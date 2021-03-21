Korona geçse bile mentorsuz olmaz...

Koronavirüs, milletvekillerinin yakasından düşmüyor.

TBMM’yi bir ilçe gibi kabul ederseniz, virüse yakalanma oranının en yüksek olduğu yerleşim yeri çıkar. Zaten haritalarda, Ankara’nın en kırmızı bölgesi Meclis yerleşkesi.

Koronavirüse yakalanan milletvekillerinin sayısının 150’yi geçtiği, oransal olarak yüzde 30’u aştığı daha önce açıklandı. Şimdi kulislerde başka bir sonuç konuşuluyor: İkinci kez COVID-19’a yakalananlar. Kulislere göre milletvekillerinin bazıları hastalığı geçirdikleri, üstüne bir de aşı oldukları halde yeniden hastalandılar. Şimdilik bu sayı fazla değil, ama öğrendik ki neredeyse her partiden bir milletvekili ikinci tura dönmüş.









Bunlardan biri, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın. Aşı yaptırmasına rağmen ikinci kez koronavirüse yakalandı. Aydın’ın geçmiş olsun diye arayan arkadaşlarına, “Kasımda hasta olmuştum ama hafif geçirdim. Geçen hafta aşı olmama rağmen kırgınlık hissi geçmeyince test yaptırdım. Sonuç pozitif çıktı. Çok da dikkat ederim, nasıl yakalandım anlamadım. Ama bu kez çok ağrılı geçiriyorum” dediği öğrenildi.

Ocak ayında doktor olarak koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili