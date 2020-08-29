‘N’apıyorsunuz kardeşim’

Tarımsal üretim konusundaki tartışmalara, “Venezuela peyniri” eklendiğinde, sadece muhalefet partilerinin milletvekilleri değil, süt ve peynir üretiminde önde gelen illerin tüm vekilleri “eyvah” dedi.
AK Parti milletvekilleri, açıktan olmasa da bu karara tepki gösterip bakanlığın bürokratlarına, “N’apıyorsunuz? Üreticilere bu durumu nasıl anlatacağız kardeşim” diye isyan ettiler. Tepki gösterenlerin daha çok Çanakkale ve Balıkesir bölgesi vekilleri olduklarını ilave edelim.
CHP’nin 81 ilde eylem yapmasına neden olan karar, Türkiye’nin Venezuela’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithal etmesine kapı aralayan Cumhurbaşkanlığı kararı. Bu karara göre, Venezuela’dan “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu” gibi birçok tarımsal ürün ithal edilecek. Liste uzayıp gidiyor.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konuyu Meclis gündemine taşırken, bu kararın çiğ süt üreticilerine büyük zarar vereceğini, sürekli “yerli ve milli” vurgusu yapan iktidarın kendisiyle çeliştiğini söyledi. Ceylan, bölge milletvekillerinin birçoğu gibi, “Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında ise 58 kilogram. Bu rakamları gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak yapısal önlemleri konuşmamız gerekirken, süt ve peynir üreticisine darbe vuruluyor” diye itiraz etti.
Bunlar tartışılırken, yerli üreticinin güçlendirilmesi, kaybedilen tarım arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan yasa çalışması askıda bekliyor. TBMM tatile girmeden önce yasalaşması planlanan metin, her ne olduysa yeni döneme ertelendi. Fazla söze gerek yok sanırım.
BOYU POSU YERİNDE SEMAZEN, SEMA YÖNETECEK POSTNİŞİN
SIKICI kamu ilanları bazen gazetecileri şaşırtan bilgiler içerirler. “Orantılı boy ve kilo ölçülerine sahip semazen aranıyor” ilanı bunlardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü için sema yönetecek stajyer postnişin ile semazenler arıyor. Sadece bununla kalmıyor. Bendir, ney ve klasik kemençe çalanlar da ilanın konuları arasında.
Umut Erdem’in aktardığına göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu ilanda, bir sema gösterisinin olmazsa olmazlarını içeren tüm unsurlar sıralanıyor. Bakanlık, semayı yöneten postnişin, semazenbaşı ve semazen, erkek ses sanatçısı, ritim çalgıları bendir, ney, klasik kemençe ve bağlama çalabilen 19 stajyer sanatçı alacağını duyurdu. Tabii bunun için gerekli özellikler öyle sıradan değil.
Örneğin, stajyer postnişin adayları için “Tarîkat zikirleri bilgisi, bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneği, Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme, tasavvuf kültürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığına sahip olma, dinî mûsikî formları bilme, tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine sahip olma” şartları aranıyor.
Stajyer semâzen adaylarından ise “Orantılı boy ve kilo ölçülerine, ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, özellikle Mevlevî ayîni repertuar bilgisine, Mevlevî ayîni formu ve usûlleri bilgisine, Mevlevîlik Kültürü bilgisine ve sahne uyumuna sahip olma” özellikleri isteniyor.
Sema törenlerini yönetmek için postnişinin bulunması gerektiğini öğrendik. Postnişin, Mevlânâ’nın makamını temsilen üstlenen kişi olarak adlandırılıyor. Semayı yöneten postnişinin her ritüeli ayrı bir anlam taşıyor. Postnişin, hareketiyle semazenleri yönlendiriyor.
Zor bir sınav olacağı belli ama net olan bir şey var: Bu özelliklere sahip olmayan birini, torpille işe almak mümkün olmayacak.
‘N’apıyorsunuz kardeşim’
Tarımsal üretim konusundaki tartışmalara, “Venezuela peyniri” eklendiğinde, sadece muhalefet partilerinin milletvekilleri değil, süt ve peynir üretiminde önde gelen illerin tüm vekilleri “eyvah” dedi.
AK Parti milletvekilleri, açıktan olmasa da bu karara tepki gösterip bakanlığın bürokratlarına, “N’apıyorsunuz? Üreticilere bu durumu nasıl anlatacağız kardeşim” diye isyan ettiler. Tepki gösterenlerin daha çok Çanakkale ve Balıkesir bölgesi vekilleri olduklarını ilave edelim.
CHP’nin 81 ilde eylem yapmasına neden olan karar, Türkiye’nin Venezuela’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithal etmesine kapı aralayan Cumhurbaşkanlığı kararı. Bu karara göre, Venezuela’dan “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu” gibi birçok tarımsal ürün ithal edilecek. Liste uzayıp gidiyor.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konuyu Meclis gündemine taşırken, bu kararın çiğ süt üreticilerine büyük zarar vereceğini, sürekli “yerli ve milli” vurgusu yapan iktidarın kendisiyle çeliştiğini söyledi. Ceylan, bölge milletvekillerinin birçoğu gibi, “Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında ise 58 kilogram. Bu rakamları gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak yapısal önlemleri konuşmamız gerekirken, süt ve peynir üreticisine darbe vuruluyor” diye itiraz etti.
Bunlar tartışılırken, yerli üreticinin güçlendirilmesi, kaybedilen tarım arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan yasa çalışması askıda bekliyor. TBMM tatile girmeden önce yasalaşması planlanan metin, her ne olduysa yeni döneme ertelendi. Fazla söze gerek yok sanırım.
BOYU POSU YERİNDE SEMAZEN, SEMA YÖNETECEK POSTNİŞİN
SIKICI kamu ilanları bazen gazetecileri şaşırtan bilgiler içerirler. “Orantılı boy ve kilo ölçülerine sahip semazen aranıyor” ilanı bunlardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü için sema yönetecek stajyer postnişin ile semazenler arıyor. Sadece bununla kalmıyor. Bendir, ney ve klasik kemençe çalanlar da ilanın konuları arasında.
Umut Erdem’in aktardığına göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu ilanda, bir sema gösterisinin olmazsa olmazlarını içeren tüm unsurlar sıralanıyor. Bakanlık, semayı yöneten postnişin, semazenbaşı ve semazen, erkek ses sanatçısı, ritim çalgıları bendir, ney, klasik kemençe ve bağlama çalabilen 19 stajyer sanatçı alacağını duyurdu. Tabii bunun için gerekli özellikler öyle sıradan değil.
Örneğin, stajyer postnişin adayları için “Tarîkat zikirleri bilgisi, bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneği, Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme, tasavvuf kültürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığına sahip olma, dinî mûsikî formları bilme, tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine sahip olma” şartları aranıyor.
Stajyer semâzen adaylarından ise “Orantılı boy ve kilo ölçülerine, ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine, özellikle Mevlevî ayîni repertuar bilgisine, Mevlevî ayîni formu ve usûlleri bilgisine, Mevlevîlik Kültürü bilgisine ve sahne uyumuna sahip olma” özellikleri isteniyor.
Sema törenlerini yönetmek için postnişinin bulunması gerektiğini öğrendik. Postnişin, Mevlânâ’nın makamını temsilen üstlenen kişi olarak adlandırılıyor. Semayı yöneten postnişinin her ritüeli ayrı bir anlam taşıyor. Postnişin, hareketiyle semazenleri yönlendiriyor.
Zor bir sınav olacağı belli ama net olan bir şey var: Bu özelliklere sahip olmayan birini, torpille işe almak mümkün olmayacak.