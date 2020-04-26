Meclis potadan dönmüş - Vekiller dünya turu yapmış

Koronavirüs'ün mart ayından itibaren Türkiye’de sıkı takibe alınmasına kadar geçen sürede, başta milletvekilleri olmak üzere Meclis çalışanlarının hastalıktan kıl payı kurtuldukları ortaya çıktı.
Dünyada salgının kol gezmeye başladığı aralık-mart ayları arasında milletvekillerinin 29 ülkeye gittiği, Meclis personelinin de görevli olarak 13 ülkeyi turladığı saptandı.
Şu ana kadar COVID-19’a yakalanan milletvekili olmadığı açıklanırken, salgının ciddiyetini anlamanın biraz zaman aldığı anlaşılıyor. Umreden dönen 31 milletvekiline 14 günlük karantina uygulandığı o dönem konuşulsa da diğer ülkelere yapılan ziyaretlerin yoğunluğu, bir soru önergesiyle ortaya çıktı.
Umut Erdem’in aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a virüs salgının dünyada görünmeye başladığı aralık-mart ayları döneminde yurtdışına yapılan seyahatlerin dökümünü sordu. Verilen yanıt, o dönem vekilleri ve TBMM bürokratlarının hastalıktan kıl payı kurtulduğunu gösterdi.
Milletvekillerinin 2019 Aralık ayından itibaren ABD, Fransa, Gürcistan, Finlandiya, Cibuti, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Rusya, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, İran, Burkina Faso, Belçika, İspanya, İsviçre, Malezya, Almanya, Hollanda, İrlanda, Kanada, İsveç, Fas, Katar ve Pakistan’a görevli olarak gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca Meclis bürokratları da 13 ülkeyi ziyaret etti.
Liste gösteriyor ki tüm riskli ülkeler turlanmış. Milletvekili heyetlerinin her partiden bir temsilciyle yapıldığı, yanlarına görevli bürokratları da aldıklarını hesaba katarsanız, 10 kişiden az gerçekleşmiyor bu ziyaretler. Yani o dönem epey risk alınmış. Dönenlerin tamamına karantina uygulanmadığını da öğrendik.
Anlayacağınız, nüfusu zaman zaman 5 bin kişiye ulaşan TBMM’de ciddi badire atlatılmış.
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
RAPORLARDAKİ ÇOCUKLARIMIZ
Her 23 Nisan’da, pileli etekleri, kırmızı kurdelasıyla kız çocukları, beyaz gömlekleriyle erkek çocuklarının şarkıları çınlar kulaklarımızda gün boyu. Herkesin yüzüne gülümseten, bu karelerin bir de arka yüzü var. Yoksulluk sınırında yaşayan ailelerin, çalışmak zorunda olan çocukları var madalyonun öbür yüzünde. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, tam da bu amaçla kullanılmasını sağlamalıyız. Çünkü hazırlanan raporlar, çocuklarımız için yapmamız gereken çok iş olduğunu gösteriyor. Bu amaçla CHP, 23 Nisan’a özel “çocuk raporu” hazırladı. Raporda, çocukların yaşadığı hanelerdeki işsizlik ve yoksulluktan, çocuk yaşta evlendirilmeye kadar bir dizi mağduriyete dikkat çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı raporlardan bazı başlıklar:
- Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuk yaşıyor. Bu çocukların 720 bini çalışıyor. Veriler Türkiye’deki çocukların yüzde 32’sinin yoksul olduğunu gösteriyor. Son dönemde yoksul çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6 artış yaşandı.
- 137 bin çocuk suç mağduru oldu. Yaralama, cinsel suçlar, aile içi şiddete kurban gitti. Geçen yıl 90 bin 889 çocuk suç işledi.
- Geçen yılki resmi evliliklerin yaklaşık yüzde 5’i, 17 yaşın altında gerçekleşti. Türkiye’de son on yılda zorla evlendirilen kız çocukların sayısı erkek çocuklara göre 22 kat arttı.
- Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun, 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı saptandı.
Mülteci çocukların durumu, eğitimde çocuklara ayrılan payın OECD ülkeleriyle kıyaslanması da dahil edildiğinde, çarpıcı bir tablo çıkıyor ortaya.
Çocuklara bir de bu açıdan bakmak lazım.
VEKİLLER JAPON ELMALARINI KAÇIRDI
Karantina günlerine en çok direnen kurumlardan biri TBMM oldu. Geçtiğimiz haftaya kadar açık kalan Meclis, bayrama kadar neredeyse 45 günlük bir ara verildi. Bunun tek istisnası ise 23 Nisan kutlamaları oldu. Karantina günlerinde kutlama ne kadar oluyorsa, o yapıldı ve TBMM’nin 100. yılı boynu bükük kaldı.
Bu seremoniler dışında, TBMM’nin tatil günlerinde bile boş kalmayan mekanları, öyle bir sessizliğe büründü ki, sadece gece yakalanabilecek kareler ortaya çıktı. Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, TBMM’nin ünlü şeref salonunda ne çiçekler ne insanlar vardı. Koltuklarda kimi zaman oturacak yer bulunmayan kulislerden tek bir personel bile geçmedi.
Meclis’in ünlü bahçesi, sadece kuşlara kaldı. Görkemli bahçesinde yürüyüşe çıkan milletvekilleri baharı kaçırdı. Japon elmaları, bu kez kimse görmeden çiçek açtı. Havuzların etrafında her ay değiştirilen çiçekler, bahçıvanlardan başka kimseyi selamlayamadı.
100 yılda bir yaşanabilecek bu ıssız ada görüntüsü, tam da 100. yıl kutlamalarına denk geldi.
Meclis potadan dönmüş - Vekiller dünya turu yapmış
Koronavirüs'ün mart ayından itibaren Türkiye’de sıkı takibe alınmasına kadar geçen sürede, başta milletvekilleri olmak üzere Meclis çalışanlarının hastalıktan kıl payı kurtuldukları ortaya çıktı.
Dünyada salgının kol gezmeye başladığı aralık-mart ayları arasında milletvekillerinin 29 ülkeye gittiği, Meclis personelinin de görevli olarak 13 ülkeyi turladığı saptandı.
Şu ana kadar COVID-19’a yakalanan milletvekili olmadığı açıklanırken, salgının ciddiyetini anlamanın biraz zaman aldığı anlaşılıyor. Umreden dönen 31 milletvekiline 14 günlük karantina uygulandığı o dönem konuşulsa da diğer ülkelere yapılan ziyaretlerin yoğunluğu, bir soru önergesiyle ortaya çıktı.
Umut Erdem’in aktardığına göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a virüs salgının dünyada görünmeye başladığı aralık-mart ayları döneminde yurtdışına yapılan seyahatlerin dökümünü sordu. Verilen yanıt, o dönem vekilleri ve TBMM bürokratlarının hastalıktan kıl payı kurtulduğunu gösterdi.
Milletvekillerinin 2019 Aralık ayından itibaren ABD, Fransa, Gürcistan, Finlandiya, Cibuti, Romanya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Kuzey Makedonya, Rusya, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, İran, Burkina Faso, Belçika, İspanya, İsviçre, Malezya, Almanya, Hollanda, İrlanda, Kanada, İsveç, Fas, Katar ve Pakistan’a görevli olarak gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca Meclis bürokratları da 13 ülkeyi ziyaret etti.
Liste gösteriyor ki tüm riskli ülkeler turlanmış. Milletvekili heyetlerinin her partiden bir temsilciyle yapıldığı, yanlarına görevli bürokratları da aldıklarını hesaba katarsanız, 10 kişiden az gerçekleşmiyor bu ziyaretler. Yani o dönem epey risk alınmış. Dönenlerin tamamına karantina uygulanmadığını da öğrendik.
Anlayacağınız, nüfusu zaman zaman 5 bin kişiye ulaşan TBMM’de ciddi badire atlatılmış.
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
RAPORLARDAKİ ÇOCUKLARIMIZ
Her 23 Nisan’da, pileli etekleri, kırmızı kurdelasıyla kız çocukları, beyaz gömlekleriyle erkek çocuklarının şarkıları çınlar kulaklarımızda gün boyu. Herkesin yüzüne gülümseten, bu karelerin bir de arka yüzü var. Yoksulluk sınırında yaşayan ailelerin, çalışmak zorunda olan çocukları var madalyonun öbür yüzünde. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın, tam da bu amaçla kullanılmasını sağlamalıyız. Çünkü hazırlanan raporlar, çocuklarımız için yapmamız gereken çok iş olduğunu gösteriyor. Bu amaçla CHP, 23 Nisan’a özel “çocuk raporu” hazırladı. Raporda, çocukların yaşadığı hanelerdeki işsizlik ve yoksulluktan, çocuk yaşta evlendirilmeye kadar bir dizi mağduriyete dikkat çekildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı raporlardan bazı başlıklar:
- Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuk yaşıyor. Bu çocukların 720 bini çalışıyor. Veriler Türkiye’deki çocukların yüzde 32’sinin yoksul olduğunu gösteriyor. Son dönemde yoksul çocuk sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6 artış yaşandı.
- 137 bin çocuk suç mağduru oldu. Yaralama, cinsel suçlar, aile içi şiddete kurban gitti. Geçen yıl 90 bin 889 çocuk suç işledi.
- Geçen yılki resmi evliliklerin yaklaşık yüzde 5’i, 17 yaşın altında gerçekleşti. Türkiye’de son on yılda zorla evlendirilen kız çocukların sayısı erkek çocuklara göre 22 kat arttı.
- Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun, 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı saptandı.
Mülteci çocukların durumu, eğitimde çocuklara ayrılan payın OECD ülkeleriyle kıyaslanması da dahil edildiğinde, çarpıcı bir tablo çıkıyor ortaya.
Çocuklara bir de bu açıdan bakmak lazım.
VEKİLLER JAPON ELMALARINI KAÇIRDI
Karantina günlerine en çok direnen kurumlardan biri TBMM oldu. Geçtiğimiz haftaya kadar açık kalan Meclis, bayrama kadar neredeyse 45 günlük bir ara verildi. Bunun tek istisnası ise 23 Nisan kutlamaları oldu. Karantina günlerinde kutlama ne kadar oluyorsa, o yapıldı ve TBMM’nin 100. yılı boynu bükük kaldı.
Bu seremoniler dışında, TBMM’nin tatil günlerinde bile boş kalmayan mekanları, öyle bir sessizliğe büründü ki, sadece gece yakalanabilecek kareler ortaya çıktı. Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, TBMM’nin ünlü şeref salonunda ne çiçekler ne insanlar vardı. Koltuklarda kimi zaman oturacak yer bulunmayan kulislerden tek bir personel bile geçmedi.
Meclis’in ünlü bahçesi, sadece kuşlara kaldı. Görkemli bahçesinde yürüyüşe çıkan milletvekilleri baharı kaçırdı. Japon elmaları, bu kez kimse görmeden çiçek açtı. Havuzların etrafında her ay değiştirilen çiçekler, bahçıvanlardan başka kimseyi selamlayamadı.
100 yılda bir yaşanabilecek bu ıssız ada görüntüsü, tam da 100. yıl kutlamalarına denk geldi.