Meclis’in ev sahibi kediler

Çoğu kimsenin son canlandırdığı dizi karakteri Hekimoğlu olarak tanıdığı Timuçin Esen koronaya yakalandı.

Haberleri görenler, Sağlık Bakanlığı’nın korona ile mücadele spotlarında da yer alan Esen için “Söylediklerine kendi uymamış anlaşılan” esprileri yapsa da işin aslı öyle değil.

Her gün bir dizi setinde, koronavirüse yakalanan oyuncu çıktığı ve çekimlere ara verildiği haberleri yapılırken, konu TBMM’nin gündemine de geldi ama top ortada kaldı.

CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, bütçe görüşmeleri sırasında dizi setlerindeki korona vakalarını anımsatarak, setlerin denetlenmesi konusunda hangi kurumların ne yaptığını sordu.

Kadıgil, “Bazı dizilerde, set çalışanının COVID-19’a yakalandığının saklandığı ortaya çıkıyor. Dini imanı para olmuş patronlar yüzünden bu resmen cinayete teşebbüstür. Orada çalışan herkesin hayatlarıyla oynuyorlar. Biz bunları anlatıyoruz ama iki yıllık tecrübem gösterdi ki; maalesef hiçbir şey değişmiyor” dedi.

Kadıgil, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinde dile getirdi, doğal olarak. Çalışan hakları, iş yeri müfettişleri açısından, bu bakanlığı ilgilendiriyor. Konunun, sanatçı hakları açısından Kültür Bakanlığı boyutu var. Bir de İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı korona denetimleri var.

Yani konu, üç bakanlığı da ilgilendiriyor. Ancak henüz ses veren bir bakan çıkmadı.



