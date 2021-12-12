Masamızdaki tehlike

Ülkelerin karnelerinde, üniversitelerinin dünya sıralamasında yeri ve yabancı öğrenci çekme kapasiteleri neredeyse ekonomileri kadar önem taşıyor. Bu nedenle YÖK’ü ziyaret eden milletvekilleri, üniversitelerin ‘eğitim kalitesi ve niteliğini’ sorguladı: “Neden ilk 500’de üniversitemiz yok?”

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti. Toplantıda en önemli konu, üniversitelerdeki eğitim kalitesi, öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları ve küresel rekabet oldu.

Milletvekilleri, üniversite sayısının artmasına karşılık, eğitim kalitesinin düştüğünü, dünya sıralamasında Türk üniversitelerinin bulunmadığını dile getirdiler. YÖK Başkanı Özvar “Türk üniversitelerinin dünyada ilk 500’e girebilmesine dönük bir vizyonumuz var. Onlara rehberlik yapacağız. Üniversitelerde kalitenin daha da yükseltilmesi için gayret edeceğiz. Üniversitelerimizde 240 bin yabancı öğrenci okuyor. Yabancı öğrencilerin ülkemizi tercih etmelerini istiyoruz” diye yanıt verdi.

Uluslararası kriterler belli. Birincisi nitelikli yayın, ikincisi üniversite-sanayi işbirliği, üçüncü ise eğitim öğretimde küresel rekabet. Saygınlık, parayla filan sağlanmıyor.

FUTBOLA ‘KEŞKEK’ FORMÜLÜ

Hatay'da düzenlenen ‘gastromoni buluşmaları’ organizasyonuna katılan gazeteciler, başarının yemek üzerinden tarif edildiği ilginç bir sohbete katıldılar. Hatay’ın bir süreden beri yıldızı parlayan futbol takımının başarısı ‘keşkek’ örneğiyle dile getirildi.

Umut Erdem’in