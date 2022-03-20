Meclis’e savunma sunumu... Genç beyinler vekilleri etkiledi

Meclis Savunma Komisyonu üyeleri, kendilerine yeni savunma projelerini anlatan genç, dinamik, iyi eğitimli kadroları dikkatle dinledi.
Özellikle ASELSAN’daki genç beyinler, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin tüm vekilleri etkiledi. Öğrendiler ki, milli muharip uçağı 18 Mart 2023 tarihinde ilk kez hangardan çıkacak. Yerli motor üretiminde hâlâ sıkıntı var. Yerli üretim uzun menzilli radar başarıyla kullanılıyor.
Bu bilgiler, ASELSAN ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nı ziyaret eden komisyon üyelerine verildi. Buna göre, savunma sanayindeki dışa bağımlılık azaltıldı. Bu alanda yüzde 80 yerlilik sağlandı. ASELSAN, elektronik savaş sanayi alanında dünyanın ilk 100 şirketi arasına girdi. Ancak, hammadde ve motor üretiminden kaynaklanan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması toplantının önemli konularından biri oldu.
Brifingde, ASELSAN’ın ürettiği, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanan uzun menzilli radarlar ilgi çekti. Altay tanklarının motorlarıyla ilgili olarak Güney Kore ve Almanya ile görüşmelerin sürdüğü, İHA ve SİHA’ların motorları konusunda Ukrayna dışında alternatif arandığı aktarıldı. Sunum, milletvekillerini etkiledi ama en çok da işinin ehli, iyi eğitim görmüş genç kadrolar.
YARGITAY ÜYELERİ NABIZ YOKLADI
Başkent bir süreden beri, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a taleplerini iletmek isteyen yargı mensuplarının turlarına sahne oluyor. İsteklerinin yeni yargı paketinin içinde yer almasını isteyen yüksek yargı mensupları olduğunu öğrendik.
Bu taleplerden biri oldukça ilginç. Yargıtay üyelerinin, görev sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir önerinin konuşulduğunu biliyoruz. 12 yıllık görev süresinin, emekli olana kadar uzatılması talebinde bulundukları ortaya çıktı. Biliyorsunuz, bu eskiden böyle uygulanıyordu ve yasa değiştirilerek bugünkü haline getirildi. Şimdi anlaşılıyor ki, mevcut yargıtay üyeleri dolaylı olarak görev sürelerinin uzatılmasını istiyor. Şunu söyleyelim; talepleri pek sıcak karşılanmadı.
Çok uzak değil, görev sürelerine sınırlandırma getirilmesi de tartışma yaratmıştı. Hatta bu maddenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğunu biliyoruz. Geçen yılın sonunda mahkeme, göreve süre konulmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
Anlaşılan göreve gelenlerle, dışında kalanların taleplerine göre yasa sürekli değişecek.
Meclis’e savunma sunumu... Genç beyinler vekilleri etkiledi
Meclis Savunma Komisyonu üyeleri, kendilerine yeni savunma projelerini anlatan genç, dinamik, iyi eğitimli kadroları dikkatle dinledi.
Özellikle ASELSAN’daki genç beyinler, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin tüm vekilleri etkiledi. Öğrendiler ki, milli muharip uçağı 18 Mart 2023 tarihinde ilk kez hangardan çıkacak. Yerli motor üretiminde hâlâ sıkıntı var. Yerli üretim uzun menzilli radar başarıyla kullanılıyor.
Bu bilgiler, ASELSAN ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nı ziyaret eden komisyon üyelerine verildi. Buna göre, savunma sanayindeki dışa bağımlılık azaltıldı. Bu alanda yüzde 80 yerlilik sağlandı. ASELSAN, elektronik savaş sanayi alanında dünyanın ilk 100 şirketi arasına girdi. Ancak, hammadde ve motor üretiminden kaynaklanan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması toplantının önemli konularından biri oldu.
Brifingde, ASELSAN’ın ürettiği, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanan uzun menzilli radarlar ilgi çekti. Altay tanklarının motorlarıyla ilgili olarak Güney Kore ve Almanya ile görüşmelerin sürdüğü, İHA ve SİHA’ların motorları konusunda Ukrayna dışında alternatif arandığı aktarıldı. Sunum, milletvekillerini etkiledi ama en çok da işinin ehli, iyi eğitim görmüş genç kadrolar.
YARGITAY ÜYELERİ NABIZ YOKLADI
Başkent bir süreden beri, yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a taleplerini iletmek isteyen yargı mensuplarının turlarına sahne oluyor. İsteklerinin yeni yargı paketinin içinde yer almasını isteyen yüksek yargı mensupları olduğunu öğrendik.
Bu taleplerden biri oldukça ilginç. Yargıtay üyelerinin, görev sürelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin bir önerinin konuşulduğunu biliyoruz. 12 yıllık görev süresinin, emekli olana kadar uzatılması talebinde bulundukları ortaya çıktı. Biliyorsunuz, bu eskiden böyle uygulanıyordu ve yasa değiştirilerek bugünkü haline getirildi. Şimdi anlaşılıyor ki, mevcut yargıtay üyeleri dolaylı olarak görev sürelerinin uzatılmasını istiyor. Şunu söyleyelim; talepleri pek sıcak karşılanmadı.
Çok uzak değil, görev sürelerine sınırlandırma getirilmesi de tartışma yaratmıştı. Hatta bu maddenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğunu biliyoruz. Geçen yılın sonunda mahkeme, göreve süre konulmasının Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
Anlaşılan göreve gelenlerle, dışında kalanların taleplerine göre yasa sürekli değişecek.