Kardeş payı!

Meclis’in örnek gösterilecek kadar güzel olan geniş bahçesinde gelişen ilginç bir dostluk hikâyesi anlatacağım size.

4 köpeğin, insanların dostluklarına taş çıkartacak hikâyesi bu.

Umut Erdem’in aktardığına göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, polis eğitmenlerle çalışan bomba uzmanı köpek Ateş, Meclis’e geleli çok oldu. Ateş’in 10 aylık oğlu Tyro da annesiyle birlikte, bahçenin tadını çıkarıyor. İki Alman Kurdu cinsi köpek, Meclis’te iç mekân korumasını yapıyorlar. Ancak bu ikilinin “kadrolu” yaşamlarının başka konukları da var.









Bunlardan birinin adı Dost. Oldukça hüzünlü bir hikâyesi olan Dost, 2019 yılında Isparta’da kürekle beli kırılarak sakat bırakıldı. Dost’a TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıktı. Ankara’da yapılan ameliyatla arka bacaklarına yürüteç takıldı. Sonrasında Meclis yönetimi Dost’u da bünyesine kattı. Artık yeni evinde mutlu bir yaşam sürüyor.

Bu üçlüye eşlik eden bir diğer Meclis üyesi de