıldı. Suyun temizlenmesi ve bunun turizme katkısından söz eden Hamzaçebi, avlanmanın yasaklanmasını istedi.
Bakan Pakdemirli ise bakanlığına hem avlanması hem de yasaklanması yönünde gelen önerilerin bilimsel ve çevresel analizler ışığında değerlendirildiğini, aralıklarla avlanmasına izin verilmesinin doğru olduğuna karar verildiğini açıkladı.
Buna göre bakanlık, Aydın, İzmir ve Muğla hattındaki tüm denizlerde, deniz patlıcanı avcılığını, “
Bazı bakanların kişilikleri, bütçe görüşmelerine de yansıdı. Son derece sakin geçen toplantıların yanı sıra, tartışmalı ve gergin oturumlarını da izledik. Sanayi Bakanlığı bütçe görüşmesi de onlardan biriydi. Bakanın çalıştığı alan itibariyle pek gerginlik çıkması beklenmezdi, ama kendisi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı döneminden beri polemiği sevdiğini bir kez daha gösterdi. Ülkenin sanayi alanında atması planlanan adımlar yerine, daha çok genel siyasetin tartışmalı alanlarını tercih etti bakan. Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, Sanayi Bakanlığı’nın bütçesinden tek gülümseten an, bakanın tek kulağında asılı kalan maskesi oldu. Genellikle çene altına ve kola takıldığı için oturumu yöneten başkanvekillerinin uyarılarına neden olurken, Varank farklı bir yorum getirdi. Sanayi Bakanı, 8-10 saat süren bütçe görüşmelerinde, “tek kulak” yöntemiyle arada bir nefeslendi.
Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ
KARA PARA GURBETÇİYİ VURMASINKARA para ile mücadele için imzalanan ve son derece önemli olan uluslararası anlaşmanın, hesaba katılmayan bazı olumsuz etkilerinin olabileceği ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bütçe görüşmeleri sırasında bu anlaşmanın, bankasında küçük hesapları olan gurbetçileri olumsuz etkileri olabileceğini dile getirdiğinde, salondakilerin de ilgisini çekti.
Çakırözer, yurtdışındaki 6 milyon Türk vatandaşının, Türkiye’deki birikimlerine ilişkin finansal bilgilerin bulundukları ülkeler ile otomatik paylaşımını öngören uluslararası anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesini istedi.
Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a “Bu anlaşma karaparayla mücadele için çıktı ama geldiğimiz noktada Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan milyonlarca kardeşimizi sıkıntıya sokacak. Vatandaşlarımız bu anlaşmanın ne getirdiğini, nasıl uygulanacağını, üzerine düşen sorumlulukları bilmiyor. Anlaşmayı yurttaşlarımızı bilgilendirene kadar ertelemeliyiz. Milyonlarca Avrupalı Türk’ün maddi kayıpları yaşamasını önlemeliyiz” diye seslendi.
Doğuracağı sorunlar, komisyon üyelerinin de kafasını karıştırdı.
Özellikle milli güvenlik konularında HDP ayrı, diğer partiler ayrı tutum sergiler. Uzun zamandan beri ilk kez, 5 parti bir konuda uzlaştı. Adına “Bakkal amca ittifakı” dense yeridir.
Komisyondaki bütçe görüşleri sırasında, tüm partilerin milletvekilleri zincir marketlere ilişkin kuralların iyi belirlenmesi, küçük esnafın rekabet edebileceği alanlar açılmasıyla ilgili ağız birliği yaptı. Kırtasiye, bakkal, manav gibi küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi çözüm önerildi. Görüşleri, AK Partili, HDP’li CHP’li ayrımı olmaksızın, öylesine güçlü dile getirdiler ki; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajı aldığını söyledi.
Aysel Alp’ın aktardığına göre, vekillerin “Küçük esnaf nasıl kurtulur?” başlıklı önerileri şöyle:
- Emine Gülizar Emecan (CHP):
Bundan 8 yıl kadar önce, doğum sırasında TBMM’nin bahçesine sığınan ve yavrularıyla birlikte, bahçeyi mesken tutan kedi ailesiyle değişti her şey. Milletvekillerinin bahçedeki oturma gruplarının arasında gezen, yavrularını oradan oraya taşıyan kedi ailesi, bu resmi mekâna öyle bir canlılık getirdi ki tüm çalışanlar, aşcılar, kedi ailesi için seferber oldu. İsimler takıldı, bakımları yaptırıldı, veterinere götürüldü. O günden beri, Ankara’nın en güzel bahçelerinden biri olan kampus içerisinde kuşlar dışında, bir kaplumbağa, bir de kedi görmek olağan oldu.
Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, bahçeye gelen ilk kedi ailesinden midirler bilinmez, TBMM’nin güzel kedileri, sonbahara veda eden bahçedeki rengârenk atmosferin altında güneşlenmeyi ihmal etmiyorlar. Sonbahar rengindeki tüyleriyle herkesin ilgisini çeken Meclis kedileri, artık bahçenin vazgeçilmezleri.
AŞININ DA VIP’Sİ OLACAK MI?SAĞLIK Bakanlığı, bu ayın sonunda uygulanmaya başlaması beklenen COVID-19 aşılarıyla ilgili olarak öncelik gruplarını belirledi. Tıpkı grip aşısı gibi liste yapılıyor. Ancak Ankara kulislerinde, ilk etapta 10 milyon adet getirtilen ve sadece 5 milyon kişiye yapılacak aşılar için VIP ayrıcalığı olduğu konuşulmaya başlandı.
Benzer bir iddia, HDP İstanbul Milletvekili
Haberleri görenler, Sağlık Bakanlığı’nın korona ile mücadele spotlarında da yer alan Esen için “Söylediklerine kendi uymamış anlaşılan” esprileri yapsa da işin aslı öyle değil.
Her gün bir dizi setinde, koronavirüse yakalanan oyuncu çıktığı ve çekimlere ara verildiği haberleri yapılırken, konu TBMM’nin gündemine de geldi ama top ortada kaldı.
CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, bütçe görüşmeleri sırasında dizi setlerindeki korona vakalarını anımsatarak, setlerin denetlenmesi konusunda hangi kurumların ne yaptığını sordu.
Kadıgil, “Bazı dizilerde, set çalışanının COVID-19’a yakalandığının saklandığı ortaya çıkıyor. Dini imanı para olmuş patronlar yüzünden bu resmen cinayete teşebbüstür. Orada çalışan herkesin hayatlarıyla oynuyorlar. Biz bunları anlatıyoruz ama iki yıllık tecrübem gösterdi ki; maalesef hiçbir şey değişmiyor” dedi.
Kadıgil, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinde dile getirdi, doğal olarak. Çalışan hakları, iş yeri müfettişleri açısından, bu bakanlığı ilgilendiriyor. Konunun, sanatçı hakları açısından Kültür Bakanlığı boyutu var. Bir de İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı korona denetimleri var.
Yani konu, üç bakanlığı da ilgilendiriyor. Ancak henüz ses veren bir bakan çıkmadı.
Aslında ‘monşer’ diye nitelendirilen dışişleri mensupları arasında ‘abi’ statüsü de varmış. Hem de o ‘abiler’, yanlış yapan astlarının ağzına kırmızı biber sürermiş!
Bu ilginç diyalog, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaşandı. Dışişleri’nde 40 yıl görev alan İYİ Parti Milletvekili Büyükelçi Ahmet Erozan, yaptığı konuşmaya şöyle başladı:
“Değerli kardeşlerim, niye kardeşim dediğimi söyleyeyim. Sizlerin bürokrat olarak tanımladığınız bu arkadaşlara hiç amirlik yapmadım, hep abilik yaptım... Ben Meclis’teki konuşmalarımın yüzde 95’ini dış politika konusunda yapıyorum. Acaba Sayın Bakan, bu konuşmaları size aktaran var mı? Mesela ağzınıza biber süreceğimi söylediğim konuşmamı size aktaran oldu mu? Hiç sanmıyorum...”
Erozan bununla da yetinmeyip, salondakilerin şaşkın bakışları arasında getirdiği kırmızı biberi de gösterdi.
ÇAVUŞOĞLU’NUN CEVABI
Tüm eleştirileri dinleyip not alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri’ndeki “abilik” unvanına saygı duyduğunu, kendisinden deneyimli bürokratlara abi diye hitap ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
“Sonuç itibarıyla Sayın Erozan, siz de bizim abimizsiniz, yaşça büyüksünüz size de abi derim. Kötü konuşursak, yanlış konuşursak ağzımıza biber de süreriz... Milletimizden kırmızı kart görmek yerine, kırmızı biberi tercih ederim.”
Bakan, durumu diplomatik bir yaklaşımla toparladı.
Ombudsman kulak çekti-Somut delil sun, nazik ol
Kamu kurumlarında çalışanların, yönetimle yaşadığı sorunları çözmek için arabuluculuk yapan Kamu Denetçiliği Kurumu, aylar önce idarenin çalışanlarına karşı nasıl olması gerektiğinin kurallarını açıkladı.
Orada, “idarenin nezaket ve şeffaflık ilkesine” atıf yapılmıştı. İşte bu kurallar ilginç bir başvuruda yeniden anımsatıldı.
Mesut Hasan Benli’nin aktardığına göre, kurum, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde 17 yıldır sözleşmeli olarak çalışan tiyatrocunun herhangi bir gerekçe gösterilmeden sözleşmesinin yenilenmemesi konusunda çarpıcı bir karar verdi. Konu, ilgili kuruma soruldu ve yanıt olarak, Volkan Özman adlı tiyatrocunun, 2019-2020 tiyatro sezonunda sergilenecek herhangi bir oyunda görevi olmaması gerekçe gösterildi. Bu yanıt, Ombudsmanlık Kurumu tarafından yeterli sayılmadı.
Yapılan incelemede, söz konusu tiyatrocunun görev yaptığı süre boyunca görevinde başarısız olduğuna veya yürütülen sanatsal faaliyetler kapsamında hizmetine ihtiyacın kalmadığına ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi veya belgenin sunulmadığı belirtildi.
Alınan kararda, “İdarenin takdir yetkisinin olması, keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez” denildi. KDK, tiyatrocuya kurum tarafından yanıt verilmemesini de “idarenin nezaket ve şeffaflık ilkelerine” uymaması olarak nitelendirdi. Tabii, ardından da sanatçının sözleşmesinin feshedilmesi kararının geri alınmasını istedi.
Şimdi gözler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ne kadar nazik olacağında.
Ancak öğrendik ki, konu mahkemeye taşınmış bile.
ŞİDDET YOKSA KOLAY BOŞANMA
Hazırlıkları süren Hukuk Reform Paketi, her maddesi çok konuşulacak önemli başlıklardan oluşuyor. Bizim mercek altına alacağımız bölümü, Aile Arabulucuğu’na ilişkin hükümler olacak. Bir yandan nafaka, bir yandan kolay boşanma herkesi yakından ilgilendirdiği için dikkat çekmek istedik.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıldan beri “aile arabuluculuğu” yapısı oluşturacaklarını birkaç kez söyledi. Avrupa ülkelerindeki örneklerden yola çıkarak planlanan bu yapının “şiddet olmayan evlilikler için” kolay çözüm olacağını üstüne basa basa söyledi.
AK Parti kulislerine göre bakan Gül, paketin bu bölümünü parti toplantılarında da ayrıntısıyla paylaştı. Yapılan düzenlemeye göre, boşanma davaları hızlanacak. 10 yıl süren, tarafların birbirine sürekli iftira attığı, çocukların şantaj malzemesine dönüştüğü, yılan hikayesine dönen davalar olmayacak.
Çalışmaya göre, hakimlere aynı zamanda “aile arabuluculuğu” görevi verilecek ya da bunun merkezleri oluşturulacak. Bu merkezler hakimler tarafından çalıştırılacak. Uzlaşma ile hızlı boşanmanın ve tarafların anlaşmasının yolu açılacak. Bu mekanizmanın hem AB ülkelerinde hem de ABD’de uygulandığı biliniyor.
Nafaka konusunda kadın ve çocukları mağdur etmeden formül geliştirilebilirse, sistemin başarılı olmaması için bir neden görünmüyor.
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