Kadınların bitmez çilesi

Her yıl, yılın başarılı belediye başkanları, yılın başarılı milletvekilleri başlıklı anketler yapılır.

Bunların en yenisi, geçen hafta sosyal medyaya düştü. Araştırmada, başarı kriterinde neyin esas alındığı bilinmiyor. Milletvekillerinin seçim bölgelerindeki çalışmaları veya tanınırlığı mı, Meclis’teki yasama faaliyetleri mi, yoksa kürsüdeki etkinliği mi dikkate alındı belli değil. Bu listeye göre ilk beş şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.



Parlamento muhabirleri, milletvekillerinin tüm etkinliklerini izleyen bir gruptur. Sadece Genel Kurul kürsü konuşmaları değil, komisyonlardaki performansları, basın toplantılarında günceli yakalama yeteneklerine tanıklık ederler. Bu nedenle, basın koridorunun deneyimli isimleri, özellikle son dönemdeki bütçe görüşmeleri dahil, performansıyla dikkat çeken milletvekillerini değerlendirdi. İşte basın koridorunun ilk beşi: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Milletvekili Zonguldak Deniz Yavuzyılmaz, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu.

BU KADARINA PESMECLİS Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda mülteciler ve Türkiye’ye geliş hikâyeleriyle ilgili anlatılanlar çok çarpıcı. 55 gün boyunca İran içerisinde seyahat edip, Türkiye sınırına ulaşan Afganlardan tutun da, Türkiye’ye girince ülkesine gönderilmemek için pasaportunu yakanlara kadar. Bir de kaçakçıları var ki onlarla ilgili anlatılanlar pes dedirtiyor.

Bülent Sarıoğlu komisyonda ortaya konulan gerçekleri sık sık aktardı. Bütün anlatılanlar arasında bölgede inceleme yapan milletvekilinin gözlemleri dikkat çekiciydi:

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, sınırdaki izlenimlerini aktarırken, “Bölgede yaptıkları sınıra çekilen jiletli 103 kilometrelik tel var, 4X4’lük çukurlar var, 182 kilometre. Elektro-optik gözlemler ve diğer aletler var. Van’da birlikte olduğumuz arkadaşlar da duydular. Kaçakçılar, ‘Bu duvarı ördünüz ama bitirin de biz çözümlerimizi bulalım. Alttan mı geçeriz, üstten mi geçeriz’ diye laf ediyorlarmış. Dolayısıyla sorunu yerinde çözüm çok önemli. Afganistan’dan buraya 3 bin kilometre yol var, ama geliyorlar. Yoksa sınırlarımıza duvar çekmeyle hiç bu işler çözülmez” sözleriyle dikkat çekti.

Kaçakçıların, “