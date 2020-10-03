Merkel’in ilginç Ankara kadrosu

Biri korumayan sahte maske üretimi, diğeri hijyen içeriği olmayan sahte dezenfektanlar. Çünkü, TCK’nın ilgili maddeleri, ‘bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olan, bundan kar sağlayan fırsatçılara’ ilişkin hapis cezası öngörüyor. Tek yapılacak işlem, ortaya çıkarıp cezalandırılmak. Bu konuda kamuoyu yaratmaya çalışan son derece duyarlı uzmanların seslerine kulak verelim.
Aysel Alp’in aktardığına göre, Duyarlı İnsanlar Vakfı (DİVA) Başkanı Eczacı Mehmet Şapçı, hastaneler başta olmak üzere piyasada satılan sahte dezenfektan üretiminin yasaklanarak, toplatılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup yazdı. Şapçı, mektubunda hastanelerde ölen 3 kişiden 2’sinin tıbbi hata kapsamında sayılan hastane mikrobundan öldüğüne dikkat çekerek, bazı hastanelerin sahte antiseptik-dezenfektan aldığını iddia etti.
Başka bir çığlık ise Tüketici Hakları Derneği’nden... Maskelerin kalitesine ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları vahim tabloyu ortaya koydu. 3 kat diye satılan maskelerde virüsü filtreleyen meltblown kumaşın fiyatı yüksek olduğu için kullanılmadığı, bunun yerine ‘sponbond’ kumaş kullanıldığı anlaşıldı.
Araştırmayı yapan THD Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz, “Meltblown kumaşların kilosu 15-16 dolardan satılırken, sponbond kumaşların kilosu 4-5 dolar. Hatta salgının ilk ortaya çıktığı mart-nisan aylarında meltblown kumaşın fiyatı 35 dolara kadar çıkmıştı. Salgının hızla yayılmasında bu koruyucu sanılan maskelerin büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz” diyor. Yılmaz, piyasaya maske üreten firmalardan “
60 bin dolar üyelik ücreti isteyen kulüpler olduğunu da belirtelim. Bu bilginin sahibi de golfe olan ilgisini hiç gizlemeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Bakan, golfun zengin sporu olduğunu kısmen kabul ediyor. Ama Antalya’da golf sporunun gittikçe yaygınlaştığını, Tunceli’den, Antalya’nın köylerinden gelen genç çocukların golf oynadığını anlatıyor. Tabii sonunda bunun bir destek programı olduğunu da açıklıyor. Öyle kıyafetini giyip, iyi-kötü sopa edinenlerin gidip yapabileceği bir spor olmadığı gerçek.
Çavuşoğlu’nun yoğun dış politika gündeminin arasına sıkışan bu sohbet ilgimizi çekti. Geçtiğimiz günlerde CNN TÜRK’e konuk olan bakan, en büyük stres atma aracı olarak bahsettiği golfle ilişkisini anlatırken, “Golf zengin sporu mudur?” sorusuna kendince farklı bir bakış açısıyla şöyle yanıt veriyor:
“Esasen çok da zengin sporu değil, herkes oynuyor. Ama tabii bir set almanız lazım, bir ayakkabı, kıyafet ama futbol oynarken de bunları almanız lazım. Aldığınız bir golf setini, 5 sene, 10 sene de kullanabilirsiniz. Ama tabii belli bir para da lazım. Görüyorum, golf sahalarında oynayan çocuklar var. Tunceli’den çocuklar mesela. Tunceli’den hepsi pırıl pırıl kardeşlerimiz var. İstanbul golf sahasında var, aynı şekilde Antalya’daki golf sahalarında, Bodrum’da her yerde o çocuklar var. Antalya’da bakıyoruz, bizim Serik’ten, köyden çocuklar. Tabii destekler veriliyor ama öyle hiç kimsenin oynamayacağı bir spor da değil. Ama her şey sudan ucuz demek de doğru değil tabii.”
DİPLOMASİDE DE İYİ BİR ARAÇ
Bu sohbette golfun diplomatik ilişkiler için iyi bir araç olduğunu da gördük. Çavuşoğlu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la golf oynamak için seçimlerden sonrası için sözleştiğini, benzer bir sohbetin Obama ile yapıldığını ancak sonuçlanmadığını da öğrendik.
Eskisi kadar golf oynayamamaktan şikâyetçi olan bakan, bu sporun stresten uzaklaşmak ve dinlenmek için çok önemli bir etkisi olduğunu belirtiyor. Bu arada yurtdışı gezilerinde kendisine gelen golf oynama tekliflerini de kaçırmadığını anlatan Çavuşoğlu’nun, sopa sallamadığı golf sahası kalmamış gibi.
İngiliz aristokrasisinin 5 asır önce keşfettiği golf sporu, yüksek konsantrasyon, zihin kullanımı, dikkati odaklama gerektiriyor. Esneklik ve zindelik kazandırdığı, çok iyi bir sosyalleşme aracı olduğu belirtiliyor.
Kendi aralarında ilginç bulup takip ettikleri araştırmalar, birbiriyle paslaştıkları makaleler ve itibar etmedikleri bilim insanları olduğunu gördük. Son günlerde bu camia iki ilginç konuyu konuşuyor. Biri “maskenin aşı etkisi yaptığını” kaleme alan makale. Diğeri, aşı denemeleriyle ilgili gelişmeler. Tıp dünyasına aşina, bize ise yeni ve heyecan verici gelen “aşı yerine su enjekte edilen denekler” gibi çarpıcı konuları sizinle paylaşmak istedik.
MASKENİN AŞI ETKİSİ
İngiltere’de yayınlanan bir makalede, enfeksiyon uzmanlarının bildiği bir gerçek, korona bağlamında sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde kaleme alındı. Makale, “Maske kullanımı, aşılanma etkisi yapıyor” başlığını taşıdığı için doğal olarak dikkatleri üstüne çekti. Bizim danıştığımız uzmanların mantıklı bulduğu bu makalenin özünde, şu yatıyor: Maskeyle dolaşan ve yaşayan kişiler, bulundukları ortamdaki virüse, maskenin filtreleme yeteneği nedeniyle çok az maruz kalırlar. Çevrenizde hasta olanlar varsa ve virüse maruz kalsanız bile, maskeden dolayı küçük parçacıklar alırsınız. Bu parçacıklar sizi hasta etmez. Tam tersine, vücudunuz buna karşı bağışıklık geliştirir, bir nevi aşı etkisi oluşur. Enfeksiyon uzmanlarının, diğer viral hastalıklardan bildiği bu durum, korona nedeniyle ele alındığında, oldukça ilgi çekti.
SU ENJEKTE EDİLEN DENEKLER
Başka bir haber, Türkiye’yi yakından ilgilendiren aşı denemeleri konusunda. Deneklerin sağlandığı ve eylül sonuna kadar bin kişinin Türkiye’de aşı denemesine katılacağının haberlerini Hürriyet’te okudunuz. Bu denemelerdeki yöntem, çok ilgimizi çekti. Öğrendiğimize göre, deneklerin tamamına aşı enjekte edilmiyor. Neredeyse yarısına su veya benzer etkisiz sıvı enjeksiyonu yapılıyor. Bu arada ne denekler ne de aşıyı uygulayan doktorlar, hangisinin su, hangisinin aşı olduğunu biliyor. Sadece aşı kutularının üzerindeki kodlardan gerçeği “firma veya laboratuvar” biliyor. Amaç hem deneklerin hem de aşıyı uygulayanların, tepki ve verilerinin sağlıklı ve doğru olmasını test etmek. Sonuçta veriler, merkeze ulaştığında “aşıya verilen tepkiler” ayrıştırılarak analiz ediliyor.
Tıp dünyasına bildik, bize ilginç gelen bu konular son günlerde, doktorlar arasında çok konuşuluyor. Unutmadan söyleyelim, aşı ile ilgili tüm bu süreç bir ayda tamamlanacak. Başarılı olduğu onaylanırsa, dağıtım nereden baksanız bahar aylarını bulacak.
Oldukça uzun süren bir değerlendirmeden sonra Meral Akşener’in yanında siyaset yapmaya karar verdi.
Simgesel olarak Erhan Usta’nın tercihinden yola çıkarak yapacağımız değerlendirme, kapalı kapılar arkasında bir süreden beri yaşanan hareketlilikle ilgili. Özellikle siyasetin sağ blokunda, ‘cumhur ittifakı’nın dışında yeni partiler ve onların etrafında oluşacak yeni bir ittifakın senaryoları dolaşıyor kulislerde. Altının doldurulması için biraz daha yol alması gereken bu senaryoda, üç ayrı ittifaklı seçim planları yapılıyor.
İlginçtir ki bu senaryoların konuşulduğu süreçte, bir milletvekiline Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan telefon geliyor. Telefon görüşmesi, o ilde bir süre önce istifa eden İYİ Parti teşkilatındaki isimlerin kimler olduğu ve partiye kazandırma üzerine yapılıyor. Erdoğan bizzat, bu kişilerin AK Parti’de siyaset yapmalarının yolunun açılmasını istiyor ve “Cumhur ittifakının bir parçası olmaları için gereğini yapın” talimatı veriyor.
Bu birbirinden bağımsız görünen girişimlerin hepsi, olası bir seçimde partilerin tabanlarını güçlendirme ve oy kayıplarını yeni yapılarla giderme çabası olarak okunabilir. Özellikle iktidar partisinin tabanını çeşitlendirme çabaları, kentli milliyetçilerle bağ kurma girişimleri, partiden uzaklaşan gençlerle ilgili planlamalar, kayıpların farkında olduklarını gösteriyor.
Diğer partiler de boş durmayıp, olası bir seçimden ‘yeni güç birliği’, ‘yeni bir stratejiyle’ kazançlı çıkma planı yapıyor. Bugün konuşmak için erken gibi görünen bu ‘yeni taban’ ve ‘yeni ittifak’ planları, hiç uzak olmayan bir gelecekte görünür hale gelebilir. İzlemekte yarar var.
PANDEMİ İTİRAFI MUTSUZUM AMA BİR SOR NEDENSALGININ sonbaharla birlikte yeniden yayılma eğilimine geçmesi ve ikinci dalga önlemleri, bu sürecin insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkilerin öne çıkmasına neden oldu. Bu süreçte yapılan araştırmalar, vatandaşların yarısının kendisini “ne mutlu ne mutsuz, daha çok arafta” tanımladıklarını gösterdi.
NG Araştırma’nın geçtiğimiz aylarda 15 yaş üstünde 9 bin 851 denekle yaptığı araştırma, stres katsayımızı ölçtü. 10 kişiden 3’ü kendini mutlu, 2’si mutsuz tanımlarken, 5 kişi
Konu bir uluslararası sözleşmedeki tutumunuzsa, “Biz altına imza attığımız şu maddeleri, böyle anlıyor, böyle yorumluyor ve böyle uyguluyoruz” demektir. Yani, bundan sonrası sizin iyi niyetinize kalmıştır.
Aylardan beri tartıştığımız, bir süredir “derin değerlendirmeler” için kapalı kapılar arkasına çekilen, şiddetin önlenmesine ilişkin İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgililerin kafası iyiden iyiye karıştı. Gelinen noktayı ve gelişmeleri size aktarırken, bilgi kirliliğinden de söz etmek istiyoruz.
Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı, şiddetin önlenmesine yönelik son derece anlamlı hükümler içeren İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili tartışmalarda son noktaya gelindi. Çözüm olarak, “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” gibi ifadelerin olduğu, aslında tamamen yanlış yorumlanan dördüncü maddeyi Türkiye’nin nasıl anladığı ve nasıl uygulayacağına ilişkin “niyet mektubu” gönderilmesi düşünülüyor.
Şimdiye kadar alternatif diye ortaya atılanların ne hukuki, ne teknik açıdan geçerliliği var. Şöyle ki; Türkiye’nin şu aşamada sözleşmeye ‘şerh’ veya ‘çekince’ koyması mümkün değil. Bu tür itirazlar, ancak sözleşmeye imza atılmadan ve parlamentolarda onaylanmadan önce yapılabiliyor. Ayrıca, sözleşme maddesinin birini çıkmak veya maddeyi değiştirmek de hukuken söz konusu değil.
İKİ SEÇENEK VAR
Yani iki seçenek var. Biri sözleşmeden tamamen çekilmek, diğeri tartışmalı maddeyi nasıl uygulayacağınıza dair niyet beyanında bulunmak. O çok tartışılan 4. madde de öyle cinsel yönelimle ilgili sanıldığı gibi zemin sağlamadığı gibi “insan olma temelinden bakılarak, kim olursa olsun devletin her türlü şiddete karşı önlem alması gerektiğini” söylüyor, o kadar.
Şimdi, Türkiye’nin Strazburg’a mektup göndererek, 4. maddeyi nasıl anladığı ve nasıl uygulayacağını anlatacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bu görüşe sıcak baktığı ifade ediliyor. Tabii son dakikada görüş değişikliği olmazsa. AK Parti kurmayları da aslında maddede bir sorun olmadığını bile bile, yaratılan yanlış algının kurbanı olduklarını şu sözlerle ne güzel anlatıyorlar:
YANLIŞ ANLAŞILDI
Pizza kutusunda su kaplumbağası, yangın tüpünde eroin, ayakkabı tabanında afyon kaçakçılığı gibi yaratıcılıkta sınır tanımayan yöntemleri duymuşsunuzdur. Son iki yıl içerisinde sınır kapılarında yakalanan eşyaların tutarının 5 milyar liraya ulaştığı ortaya çıktı. Yakalanamayıp yurda girenlerin tutarını ise bilen yok.
Umut Erdem’in aktardığına göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kaçakçılıkla ilgili soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın verdiği yanıtta, 1 Ocak 2018-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, toplam 4 milyar 831 milyon 218 bin 476 TL piyasa değerli ticari eşya yasal olmayan yollarla yurda sokulmaya çalışılırken ele geçirildiği belirtildi. Bu ekonomik değere sahip kaçak mallar arasında 4 bin 257 adet dayanıklı tüketim malı olduğu da haberlere konu oldu. Bakan yanıtında, “Tüm sınır kapılarımızda kullanılan teknik cihaz ve sistemler değişen teknoloji ile her geçen gün yenilenmekte, var olan cihazların sayıları arttırılmakta, personelimize düzenli eğitimler verilmekte ve yasal altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılarak kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli faaliyetler yürütülmektedir” dedi.
GÜMRÜKLERDE BEKLEME
Bakanlığın çalışmaları, kaçakçıların hayal gücüne yetişir mi bilmiyoruz. Bu süreçte öğrendik ki, ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı fena iş görmüyor. Buraya gelen ihbarların büyük bölümünden olumlu sonuç alındığını ortaya çıktı. Ayrıca, uluslararası kuruluşlarla istihbarat paylaşımı sonucunda, “nokta operasyonlar” yapıldığını biliyoruz.
Düzenlemeden yararlanan yaklaşık 100 bin kişinin üçte birinin hırsızlık suçundan yatanlar olduğu da o dönem dile getirilmişti.
Son günlerde hırsızlık ve kadına yönelik şiddet olaylarındaki artış, af düzenlemesinden yararlanarak cezaevinden çıkanlara bağlanıyor. Hatta, polis memurlarının en büyük derdi, son günlerde bu. Ankara’da yaşanan bir hırsızlık olayında polisin, “Valla bulsak bile, biz daha olayın evraklarını tamamlamadan onlar karakoldan çıkmış ve otobüslerde evlerine gidiyor oluyorlar” sözleri kulaklarımda hâlâ çınlıyor.
Bu alan, sık sık milletvekilleri açısından gündem konusu yapılmaya devam ediyor. Cezaevleri, adalet sistemindeki uygulama sonuçları, TBMM’de en çok konuşulan ve sorgulanan konular arasında.
Örneğin, Adalet Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in sorusu üzerine, cezaevinden firar edenlerin rakamlarını açıkladı. Öğrendik ki, son 5 yılda cezaevlerinden 52 hükümlü ve tutuklu kaçmış. Bakanlık firarilerden kaçının yakalandığı ve hangi cezaevlerinden firar ettiklerine ilişkin soruyu ise “ayrıntılı istatistiki bilgi bulunmadığı” açıklamasıyla geçiştirmiş.
Başka bir soru önergesinde, elektronik kelepçe uygulaması gündeme getirildi. Bakanlık, elektronik izleme sisteminin kullanılmaya başlandığı 2013 yılından bugüne kadar 44 bin 521 şüphelinin elektronik kelepçeyle takip edildiğini, bunların 37’sinin 18 yaşın altında olduğunu açıkladı. Bu uygulamanın daha çok, aile içi şiddet suçundan mahkûm olan hükümlülerin takibinde kullanıldığı da bu yanıtla ortaya çıktı.
Şimdi milletvekillerinin yakından izlediği konu, infaz düzenlemesinden yararlanarak dışarı çıkanlardan kaç kişinin yeniden suç işlediği. Olayı, özellikle hırsızlık ve kadına şiddet vakalarındaki artışla ilişkilendirenler bulunuyor. Buna en iyi yanıtı verecek kişi de Adalet Bakanı.
KONGRE İLKELERİ 90 SANTİM MESAFE 38 DERECE ATEŞSiyasi
Buna ihtimal vermeyenler bile bu rüzgâra kapılıp, “Siyasette 24 saat bile çok uzundur. Her şey olabilir” noktasına gelir.
Geçmişte siyasetçilerin erken seçimle ilgili karneleri pek iyi olmadığından, “Seçim zamanında yapılacaktır, partimizin gündeminde erken seçim yoktur” gibi açıklamalara şüpheyle bakılır. “Zaten baskın seçim yapacak biri, elini önceden niye açık etsin ki” diye düşünülür. Geçmişte yaşananlara bakılınca, bunlar pek de boş yorumlar değildir.
2020’nın Kasım ayında erken seçime gidileceğine dair iddialar konuşuladursun, seçmenin bu senaryolara inanıp inanmadığını soran araştırmacılar oldu. Yapılan araştırmada, seçmene “Erken seçim olacağına inanıyor musunuz?” diye soru yöneltildi.
Katılımcıların, yüzde 30’u erken seçim olacağına inandığını dile getirdi. Erken seçime gidilmesini olası bulmayanların oranı yüzde 37 olarak belirlendi. Bu konuda görüşü olmayanlar ise yüzde 32’de kaldı.
Araştırmaya baktığınızda, seçmenin neredeyse üçe bölündüğü görülüyor. Yani çıkan tablo, siyasetçilerin durumu gibi.
Siyasete baktığınızda, seçim isteyenler, olmayacak diyenler ve sessiz kalanlar neredeyse aynı.
KAMYONCULARIN MECLİS ŞUBESİSİYASETTE
Üniversiteler ve ilgili kurumlar, pandemi için “dijital yönetim ittifakı” oluşturdu. Bu küresel bir salgında, devletin tüm kurumlarının alacağı pozisyonları gösteren önemli bir çalışma olacak.
Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) bünyesindeki çalışma, pandemi ve benzeri yaygın afet süreçlerinin idaresinde, dijital yönetim modellerini araştıracak ve hayata geçirilmesini sağlayacak. Tabii bu çalışmanın birden fazla tarafı ve destekçisi bulunuyor. Yaygın Afetler Dijital Yönetim İttifakı’na TOBB Üniversitesi’nin yanı sıra, Ante Group, ASELSAN, Bahçeşehir Üniversitesi, ODTÜ, SAS, Softtech, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi’nin temsilcileri de katılıyor.
Projeyi yöneten Prof. Dr. Mehmet Akşit, koronavirüs de olduğu gibi yaygın afetlerin gelecekte de oluşacağını, bunlara hazırlanmanın en etkili adımının ülke çapında afetleri yönetebilecek dijital bir kurumsal sistemin kurulması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mehmet Akşit, “Biz standartlar ve ekosistem çatısı sayesinde etkin ve verimli bir şekilde herkesin katkılarını vereceklerini düşünüyoruz. Ayrı ayrı çalışılsaydı israf ve verimsizlik olurdu” dedi.
Olası bir küresel afette kullanılacak dijital alt yapıların, doğru çalışması, arızaya dayanıklı, güvenli, emniyetli olması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle, yaygın afetlerle mücadelede kullanılacak sistemler, stratejik düzeyde kritik önem taşıyor. Yapılacak planlama, devlet yönetiminin hemen her yönünü, toplumsal süreçleri ve kişisel hayatlarımızı etkileyecek.
Şimdi bilimkurgu filminden bir kare gibi görünen bu çalışmalara katkı sağlayan bilim insanlarına teşekkür etmek gerekiyor.
HAYDARPAŞA MUAMMASI SEKİZ YILDIR BEKLENİYORİstanbul’un tarihi sembollerinden olan Galata Kulesi’ndeki restorasyon ayıbı, günlerden beri kamuoyunu meşgul ederken, bir başka sembolle ilgili gelişmeler de merak konusu. Haydarpaşa Garı’nın yeniden açılması ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin verilen hiçbir tarih de tutmadı. Sekiz yılı aşan çalışmalarda gelinen nokta, sık sık TBMM’de gündem maddesi oldu.
AK Parti milletvekilleri, açıktan olmasa da bu karara tepki gösterip bakanlığın bürokratlarına, “N’apıyorsunuz? Üreticilere bu durumu nasıl anlatacağız kardeşim” diye isyan ettiler. Tepki gösterenlerin daha çok Çanakkale ve Balıkesir bölgesi vekilleri olduklarını ilave edelim.
CHP’nin 81 ilde eylem yapmasına neden olan karar, Türkiye’nin Venezuela’dan sıfır gümrükle tarım ürünleri ithal etmesine kapı aralayan Cumhurbaşkanlığı kararı. Bu karara göre, Venezuela’dan “500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu” gibi birçok tarımsal ürün ithal edilecek. Liste uzayıp gidiyor.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konuyu Meclis gündemine taşırken, bu kararın çiğ süt üreticilerine büyük zarar vereceğini, sürekli “yerli ve milli” vurgusu yapan iktidarın kendisiyle çeliştiğini söyledi. Ceylan, bölge milletvekillerinin birçoğu gibi, “Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında ise 58 kilogram. Bu rakamları gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak yapısal önlemleri konuşmamız gerekirken, süt ve peynir üreticisine darbe vuruluyor” diye itiraz etti.
Bunlar tartışılırken, yerli üreticinin güçlendirilmesi, kaybedilen tarım arazilerin yeniden tarıma kazandırılmasını amaçlayan yasa çalışması askıda bekliyor. TBMM tatile girmeden önce yasalaşması planlanan metin, her ne olduysa yeni döneme ertelendi. Fazla söze gerek yok sanırım.
BOYU POSU YERİNDE SEMAZEN, SEMA YÖNETECEK POSTNİŞİNSIKICI kamu ilanları bazen gazetecileri şaşırtan bilgiler içerirler. “Orantılı boy ve kilo ölçülerine sahip semazen aranıyor” ilanı bunlardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü için sema yönetecek stajyer postnişin ile semazenler arıyor. Sadece bununla kalmıyor. Bendir, ney ve klasik kemençe çalanlar da ilanın konuları arasında.
Umut Erdem’in aktardığına göre Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün duyurduğu ilanda, bir sema gösterisinin olmazsa olmazlarını içeren tüm unsurlar sıralanıyor. Bakanlık, semayı yöneten postnişin, semazenbaşı ve semazen, erkek ses sanatçısı, ritim çalgıları bendir, ney, klasik kemençe ve bağlama çalabilen 19 stajyer sanatçı alacağını duyurdu. Tabii bunun için gerekli özellikler öyle sıradan değil.
Örneğin, stajyer postnişin adayları için
Bilim insanlarının, çevre kirliliğinin sonuçlarına ilişkin çalışmaları yeterince ses getirmezken, kendisini bu konuya adayan bir milletvekili, kamuoyunda duyarlılık yaratmaya çalışıyor. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, mikroplastiklerin çevre kirleticilerin en tehlikeli sınıfı olduğunu anlatanlar arasında.
Umut Erdem’in aktardığına göre, kendisi biyolog olan Prof. Kalyoncu, “Mikroplastikler, insan tüketimine sunulan gıda maddelerinde, tuz, midye, balık gibi su ürünlerinde, şeker, bal, soda, su gibi yiyecek ve içeceklerde, iç, dış hava örneklerinde bulunabiliyor” diyerek, sorunu çok iyi özetliyor.
Kalyoncu’nun anlatımıyla, konuya birlikte bakalım.
“Çevresel kirleticiler incelendiğinde, plastikler ve sebep olduğu kirlilik önemli bir risk unsuru. Beş milimetreden küçük olanlar, mikroplastik olarak isimlendirilmektedir. Mikroplastikler, çevrede plastik kirleticilerin muhtemelen en tehlikeli sınıfıdır.
Mikroplastikler; akarsu, göl veya deniz gibi ortamlardaki özellikle suyu süzerek beslenen omurgasız canlılar ve balıklar gibi omurgalı canlılar vasıtasıyla besin piramidi içerisinde birikerek ve taşınarak insana kadar ulaşabilmektedir. İnsanlar dahil birçok canlıyı tehdit edici bir kirlilik oluşturmaktadırlar.
Tek bir sentetik giysi yıkanırken 1900 adet mikroplastik lif kanalizasyona geçebilir. Tek bir cilt temizleme ürünü 360 bin adet mikroboncuğu içerebilmektedir.
Solunması veya yutulması durumunda mikroplastikler vücudumuzda birikebilir ve bağışıklık sistemini etkileyerek parçacık zehirlenmesi gösterebilirler. Hızla gelişen sanayi ve nüfus, atık suların deşarjı ve çöplerin doğaya kontrolsüz bırakılması mikroplastik kirliliğinin ana kaynağıdır.”
Konunun önemi yeterince gözler önüne serilmiş durumda. Bugün görmezden gelinen bu sorun, yarın
Dünyanın en ileri laboratuvarları hem COVID-19’a çare arıyor, hem de kaynağını çözmeye çalışıyor. Ama en yetenekli bilim insanları ve istihbarat kurumları bile henüz o sorunun yanıtında uzlaşmış değil: “COVID-19 üretilmiş bir biyolojik silah mı?” Dünyaca saygın bazı bilim insanlarına göre “insana tutunan proteini laboratuvarda üretildi”. Ancak çoğu bilim insanına göre ise virüsün süreci “doğal”. Türk bilim insanları bu konuya kafa yoruyor. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı diğer yandan “daha ötesinin” görülmesi gerektiğini vurguluyor. Prof. Dr. Hancı, öncelikle COVID-19’un yolculuğunu yorumladı:
“Biyolojik bir silahın kullanılmasından ilk hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süre 1 gün ila 2 hafta arasındadır. Pencere dönemi denilen bu süre, ajanın kullanıldığı yerin ve etkilenenlerin süratle tespit edilmesini zorlaştırır. Dünyada yapılan ciddi araştırmalarda, COVID-19’un zaman içinde ve doğal yollardan mutasyona uğradığı, laboratuvarda bir amaç doğrultusunda oluşturulmadığı, yarasalarda ortaya çıktığı ve başka hayvan konakçılar aracılığıyla insana sıçradığına dair sonuçlara varıldı. Ancak bu, virüsün insana sıçrar sıçramaz hasta ettiği anlamına da gelmemektedir. Alternatif bir olasılığa göre virüs, hasta edecek şekilde değişmeden önce atlamış ve insanlar arasında sessizce beklemiş de olabilir.”
Bu soru yanıtını bulsa da bulmasa da devletleri bekleyen görevler var. “Biyolojik silah fabrika istemez” diyen Prof. Dr. Hancı uyarıyor ve öneriyor:
“Yapılacak en doğru hareket saldırganı ve silahlarını tanımak olacaktır. Antibiyotik, aşı, gıda ve içecek üretiminde kullanılan tesislerin birçoğu biyolojik silah hammaddesi yapımı için de kullanılabilir. Havada hissedilmezler, genetik mühendisliğiyle etkinliği arttırılabilir, kolay depolanabilir, kolay uygulanır. Yabancı ülkelerin sivil ve askeri sağlık kapasitelerinin izleneceği, kendi ihtiyaçlarımızın tespit edileceği tıbbi istihbarat birimi oluşturulmalı. Biyolojik ve kimyasal silahlara karşı savunma konseyi kurulmalı. Konseyde yer alacaklar sadece mikrobiyoloji alanından değil halk sağlığı, afet, biyoloji, adli tıp, acil tıp, ekonomi, güvenlik gibi alanlardan da olmalı. Sadece genel salgın boyutu değil, zirai ürünlere, gıdaya, hatta suya yapılacak saldırı boyutu ele alınmalı. Kimyasal, biyolojik silahlar konusunda köpekler hatta diğer hayvanlardan yararlanıp yararlanılmayacağı adli veteriner hekimliklerce incelenmeli. İçişleri Bakanlığı’na bağlı görev hayvanları daire başkanlığı kurulmalı.”
Bunun komik ve ilginç bir örneği, TBMM tatile girmeden önce yaşandı ve maaş verilmesi unutulan üç kişi için özel yasa çıkarıldı.
Hacer Boyacıoğlu’nun bilgisine göre, konu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışılırken, “TÜBA Başkanımız ve yardımcıları 15 aydan beri maaş alamıyor” diyen bürokratın sözleri, herkesi şaşkına çevirdi. Hikayenin aslı da sonraki tartışmalarda ortaya çıktı. Torba teklifine konulan bir maddeyle, Türkiye Bilimler Akademisi yönetiminin TÜBİTAK’taki haklardan yararlanması sağlandı. Buna neden gerek duyulduğunun sorulması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinde yapılan “uyum düzenlemelerinde”, TÜBA yönetiminin unutulduğu ortaya çıktı.
Komisyon üyeleri, “Nasıl anlamadık, biz üç kişi için mi yasa çıkartıyoruz?” diye şaşkınlıklarını belirtirken, TÜBA Genel Sekreteri Mete Kurt, sorunun kaynağını şöyle anlattı:
“Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi’ne geçiş döneminde, sehven yer almayan düzenleme nedeniyle TÜBA yönetiminin özlük haklarındaki mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. Akademi Başkanı ve üniversitelerden görevlendirilen iki akademisyen maaş almaktadır. Bu kişiler, sistem değişikliğinde yapılan yasal düzenlemelere konulmadığı için on beş aydan beri maaş alamamaktadır.”
Tabi milletvekilleri, sistemin nasıl işlediğini, eksik yasaları kimin hazırladığını da sorguladılar. TÜBA’nın profesyonel yönetimi, buradan maaş alırken, kadrolarının bulunduğu üniversitelerdeki ücretlerini de almaya devam ediyorlar. Yani, bu sürede aç ve açıkta kalmadılar. Hatalı ve kötü yasama nedeniyle olan kayıpları da on beş ay sonra telafi edilmiş oldu.
Bazı işler vardır ki; duyunca şaşkınlık yaratır. “Kedilerin, halkalanması için kurulan ağlardaki kuşları yemesini önleme nöbeti” bunlardan biri. Duyulduğunda “Nasıl ya?” dedirten bu görevin, hem bilimsel açıdan değeri var hem de büyük sıkıntıları.
Her yıl Türkiye’deki kuş türleri, göç rotaları, kalış sürelerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu bilimsel çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ve kuş bilimciler bunu “
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Azerbaycan’a tatbikat için yaptığı ziyaret, buna iyi bir örnek. Bakan, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısından sonra başlayan ve iki haftayı bulan Türkiye-Azerbaycan (TurAz) ortak askeri tatbikatının “seçkin gözlemci” gününe katılıp izledi.
Bu ziyaret sırasında, Akar ve komutanların kıyafetleri tam da bahsettiğimiz askeri dilde mesaj içeriyordu. Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’a gidişlerinde ve Bakü Havaalanı’nda muhatapları tarafından karşılanışında üzerlerindeki sivil kıyafetler dikkat çekti.
Ertesi gün ise kıyafetler değişti. Akar ve TSK komuta kademesi, resmi Bakü ziyaretine merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek başladı. Ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. TSK komuta kademesinin bu ziyaretlerde “kamuflajlı” üniforma giymeleri ise anlamlı bulundu.
Akar ve komutanların kamuflajlı üniformalarla Ermenistan’a karşı TSK’nın kararlılığını gösterdiği ve komuta kademesinin sahada her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu güçlü şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Tabii doğal olarak, komutanların tatbikatı izleyecek olmaları nedeniyle kamuflajlı üniforma giydikleri belirtilse de, askeri gözlemciler, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in ziyareti de dahil, resmi ziyaretin tamamının aynı kıyafetlerle yapılmasının, Ermenistan’a verilmiş bir mesaj olduğu görüşünde.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partiyle yollarını ayırıp çıkmaya hazırlandığı “yolun” neresi olduğu konuşuluyor. İnce’nin yeni parti kurma hazırlıkları için nabız yoklama niteliği taşıyan bu çalışmasının sonuçlarını hep beraber göreceğiz. İnce’nin bu son hafta içerisinde kendisinin son kararını eleştiren herkese yanıt vermeye hazırlandığını öğrendik. İnce’nin sohbet ettiği basın mensuplarına, “Bana yöneltilen her türlü eleştiriyi dikkatle izliyorum. Hepsine haftaya Ankara’da bir basın toplantısıyla yanıt vereceğim” dediğini biliyoruz. Basın toplantısında söyleyeceklerinin de yeni tartışmalar yaratacağı kesin. Özellikle, Cumhur ittifakından kendisine yönelik “sempatik” açıklamalara, ne yanıt vereceği merak konusu.
BAŞKANLAR YANIT BEKLİYOR
CHP’li belediye başkanlarının yönetiminde olan il ve ilçelerde yaşanan sorunlar, siyasetin gündeminden fırsat buldukça, önemli başlık olarak karşımıza geliyor. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarının kararlarının, hem belediye meclisi, hem de hükümet tarafından engellenmesinin çok sayıda örneği oluştu. Bu kararlarda bir süreden beri ortak bir mekanizma kullanılıyor; kaymakamlar.
İstanbul Adalar’da atları kurtarmak için fayton uygulamasından vazgeçilmesinin ardından akülü araçların bir süre kaymakamın kararına takıldığını duymayan kalmadı. Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından toplanan bağışlara el konulmasında, yine kaymakamlık devredeydi. Bağışlara el konularak bir nevi kamulaştırılmaya gidildi ve konu mahkemelik oldu. Duyduğumuza göre, vali ve kaymakamların, bu yeni görevleri, CHP Genel Merkezi’nde de önemli bir izleme konusu olarak yer tutuyor.
Erdoğan’dan randevu talebi
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının sorunları iletmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istedikleri biliniyor. Ayrıca CHP Genel Merkezi, halka daha iyi hizmet için alınması gereken kararlarla ilgili rapor hazırladı. Bu rapor ilgili yerlere ulaştı mı, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Belediyelerin daha iyi hizmet vermesini amaçlayan, CHP raporundan alıntılarla devam edelim.
“Belediyelerin geçmiş sözleşmelerinden kaynaklanan, bankalara kredi borçları ertelenmeli, belediyelerin kamuya ait borçlarının faizleri geçmişte olduğu gibi silinmelidir. Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılan pay, büyükşehir belediyelerinde en az yüzde 10, diğer belediyelerde en az yüzde 6’ya yükseltilmelidir. Belediyelere gelir getirici yatırım projelerinde borçlanma limiti arttırılmalıdır.
Temel belediye hizmetleri için faizsiz kredi imkanı sağlanmalı veya hibe programları başlatılmalıdır. Toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıtlarından tahsil edilen vergiler kaldırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelere verilen yardım ödeneği somut, net kriterlere göre dağıtılmalıdır.”
Kurultayın ikinci günü, pandemi nedeniyle yasak olmasına karşın ekibini salona alan adaylar, delegeleri etkilemek için çeşitli faaliyetlere başladılar. Bu kampanya gece başlayıp pazar günü oylamanın sürdüğü akşam 18.00’e kadar devam etti. Bunlar arasında bir isim, Hakkı Süha Okay, tek bir faaliyette bulunmadı.
Ne fotoğrafının bulunduğu tişörtler bastırdı, ne danışmanları tomar tomar broşür dağıttı. Ortalarda afişi, broşürü görülmeyen nadir isimlerden biri olan Okay, 14. sıradan 762 oyla CHP Parti Meclisi’ne girmeyi başardı. Bir dönem CHP’nin vitrininde olan, soğukkanlı ve aklı başında değerlendirmeleriyle dikkat çeken Okay, uzun süredir sessizlik içinde. Kendisi CHP Parti Meclisi’nde olmasına ve genel başkanın anahtar listesine konulmasına karşın ön plana çıkmıyor. Partide olup bitenler konusunda muhalif bir bakış açısı olduğunu bilmeyen yok. Bakalım yeni yönetim anlayışında yer bulabilecek mi?
Birtakım hesaplarla “Çizildim/çizdirildim” gibi mazeretler üretenler, parti tabanı ve delegede karşılığı olanların listede nasıl yer bulduğunu görmüşlerdir herhalde. Başına gelenlerden başkalarını sorumlu tutanlara mesaj gibi bir örnek bu.
PEKİ PSİKOLOJİK ŞİDDET? YOK SAYILAN AŞAĞILAMA
KADINA yönelik şiddeti, “yüzü gözü şişmiş” kadın fotoğrafları üzerinden tanımladığımızı düşünürsek, yapılan bir araştırma da “psikolojik şiddetin” ne anlama geldiğinin bilinmediğini ortaya koydu. Araştırma gösterdi ki kadınlar bile şiddeti fiziksel zararla tanımlıyor.
Araştırmacılar
Herkesin aslında bildiği gibi, sözleşme genel hükümleri ve çerçeveyi belirliyor. Aslolanın çıkartılan yasalarla, hükümetlerin koyduğu kurallar olmasına rağmen, son yerel seçime denk gelen tarihte, İstanbul’da bir toplantıda start verilen İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı, aslında, kadınların güçlenmesi ve seslerini duyurmasından rahatsızlık duyanların itiraz sembolü haline geldi.
KIZLARIMIZIN GELİŞMESİNE KAPI ARALADIK
Ünlü bir AK Partili eski bakanın sözlerini buraya aktararak, hayatın gerçeklerinden örnekler vermeye devam edelim. “Biz kızlarımızın gelişmesine ve değişmesine kapı araladık, ama erkeklerimiz maalesef kızlarımızın gerisinde kaldı” demişti. Acaba bugün yaşanan sancının nedeni bu olabilir mi?
Veriler, günah keçisi ilan edilen İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen, hayatımızdaki trajik gerçekleri ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla uygulanan Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil aplikasyonunu, kurulduğu 2018 yılından bu yana 453 bin 12 kadın indirdi. Bugüne kadar 30 bin 601 kadın şiddet ihbarında bulundu. Bu yılın ilk yarısında “önleyici tedbir kararlarında” yüzde 59, “koruyucu tedbir kararlarında” yüzde 70’lik artış yaşandı.
İddia edildiği gibi, her şikâyet konusu olan erkek, evden uzaklaştırılmadı. Şiddete maruz kalan kadınların ifadesi kolluk personeli tarafından alındıktan sonra, Aile İçi Şiddet Kayıt Formu doldurularak risk değerlendirilmesi yapıldı. Riskli görülenler işleme alındı. Buna rağmen, korunamayan birçok kadın eşi ve sevgilisi tarafından katledildi.
ALO 183 VERİLERİ
Başka bir veri ise ALO 183 Hattı’ndan geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın sorularını yanıtladı. İnfaz Yasası’nın ardından kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı iddiaları gündem oldu. Bakanlık, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen 20 günlük sürede Alo 183 hattına 2 bin 506 başvuru geldiğini açıkladı. 183 hattına en fazla şiddet şikâyeti gelen ilk 5 il ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep oldu.
Kadına yönelik şiddetteki artışa ilişkin sadece birkaç örneği aldık, buraya. Gerçekler buz gibi yüzümüze çarparken, biz daha neyi tartışıyoruz?
Almanya’daki sosyal medya düzenlemesi, iki yıl süren tartışmalardan sonra yasalaştırılıyor. Oradaki en önemli ölçü, neo-Nazi oluşumlar. Biz de yasanın tüm tartışmaları iki hafta içinde tamamlandı. Almanya’da erişimi engelleme bağımsız yargının görevi. Bizde BTK dahil, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan RTÜK’e kadar birçok kuruluş bunu talep edebiliyor. Yasada bu hükümleri göremezsiniz, zira daha önce çıkarılan internet yasasında bu kurumların zaten var olan yetkileri, son düzenlemeyle sosyal medyayı da kapsayacak şekilde genişletildi. Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı bu.
Gelelim sosyal medyada 7/24 süren sanal devriye uygulamasına... Zaten bu yasal düzenlemeden önce İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada düzenli bir tarama görevi yapılıyor. Sosyal medya düzenlemesi yasalaşmadan önce CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının takibe alındığını iddialarını Meclis gündemine taşıyarak, “Sosyal medyadan paylaşımı nedeniyle kaç kişi hakkında soruşturma başlatılmış veya gözaltına alınmıştır?” diye sormuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önergeye yanıt verdiği pek söylenemez. Soylu, özetle “Sosyal medya üzerinden işlenen suçların önlenmesine, suç faillerinin tespitine yönelik 7/24 sanal devriye hizmetleri yürütülmektedir” demekle yetindi.
Şimdi sosyal medyada zaten var olan sanal devriyeye ilişkin verileri, bir de sosyal medya yasasının uygulamalarından sonra görmek gerekir. İkisi arasındaki fark, “Denetim mi, kısıtlama mı?” sorularına da yanıt olacak.
KAPÜŞON TAMAM DA KUPANIN SUÇU NE?
Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara zaman zaman getirilen sınırlandırmalar, insan hakları açısından tartışma konusu yapılır. Bu yasakların bazılarının mantıklı bir izahı olsa da öyle uygulamalar vardır ki kimsenin ciddi şekilde kafa yormadığı anlaşılır.
Umut Erdem’in bilgisine göre, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan E.M. TBMM Dilekçe Komisyonu’na “Şapka İktisası Hakkında Kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle cezaevine kapüşonlu kıyafetlerin alınmadığı” şikâyetinde bulundu. Komisyon, bu şikâyeti ilginç buldu ve gerekçesini Adalet Bakanlığı’na sordu.
İddiaya göre, Kayseri Kapalı 2 No’lu Ceza İnfaz Kurumu’nun aldığı kararla hükümlü ve tutukluların,
Sessiz sedasız dediysem, o kadar da değil. Özellikle İstanbul Sözlemesi’yle ilgili yanlış algının değiştirilmesi için açıktan tavır aldılar. Açıklamalarıyla dikkat çeken AK Partili Canan Kalsın, bu dönem başkan yapılmadı. Bunu da not etmekte yarar var.
Konumuza dönersek, bu komisyon bünyesinde “Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesi” üzerine araştırma yapmak için çalışma yapıldı. Hazırlanan raporda, geçmişten günümüze önemli buluşlar yapan kadın mühendislere örnekler verildi. Gözler tarihdeki Türk kadın mühendisleri aradı ama nafile.
Umut Erdem’in aktardığına göre, tarihte iz bırakan kadın mühendisler kadar erkek mühendislerin de yer aldığı çalışma, önemli bir dökümana dönüştü. Rapora göre, “Ada Lovelace, Emily Waren, Edith Clarke, Stephanie Kwolek, Katharine Burr Blodgett ve Ellen Ochoa.” Altı kadın, dünya mühendislik tarihini değiştirdi.
Lovelace, 1842’de, Notes adında ilk bilgisayar programı olarak kabul edilen bir algoritma yarattı. Warren, hayatını Brooklyn Köprüsü’nü tamamlamaya adadığı için mühendislik literatüründe özel bir yere sahip.
Clarke, 1918’de Massachusetts Institute of Technology’den elektrik mühendisliği derecesi alan ilk kadın oldu. Kwolek de “çelikten beş kat daha sert sentetik malzemeyi bulan” ve binlerce kişinin hayatını değiştiren kişi oldu. Blodgett, Cambridge Üniversitesi’nden fizik doktorası alan ilk kadın ünvanını kazandı. Ochoa ise “Üç icat olarak bilinen icatların ortak yaratıcısı, dünyadaki ilk İspanyol kadın astronot” olarak yer aldı listede.
Bugün durum daha farklı da olsa, tarihi değiştiren kadın mühendisler arasında Türkler yer alamadı. Kadınların elini kolunu bağlama çabaları olmasa, daha hızlı yol alınacağını bilmeyen yok sanırım.
Merkel’in ilginç Ankara kadrosu
Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, inişli çıkışlı Türkiye-AB ilişkilerinde kopma yaşanmaması için çaba gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Hele son dönemde Doğu Akdeniz’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaşanan gerginlik dikkate alındığında, Merkel’in AB içinde Türkiye açısından önemi daha da belirgin hale geldi.
Merkel göreve başladığı 2005’den itibaren Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine karşı olduğunu söylese de Ankara ile ilişkilerin sağduyu çerçevesinde devamından yana. Bu tutumunda elbette Alman siyasetinin temel taşlarından “pragmatik anlayış” önemli rol oynuyor. Merkel, AB’nin “korkulu rüyası” yasadışı göçün önlenmesinde Türkiye’nin öneminin farkında. Nitekim Federal Meclis’te geçen çarşamba yaptığı konuşmada da bu konuda Türkiye’nin oynadığı rolü dile getirmekten çekinmedi. İşte bu kapsamda Ankara’daki AB Türkiye Delegasyonu Temsilciliği ile Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne yeni atanan büyükelçilerin geçmişteki görevlerine baktığımızda, karşımıza her iki Alman diplomatın da Merkel’le yakın mesai içinde oldukları çıkıyor.
Sırayla gidersek; Almanya’nın yeni Ankara Büyükelçiliği’ne atanan Jürgen Schulz, Türkiye’ye gelmeden önce New York’ta BM Daimi Temsilciliği´nde Almanya´nın Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Almanya Dışişleri’nde Orta, Güney Doğu ve Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya, ABD, Kanada, Türkiye, Batı, Güney ve Kuzey Avrupa ile güvenlik ve silahsızlanma politikaları gibi oldukça geniş bir yelpazede kariyere sahip Büyükelçi Schulz’un, 2008-2013 yılları arasında tam beş yıl Federal Başbakanlık’ta Merkel’le birlikte çalışan önemli diplomatlardan biri olduğunu hatırlatmakta fayda var.
AB’nin Türkiye Delegasyonu Temcilciliği’ne atanan yeni Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da, Merkel’le daha içli dışlı çalışmış bir diplomat. Ankara’ya gelmeden önce Almanya’nın Paris Büyükelçisi ünvanına sahip Meyer-Landrut, 2006-2011 yılları arasında Federal Başbakanlık’ta AB İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış. Meyer-Landrut, 2011-2015 yılları arasında ise cebinde “Şansölye Merkel’in AB’den sorumlu Başdanışmanı” kartvizitini taşıyordu.
Batı ve Doğu’nun birleşmesinin (Deutsche Einheit) 30’uncu yılını kutlayan Almanya’nın Büyükelçisi Schulz’un, AB Türkiye Delagasyonu Temsilcisi Büyükelçisi Meyer-Landrut onuruna kısa süre önce Almanya Büyükelçiliği’nde “Hoş geldin” resepsiyonu vermesi dikkat çekiciydi. Bu resepsiyon, başkentin diplomasi kulislerinde “Dış politikada Merkel’in yakın mesai arkadaşları, Ankara’da da yakın çalışma içinde olacak” şeklinde yorumlandı. Öyle görünüyor ki, Türk Dışişleri önümüzdeki dönemde bu ikiliyle oldukça yoğun mesai geçirecek.
ÖNCELİK PANDEMİDE
İHALELERE DE VİRÜS BULAŞTI
KORONAVİRÜS, kamu yönetiminin ana gündemi olunca, kamu ihalelerine de sızdı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde maske ve dezenfektan alımının yapılmadığı gün yok gibi. “Güvenlik bantlı gıda üretimi” yapılmasından tutun da şehirleri salgınlara karşı korumak için bile ihaleye çıkıldı.
Hacer Boyacıoğlu’nun araştırmasına göre, kamu kuruluşları ve belediyeler, önceliklerini masaya yatırdı. İlginç örneklere rastlamak mümkün. Örneğin, Giresun Belediyesi, “koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara dağıtılmak üzere yemek alımı” için ihaleye çıktı. Belediye aynı tarihte salgın sebebiyle gıda malzemesi ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yardıma muhtaç olan vatandaşlar için de gıda paketi alımı yaptı.
Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü de tüm müdürlük personeline verilmek üzere eldiven, dezenfektan, tulum ve maske alımı yaptı. Pandemi nedeniyle bu tür alımlar yapan belediye ve kuruluşların listesi hızla arttı. İhaleler sadece pandemiye dönük günlük sorunları çözmeye yönelik olmadı. Örneğin, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olayı biraz daha ileri götürerek, koronavirüs sonrası giderek artan “güvenli gıda için altyapı” ihalesi açtı. Müdürlüğün açtığı ihalede işin tanımı “COVİD-19 güvenlik bandı ile ürünler sofranızda projesi” olarak nitelendirildi. Bu kapsamda kurulacak paketleme tesisine teknik alımlar için duyuru yapıldı.
Bu tür kamu ihalelerinde İstanbul’un öne çıktığını görmek mümkün. Yakın zamanda “İstanbul icra müdürlüklerine, temizlik malzemesi alımı, temizlik hizmeti alımı”, “koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere maske alınması işi”, “salgın hastalıkla mücadele kapsamında kişisel koruyucu malzeme alımı”, “salgın nedeniyle laboratuvarlarda yapılması gerekli testler için malzeme alımı” ihaleleri de yapıldı.
Sorunun yarattığı yan etkiler de ihalelerin konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ Genel Müdürlüğü, koronavirüsün “şehirleşmeye etkilerini” incelemek için ihale açtı. İhalede, salgın sürecinin kente ve kentleşmeye etkilerinin araştırılması, yeni normale dönüşte dünya örnekleri ve İstanbul kapsamında alınan tedbirlerin incelenmesi ve raporlanması amaçlandı.
En ilgi çekicisi bu son ihale oldu. Bu tür salgınlarla baş etme refleksini geliştirme ve şehir yönetimlerinin hızla müdahale etmelerini sağlayacak anlamlı sonuçlara ulaşılır umarız.
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