Kongrelere COVID ayarı

Pandemide son bir ay içerisinde yaşanan patlama, doğrudan siyaseti ve siyasetçileri ilgilendiriyor.

Milletvekillerinin, “Testim pozitif çıktı” açıklaması yapmadığı gün yok gibi. Bu kervana, son olarak kürsüden herkesi uyaran TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de katıldı.

Geçen hafta bu köşeden, kurallara uymayan vekilleri, “Arkadaşlar maskenizi çıkarmadan bağırın, bir parçaçık yedi metre yol alıyor, kendinizi düşünmüyorsanız, bizi düşünün” diye uyardığını duyurduğumuz Bilgiç de virüs kaptı. Anlaşılan virüs, yedi metre yol alarak onu da buldu.

Tedavisi evde süren Bilgiç’in kızı da maalesef babası yüzünden hastalandı. İkisinin de durumu iyiye gidiyor. Bilgiç, uyarılarında ne kadar haklı olduğunu kanıtladı ama her ara verildiğinde başkanlık divanının arkasındaki odaya, herkesin toplanıp, koyu sohbete dalmasını önleyemedi.

Çünkü, partilerin grup başkanvekilleri başta olmak üzere, özellikle AK Partili vekiller, o küçük odada sohbet edip, çay-kahve molası veriyor. Başkan ve başkanvekillerinin dinlenme odasında, bazen 10 kişi olabiliyor.

Aynı günlerde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerine HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı’nın COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine ara verildi. Gaydalı, test sonucunun pozitif olduğunu bütçe görüşmelerinde, gelen mesajla öğrendi. Salon boşaltıldı, dezenfekte edildi. Gaydalı evine gitti, yanında oturan milletvekilleri de tedbir amaçlı test yaptırdı.



Meclis’te virüs vakaları öyle arttı ki; şimdi siyasiler, yüz yüze görüşmelerini ve programlarını askıya almaya hazırlanıyor. Artık online dönemi geçen nisan ayı gibi yeniden yoğunlaşacak. Yeni önlemler almaya hazırlanan TBMM yönetimi, zorunlu bütçe mesaisinin ardından, Meclis’i bir süre tatil etmeyi planlıyor. Tabii, bir de kürsü arkasındaki dinlenme odasına ziyaretçi yasağı gelecek.

