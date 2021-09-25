Muhtarlar isyanda

Yüz yüze eğitiminin ikinci ve önemli ayağını üniversiteler oluşturuyor.

Ülkenin ve şehrin farklı yerlerinden, kampuslara toplanacak gençlere yönelik pandemi kaygısının dozu yüksek olmalı ki YÖK 45 sayfalık kılavuz hazırladı. T cetvelini kullandıktan sonra dezenfekte edilmesinden asemptomatik gençlere dikkat edilmesine kadar her durumun anlatıldığı “kılavuz” okul yönetimlerine kök söktürecek.

Öncelikle haklı bir endişe paylaşılıyor. “Şehrin her yerinden gelenlerin kampusta bir araya toplanması, toplu taşıt kullanan çalışanlar, akademik faaliyetlerde araştırmacıların aynı ortamı kullanması, sosyal ve yemek alanlarının ortak oluşu” başlıca sorunlar olarak tanımlanıyor. Riskin özellikle “sağlık hizmeti veren sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinde” yüksek olduğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca, kampusun bulunduğu il ve ilçedeki salgının seyri de riski açısından önemli unsur olacak.

Sonuçta, bu riskleri bertaraf etmek için hem üniversite yönetimleri hem de öğrencilere büyük görev düşüyor. Önlem listesi, laboratuvar malzemelerinin her seferde dezenfekte edilmesinden, vantilatör çalıştırılmasının yasak olduğuna, sabunun ele en az 3-5 ml alınacağına kadar uzayıp gidiyor.



Binlerce genci kampuslara toplamanın sonuçları belli ki ciddiye alınmış. Sayfalarca süren uyarılar tam olarak hayata geçirilirse sorun yok. Ama bu konuda yaşanacak ufak bir ihmal, ciddi risk demek. Kampuslar tüm kente virüs yayma merkezlerine dönüşmesin.

EMEKLİLİKTE ERİKLİ KEK YAPMAKAlmanya Başbakanı Angela Merkel, siyasete veda etmeye ve emekli hayatına adım atmaya hazırlanırken, yeni hayatında ne yapmayı planladığına ilişkin haberler gözümüze takıldı. Erikli kek ve patates çorbası yapmayı seven, kitap okuyup biraz uyuklama planları yapan Merkel’le ilgili yazılar, siyasilerin veda etmeyi bilmemesiyle ilgili değerlendirmeleri akla getiriyor.

Merkel’in siyasal sistemin zorunluğu kıldığı vedası üzerine bundan sonra ne yapacağı yazılıp çiziliyor. 67 yaşındaki Merkel, emekli olduktan sonra aylık geliri 15 bin Euro olacak. Almanya’da ortalama maaşın 3 bin 500-4 bin Euro olduğu biliniyor. Merkel’e bir koruma, bir de makam aracı verilecek. Emekli başbakan olarak Federal Meclis binasında bir de ofisi olacak.

Merkel’in emekliliğine ilişkin değerlendirme yazıları, bizi Almanya’dan, Türkiye’ye getirdi. Bizde milletvekili maaşı 27 bin lira, milletvekili emeklilik maaşı ise 17 bin lira. Hak kazanan vekil, bu ikisini birden alabiliyor. Buna, başbakan veya cumhurbaşkanı için makam tazminatı ekleniyor. Bizdeki ortalama maaş ise TÜİK verilerine göre 3 bin lira.