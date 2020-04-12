Muhtarlara korona zulmü! Maaş isteyen de kolonya isteyen de var

Halk sağlığını korumak için her kesimin çaba gösterdiği bugünlerde ülkeler, şehirler, mahalleler, hatta aileler içine kapanırken, bazı birimler var ki yükleri daha çok arttı. Bunlardan biri de muhtarlar. Bir yandan vatandaşı evinde tutmak için uğraşıyorlar diğer yandan merkezi idarenin desteklerine aracı olmaya çalışıyorlar. Ama süreç kolay işlemiyor.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sıcak iklimiyle virüsten kaçanların gözdesi olan seçim bölgesinde, muhtarlara ilişkin gözlemlerini paylaştı. Budak, kolonyadan maskeye, sosyal yardımdan cenazeye kadar vatandaşın her konuda muhatap olarak muhtarı gördüğünü vurguluyor. Nice krizler, sıkıntılar atlatmış “duayen” muhtarlar bile, “Biz böyle bir dönem yaşamadık” deyip anlatıyorlar: “Kaymakamlıklara ulaşamayanlar soluğu muhtarlıkta alıyor. Ama elimizde ne maske, ne kolonya, ne de ödeme yapacak bir kaynak var. Evden çıkama yasağı olan yaşlılarımız, acil ihtiyaçlarını en kolay muhtarlara söylüyorlar. Bazıları, ihtiyaç listelerini direkt bize veriyorlar. Maske ve kolonyalara bizim el koyduğumuzu, dağıtmadığımızı iddia edip, masa arkalarında aramaya kalkanlar bile oluyor. Hatta, ‘Benim bin liram nerede muhtar?’ diyenler de var. Vatandaş sinirini bizden çıkarıyor. İşten kaçtığımız yok, keşke kaynağımız olsa da evlere gidip tek tek dağıtsak.”
CHP’li Budak, dertli muhtarların sorunlarına Meclis’te çare arıyor.
KARANTİNADA KAMPANYA VEKİLLERDEN İLGİNÇ YÖNTEMLER
YÜZ yüze temas, siyasetin en olmazsa olmazlarındandır. Koronavirüs salgını nedeniyle her şey gibi bu da askıya alındı. Seçim bölgelerindeki ziyaretler, il başkanlıklarında toplantılar, meclis odalarında seçmen ziyaretleri yok artık. Ancak buna da çözüm geliştirenler oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan gibi.
Kamuoyunun Mücahit Arslan olarak bildiği AK Parti milletvekili, bu temassız dönemini farklı iletişim mecraları kullanarak, aşmaya karar verdi. Seçmenlerine sesli mesajlar kaydederek, hem korona günlerine ilişkin içerikler hazırladı, hem de çalışmalarını aktardı.
Arslan, önce ekibiyle günlük toplantılarını, zoom ve skype gibi uygulamalar aracılığıyla video konferansa çevirdi. Ardından seçmene ulaşmanın yöntemi için fikirler geliştirildi. Telefon trafiğinin yeterli olmadığı yerlerde, sesli kayıt yapmaya, koronavirüs ve gündemdeki diğer konularla ilgili olarak mesajlar vermeye başladı. Mesajlar sık sık yenilendi.
Mesajlar, sesli olarak Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube mecralarından yayınlandı. O da yetmedi, Podcast kullanılmaya başlandı. Yeni teknolojilerle, hem milletvekilleri, hem seçmen tanıştı. Aynı yöntemi kullanan milletvekillerinin sayısı hızla artıyor. Sesli ve görüntülü video kayıtlarıyla mesaj veren siyasilerin yanı sıra, seçmenlerine, kitap, film tavsiye edenler de oldu. Bu zorunlu hallerin hem topluma, hem siyasetçilere ilginç katkıları olacak gibi.
SİYASETTE İNFAZ İNCİLERİ... BATAKLIK, KORTİZON, OKKA, VİKTİMOLOJİ
TBMM günlerdir, infaz düzenlemesiyle yatıp kalkıyor. Yasanın içeriği eleştirilere konu olunca, iktidar partisi mensupları da ilginç savunmalar yaptılar. Bu arada hem yasa hem suç ve cezalarla ilgili öyle benzetmeler yapıldı ki, renkli ve farklı anlatımları sizin için topladık.
Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Yolsuzluğun kitabını yazan Murat Ağırel’in 3 yıl cezaevinde hapiste tutulmasına göz yumulacak, Murat Ağırel’in kitabını yazdığı yolsuzluğu yapan memur ceza almadan serbest kalacak. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.
CHP Muhalefet Şerhi: Uygulanacak hiçbir çözüm, hukuk ilkelerini yok saymamalı, toplumsal vicdanda onarılmayacak yaralar açmamalıdır. Affın, vücuda verilmiş bir kortizon olduğu unutulmamalıdır.
Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): İnfaz düzenlemesi, devlet ve yargının bataklığın kenarında elinde raketle sinek mücadelesi yapmasıdır. İktidarınıza tehdit gördüğünüz her şeyi suç gördüğünüz sürece, Türk hukuku yamalı bohça haline gelmeye mahkumdur.
Cahit Özkan (AK Parti Grup Başkanvekili): Kadına karşı şiddette yüreğimizi yaralayan vahşi olaylara kapı aralamıyoruz. Kadına karşı şiddette sadece 50 gram, 100 gram, 250 gram indirim yapılıyor. 10 okka yapılıyor. Bakın, “Haksız tahrikten dolayı cezayı yarıya getirelim” desek, o zaman kadına şiddeti bypass yapmış oluruz.
Ramazan Can (AK Parti Kırıkkale Milletvekili): Hırsızlık yapmış, kameralarda görüntü var. Adliyenin bir kapısından giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. Savcıyla anlaşma var. Uzlaştırma var. Bunlardan kaldık sınıfta. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş. Cezaevinin ne olduğunu görsün. Herkese ibret olacak.
Süleyman Bülbül (CHP Aydın Milletvekili): Penolojiye (suçluyu topluma kazandırmak) bu pakette sık sık atıf yapılmış. Ama ilginçtir, “viktimoloji” denilen, mağduru inceleyen bilim dalına hiçbir atıf yok.
Muhtarlara korona zulmü! Maaş isteyen de kolonya isteyen de var
Halk sağlığını korumak için her kesimin çaba gösterdiği bugünlerde ülkeler, şehirler, mahalleler, hatta aileler içine kapanırken, bazı birimler var ki yükleri daha çok arttı. Bunlardan biri de muhtarlar. Bir yandan vatandaşı evinde tutmak için uğraşıyorlar diğer yandan merkezi idarenin desteklerine aracı olmaya çalışıyorlar. Ama süreç kolay işlemiyor.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, sıcak iklimiyle virüsten kaçanların gözdesi olan seçim bölgesinde, muhtarlara ilişkin gözlemlerini paylaştı. Budak, kolonyadan maskeye, sosyal yardımdan cenazeye kadar vatandaşın her konuda muhatap olarak muhtarı gördüğünü vurguluyor. Nice krizler, sıkıntılar atlatmış “duayen” muhtarlar bile, “Biz böyle bir dönem yaşamadık” deyip anlatıyorlar: “Kaymakamlıklara ulaşamayanlar soluğu muhtarlıkta alıyor. Ama elimizde ne maske, ne kolonya, ne de ödeme yapacak bir kaynak var. Evden çıkama yasağı olan yaşlılarımız, acil ihtiyaçlarını en kolay muhtarlara söylüyorlar. Bazıları, ihtiyaç listelerini direkt bize veriyorlar. Maske ve kolonyalara bizim el koyduğumuzu, dağıtmadığımızı iddia edip, masa arkalarında aramaya kalkanlar bile oluyor. Hatta, ‘Benim bin liram nerede muhtar?’ diyenler de var. Vatandaş sinirini bizden çıkarıyor. İşten kaçtığımız yok, keşke kaynağımız olsa da evlere gidip tek tek dağıtsak.”
CHP’li Budak, dertli muhtarların sorunlarına Meclis’te çare arıyor.
KARANTİNADA KAMPANYA VEKİLLERDEN İLGİNÇ YÖNTEMLER
YÜZ yüze temas, siyasetin en olmazsa olmazlarındandır. Koronavirüs salgını nedeniyle her şey gibi bu da askıya alındı. Seçim bölgelerindeki ziyaretler, il başkanlıklarında toplantılar, meclis odalarında seçmen ziyaretleri yok artık. Ancak buna da çözüm geliştirenler oldu. AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan gibi.
Kamuoyunun Mücahit Arslan olarak bildiği AK Parti milletvekili, bu temassız dönemini farklı iletişim mecraları kullanarak, aşmaya karar verdi. Seçmenlerine sesli mesajlar kaydederek, hem korona günlerine ilişkin içerikler hazırladı, hem de çalışmalarını aktardı.
Arslan, önce ekibiyle günlük toplantılarını, zoom ve skype gibi uygulamalar aracılığıyla video konferansa çevirdi. Ardından seçmene ulaşmanın yöntemi için fikirler geliştirildi. Telefon trafiğinin yeterli olmadığı yerlerde, sesli kayıt yapmaya, koronavirüs ve gündemdeki diğer konularla ilgili olarak mesajlar vermeye başladı. Mesajlar sık sık yenilendi.
Mesajlar, sesli olarak Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube mecralarından yayınlandı. O da yetmedi, Podcast kullanılmaya başlandı. Yeni teknolojilerle, hem milletvekilleri, hem seçmen tanıştı. Aynı yöntemi kullanan milletvekillerinin sayısı hızla artıyor. Sesli ve görüntülü video kayıtlarıyla mesaj veren siyasilerin yanı sıra, seçmenlerine, kitap, film tavsiye edenler de oldu. Bu zorunlu hallerin hem topluma, hem siyasetçilere ilginç katkıları olacak gibi.
SİYASETTE İNFAZ İNCİLERİ... BATAKLIK, KORTİZON, OKKA, VİKTİMOLOJİ
TBMM günlerdir, infaz düzenlemesiyle yatıp kalkıyor. Yasanın içeriği eleştirilere konu olunca, iktidar partisi mensupları da ilginç savunmalar yaptılar. Bu arada hem yasa hem suç ve cezalarla ilgili öyle benzetmeler yapıldı ki, renkli ve farklı anlatımları sizin için topladık.
Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Yolsuzluğun kitabını yazan Murat Ağırel’in 3 yıl cezaevinde hapiste tutulmasına göz yumulacak, Murat Ağırel’in kitabını yazdığı yolsuzluğu yapan memur ceza almadan serbest kalacak. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.
CHP Muhalefet Şerhi: Uygulanacak hiçbir çözüm, hukuk ilkelerini yok saymamalı, toplumsal vicdanda onarılmayacak yaralar açmamalıdır. Affın, vücuda verilmiş bir kortizon olduğu unutulmamalıdır.
Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): İnfaz düzenlemesi, devlet ve yargının bataklığın kenarında elinde raketle sinek mücadelesi yapmasıdır. İktidarınıza tehdit gördüğünüz her şeyi suç gördüğünüz sürece, Türk hukuku yamalı bohça haline gelmeye mahkumdur.
Cahit Özkan (AK Parti Grup Başkanvekili): Kadına karşı şiddette yüreğimizi yaralayan vahşi olaylara kapı aralamıyoruz. Kadına karşı şiddette sadece 50 gram, 100 gram, 250 gram indirim yapılıyor. 10 okka yapılıyor. Bakın, “Haksız tahrikten dolayı cezayı yarıya getirelim” desek, o zaman kadına şiddeti bypass yapmış oluruz.
Ramazan Can (AK Parti Kırıkkale Milletvekili): Hırsızlık yapmış, kameralarda görüntü var. Adliyenin bir kapısından giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. Savcıyla anlaşma var. Uzlaştırma var. Bunlardan kaldık sınıfta. Suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş. Cezaevinin ne olduğunu görsün. Herkese ibret olacak.
Süleyman Bülbül (CHP Aydın Milletvekili): Penolojiye (suçluyu topluma kazandırmak) bu pakette sık sık atıf yapılmış. Ama ilginçtir, “viktimoloji” denilen, mağduru inceleyen bilim dalına hiçbir atıf yok.