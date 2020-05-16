Milletvekilleri berbere koştu

Normalleşmeyi, açılır açılmaz AVM’lere gitmek olarak anlayanlara “Aman biraz yavaş” uyarıları yapıla dursun, bu iklim milletvekillerini de etkiledi.
Ankara’daki milletvekillerinin bu süreçte ilk ve öncelikli yaptıkları iş, TBMM’nin açılan berber ve kuaför salonlarına koşmak oldu.
TBMM’deki bu iki salon, milletvekillerine randevulu olarak hizmet veriyor. Milletvekillerinin çoğu özellikle grup günleri ve Genel Kurul toplantı saatinden önce bu salonlara uğrayıp günlük bakımlarını yaptırırlar. Yani buralar, vekiller için günlük hayatın bir parçasıdır. Kuaför ve berber salonlarının açılma kararı nedeniyle Meclis’te ciddi bir randevu listesi oluştu.
Gizem Karakış’ın edindiği bilgiye göre, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de berberin açıldığı ilk gün randevu sırasına girdi. Bazı AK Parti milletvekilleri ise soluğu kendi berberlerinde aldı. “Saç sakal karıştı, insan içine çıkamaz olduk” diye espri yapan milletvekilleri, hazır Meclis kampusuna gelmişken, bahçede hasret giderip mini yürüyüşler yaptılar.
Bu hareketlenmeden AK Parti Genel Merkezi’nin de nasibini aldığını öğrendik. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen MYK toplantısı sonrasında, Genel Merkez’de toplu iftar yapıldı. İftardan sonra voleybol maçı ile sosyalleşmeye devam edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün da aralarında bulunduğu parti yöneticilerinin voleybol maçında sosyal mesafenin korunduğunu söylemek zor.
AK Partililerin küçük gruplar halinde iftar yemeklerinde buluştuklarını da öğrendik. Henüz sohbetleri sahura kadar uzatan olmadı, ama bu hızlı normalleşmenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pek de hoşuna gittiğini sanmıyoruz.
DOĞADA KARANTİNA TEMİZLİĞİ
KORONAVİRÜS nedeniyle yaşamın yavaşlaması, az tüketim ve az araç kullanımının doğaya etkisi her gün haber oluyor. Hatta Sibirya semalarındaki en büyük ozon tabakası deliğinin kapanmaya başladığı haberleri de geldi. Sessiz ve kirlenmemiş kasabalara inen vahşi hayvanların videoları dolaşıyor ortalıkta.
Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre Türkiye de bu olumlu gelişmelerden payını aldı. Yapılan araştırmalar Türkiye’de hava kalitesinin “yeşil”e döndüğünü gösterdi. 60 milyon kişinin yaşadığı ve 19 milyon aracın bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere yapılan modellemelerde, ulaşımdan kaynaklanan hava kirleticilerinin oranının yüzde 85 azaldığı ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, ekonomi ve sosyal dengeyi olumsuz etkileyen korona salgınının, çevre ve doğal dengede olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Okulların kapanması, şehirlerarası ulaşımın durması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının birçok çevresel etkileri oldu. Birpınar, bu sayede Uludağ’ın İstanbul gibi yüzlerce kilometre mesafeden göründüğünü aktarıyor.
Şimdiye kadar hava kirliliği oranları, ozon tabakasına etkisi gibi açılardan değerlendirilen bu sürecin bir de denizlere etkisi var. Deniz ulaşımının hemen hemen durması, sanayi atık su deşarjının azalması, deniz ve göllerin eski günlerine dönmesini sağladı. Zaten denizlerin kirliliği 350 istasyon aracılığıyla düzenli izleniyor. Ancak bu kez, farklı bir araştırma başlatıldı. Korona karantinasının denizlere, göllere ve akarsulara etkisi araştırılıyor. Bunun verileri ise haziran-temmuz aylarında çıkacak. Uzmanlar çok umutlu.
Kontrollü tüketim ve çevreyi önceleyerek yapılan üretimin olumlu sonuçları görününce, eski kötü alışkanlıklara dönülmez umarız.
Milletvekilleri berbere koştu
Normalleşmeyi, açılır açılmaz AVM’lere gitmek olarak anlayanlara “Aman biraz yavaş” uyarıları yapıla dursun, bu iklim milletvekillerini de etkiledi.
Ankara’daki milletvekillerinin bu süreçte ilk ve öncelikli yaptıkları iş, TBMM’nin açılan berber ve kuaför salonlarına koşmak oldu.
TBMM’deki bu iki salon, milletvekillerine randevulu olarak hizmet veriyor. Milletvekillerinin çoğu özellikle grup günleri ve Genel Kurul toplantı saatinden önce bu salonlara uğrayıp günlük bakımlarını yaptırırlar. Yani buralar, vekiller için günlük hayatın bir parçasıdır. Kuaför ve berber salonlarının açılma kararı nedeniyle Meclis’te ciddi bir randevu listesi oluştu.
Gizem Karakış’ın edindiği bilgiye göre, AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri de berberin açıldığı ilk gün randevu sırasına girdi. Bazı AK Parti milletvekilleri ise soluğu kendi berberlerinde aldı. “Saç sakal karıştı, insan içine çıkamaz olduk” diye espri yapan milletvekilleri, hazır Meclis kampusuna gelmişken, bahçede hasret giderip mini yürüyüşler yaptılar.
Bu hareketlenmeden AK Parti Genel Merkezi’nin de nasibini aldığını öğrendik. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen MYK toplantısı sonrasında, Genel Merkez’de toplu iftar yapıldı. İftardan sonra voleybol maçı ile sosyalleşmeye devam edildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün da aralarında bulunduğu parti yöneticilerinin voleybol maçında sosyal mesafenin korunduğunu söylemek zor.
AK Partililerin küçük gruplar halinde iftar yemeklerinde buluştuklarını da öğrendik. Henüz sohbetleri sahura kadar uzatan olmadı, ama bu hızlı normalleşmenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pek de hoşuna gittiğini sanmıyoruz.
DOĞADA KARANTİNA TEMİZLİĞİ
KORONAVİRÜS nedeniyle yaşamın yavaşlaması, az tüketim ve az araç kullanımının doğaya etkisi her gün haber oluyor. Hatta Sibirya semalarındaki en büyük ozon tabakası deliğinin kapanmaya başladığı haberleri de geldi. Sessiz ve kirlenmemiş kasabalara inen vahşi hayvanların videoları dolaşıyor ortalıkta.
Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre Türkiye de bu olumlu gelişmelerden payını aldı. Yapılan araştırmalar Türkiye’de hava kalitesinin “yeşil”e döndüğünü gösterdi. 60 milyon kişinin yaşadığı ve 19 milyon aracın bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak başta olmak üzere yapılan modellemelerde, ulaşımdan kaynaklanan hava kirleticilerinin oranının yüzde 85 azaldığı ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, ekonomi ve sosyal dengeyi olumsuz etkileyen korona salgınının, çevre ve doğal dengede olumlu etkileri olduğunu dile getirdi. Okulların kapanması, şehirlerarası ulaşımın durması, hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının birçok çevresel etkileri oldu. Birpınar, bu sayede Uludağ’ın İstanbul gibi yüzlerce kilometre mesafeden göründüğünü aktarıyor.
Şimdiye kadar hava kirliliği oranları, ozon tabakasına etkisi gibi açılardan değerlendirilen bu sürecin bir de denizlere etkisi var. Deniz ulaşımının hemen hemen durması, sanayi atık su deşarjının azalması, deniz ve göllerin eski günlerine dönmesini sağladı. Zaten denizlerin kirliliği 350 istasyon aracılığıyla düzenli izleniyor. Ancak bu kez, farklı bir araştırma başlatıldı. Korona karantinasının denizlere, göllere ve akarsulara etkisi araştırılıyor. Bunun verileri ise haziran-temmuz aylarında çıkacak. Uzmanlar çok umutlu.
Kontrollü tüketim ve çevreyi önceleyerek yapılan üretimin olumlu sonuçları görününce, eski kötü alışkanlıklara dönülmez umarız.