Küresel değil kürsüsel ısınma

TBMM yeni yasama yılına, yeni siyasi tartışma başlıkları ve pandemi hazırlıklarıyla girdi. Olası siyasi gündem ve tartışmaları çok yazıp çizeceğiz. Ancak bu kez başımızı, sanatsal faaliyetlere çevirdik.

TBMM’nin geçen yıl 19 sergiye ev sahipliği yaptığı ve 700 bin TL harcadığını biliyoruz. Bunlar arasında en ilgi çekenleri, ‘Füreya Koral Sergisi’ ile ‘Sıtkı Nida Olçar Sergisi’ oldu. Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Koral’ın ihmal edilen eserlerinin depolardan gün yüzüne çıkartıldığını anımsarsınız.

Öğrendiğimize göre, yeni dönem için çok sayıda sergi talebi var. COVID-19 salgını sebebiyle dikkatli değerlendirme yapılıyor. TBMM’nin şeref salonunu süsleyecek sanatsal faaliyetlerin, koronavirüs kadar, sanatsal içeriği açısından da incelenmeye ihtiyacı var.

Eski dönemlerde bu salonlarda, el-işi derslerinde yapılan il maketlerinin sergilendiğini de anımsıyoruz. Oysa, Meclis salonları seramikten resme, fotoğraftan el sanatlarına kadar bir çok değerli sanatçıya kapısını açılabilir. Çoğu kimse hatırlamaz, Meclis’te her hafta Devlet Tiyatro ve Balesi’nin biletlerinin satıldığı stantlar kurulur ve önünde uzun kuyruklar olurdu. Zamanla “talep yok” diye iptal edildi.

Oysa, sanatın bütünleştirici duygusu, gergin anlara iyi gelmez mi?

YURTDIŞINDAKİLER DİKKAT

Avrupa ülkelerinde yaşayan 7 milyon Türk vatandaşını yakından ilgilendiren bir uygulama başlıyor, aman dikkat. Bu kişilerin Türkiye’deki finansal bilgileri, artık AB ülkeleriyle paylaşılacak.

Daha önce, bilgi paylaşımının ertelenmesi için hem AK Parti hem de CHP milletvekillerinin çaba sarf ettiğini dile getirmiştik. Ancak maalesef beklenen erteleme olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, anlaşmalar gereğince, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki finans bilgilerinin paylaşılmaya başladığını, 2020 ve 2021 bilgilerinin de o yılların eylül aylarında verileceğini duyurdu.

Ertelemenin, yaşadıkları ülkelerde eksik bilgilendirmenin tamamlanması, ‘