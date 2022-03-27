Kadına şiddet ve cami cemaati

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda atılacak adımlarda, herkese görev düşüyor. Evde, okulda, mahallede, camide. TBMM Kadına Şiddetin Önlenmesi Raporu günlerce konuşuldu. Bu raporun bir bölümü din adamlarına yönelik. Çünkü cami cemaatini şiddetin önlenmesi konusunda harekete geçirirseniz, sorunu yarı yarıya çözmüş olursunuz.
“Kan bedeli”, “berdel”, “başlık parası” ve “erken yaşta evlilikler” gibi gelenek-görenek ve inanışlar konusunda yanlış bilgi ve tutumların sona ermesi amacıyla toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. İşte rapor bu noktada, din adamlarına düşen görevleri çok güzel özetlemiş:
Camilerde verilecek vaaz ve hutbelerde, düzenli aralıklarla, kadın ve çocuk haklarının korunmasına, eşler arası iletişimin önemine, ailede anne babanın şiddeti önleyen rollerine yönelik konuşmalara yer verilmelidir.
Din görevlilerinin, cami cemaatinin ve Kuran kursu kursiyerlerinin yanı sıra bulundukları yerleşim mahallindeki kişilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütmeleri ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaları sağlanmalıdır.
Türkiye’de yaşayan farklı dinlerin temsilcilerinin kadına yönelik şiddetle mücadeleye katılımları sağlanmalı, farklı din mensuplarına yönelik de bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin aile bütünlüğü üzerindeki zararları, erken yaşta ve zorla evliliklerin olumsuz etkilerinin anlatılacağı yeri doğru seçmek önemli. Salon toplantılarında dertlenmek yerine, okulda, mahallede, camide anlatıp, çözüm üretmek en doğrusu.
BU ÜÇLÜYE DİKKAT
HELVA yapmanın temel üç ham maddesi, günlük hayatın da vazgeçilmezleri. Yağ, un, şeker üçlüsü son günlerin en çok konuşulan aktörleri. Konu, sıvı yağ temininde yaşanan sorun nedeniyle kamuoyunda gündem oldu. Ancak şimdi siyasetçilerin her toplantıda çözüm üretmeye çalıştığı, seçim bölgelerinde karşılaştıkları en öncelikli konu olarak ilk sıraya oturdu.
Siyasi kulislere göre, AK Parti’de yapılan toplantılarda, milletvekilleri tabanın taleplerini ve aşırı fiyatlara ilişkin şikayetleri aktarmaya devam ediyorlar. Bu görüşler, parti genel merkezinde genel başkan yardımcılarına, Meclis’te grup başkanvekillerine iletiliyor. Vekiller sadece yağ değil, şeker ve un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekiyor. Stokçuluk ve fırsatçılık üzerinden yapılan değerlendirmelerde, hammaddenin üreticiye ulaşmadığı, özellikle fırıncılar ve gıda sanayicilerinin, “Hammadde bulamıyoruz” şikâyetinde bulunduklarının aktarıldığını öğrendik. İktidar partisi vekillerinin üreticilere, “İhtiyacınız kadar alın, stokçular satamazlarsa fiyatları düşürmek zorunda kalırlar” şeklinde tavsiyede bulunduklarını dile getiriliyor.
Anlaşılan bu üçlüyü daha çok konuşacağız. Tek sorumlunun stokçular olmadığının da farkında herkes.
Tartışma artınca, fırsatçılara ceza artırımı teklifini yakında Meclis’te görürüz.
YEŞİL TABLODAN NE ZAMAN KURTULURUZ?
İKİ YIL önce hayatımıza giren, hava durumu gibi her gün öncelikle baktığımız yeşil tablodan ne zaman kurtulacağız? Pandeminin günlük seyrini gösteren Sağlık Bakanlığı’nın izleme tablosunun ne zaman hayatımızdan çıkacağı konusunda bilim insanlarının öngörüleri var.
Bazı bilim insanlarına göre, “yeşil tablo” günlük ölüm 50’nin altına düştüğünde, artık hayatımızdan çıkacak. Bunun ölçüsü de şöyle ortaya konuluyor. Türkiye’de gripten ölümler, günde 50 civarında. Eğer koronavirüs ölümleri bunun altına düşerse, Sağlık Bakanlığı, bu tabloyu her gün yayınlamayacak. Çok merak edenler bakanlığın sitesine girip bakacak.
Öyle mi olacak hep birlikte göreceğiz. Ama yeni senaryolar da konuşuluyor. “Bu yaz pandemi endemiye dönecek ve sonbahardan itibaren normal hayatımıza döneceğiz” diyenlerin yanı sıra, varyantlardan endişe edenler var. Omikron’un varyantı olan BA2 virüsü yayılmaya başlamasına karşın, sonuçları pek de endişe verici bulunmuyor. Ancak bilim insanlarını asıl endişelendiren Deltakron adı verilen, Delta kadar öldürücü, Omikron kadar hızlı yayılan virüs türü. İyimser bilim insanlarının ‘az vakayla sönümleneceği’ iddialarına inanmayı tercih ederek, konuyu izlemeye devam edeceğiz.
Kadına şiddet ve cami cemaati
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda atılacak adımlarda, herkese görev düşüyor. Evde, okulda, mahallede, camide. TBMM Kadına Şiddetin Önlenmesi Raporu günlerce konuşuldu. Bu raporun bir bölümü din adamlarına yönelik. Çünkü cami cemaatini şiddetin önlenmesi konusunda harekete geçirirseniz, sorunu yarı yarıya çözmüş olursunuz.
“Kan bedeli”, “berdel”, “başlık parası” ve “erken yaşta evlilikler” gibi gelenek-görenek ve inanışlar konusunda yanlış bilgi ve tutumların sona ermesi amacıyla toplumu bilinçlendirmek gerekiyor. İşte rapor bu noktada, din adamlarına düşen görevleri çok güzel özetlemiş:
Camilerde verilecek vaaz ve hutbelerde, düzenli aralıklarla, kadın ve çocuk haklarının korunmasına, eşler arası iletişimin önemine, ailede anne babanın şiddeti önleyen rollerine yönelik konuşmalara yer verilmelidir.
Din görevlilerinin, cami cemaatinin ve Kuran kursu kursiyerlerinin yanı sıra bulundukları yerleşim mahallindeki kişilere yönelik farkındalık çalışmaları yürütmeleri ve şiddetle mücadelede etkin bir rol oynamaları sağlanmalıdır.
Türkiye’de yaşayan farklı dinlerin temsilcilerinin kadına yönelik şiddetle mücadeleye katılımları sağlanmalı, farklı din mensuplarına yönelik de bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin aile bütünlüğü üzerindeki zararları, erken yaşta ve zorla evliliklerin olumsuz etkilerinin anlatılacağı yeri doğru seçmek önemli. Salon toplantılarında dertlenmek yerine, okulda, mahallede, camide anlatıp, çözüm üretmek en doğrusu.
BU ÜÇLÜYE DİKKAT
HELVA yapmanın temel üç ham maddesi, günlük hayatın da vazgeçilmezleri. Yağ, un, şeker üçlüsü son günlerin en çok konuşulan aktörleri. Konu, sıvı yağ temininde yaşanan sorun nedeniyle kamuoyunda gündem oldu. Ancak şimdi siyasetçilerin her toplantıda çözüm üretmeye çalıştığı, seçim bölgelerinde karşılaştıkları en öncelikli konu olarak ilk sıraya oturdu.
Siyasi kulislere göre, AK Parti’de yapılan toplantılarda, milletvekilleri tabanın taleplerini ve aşırı fiyatlara ilişkin şikayetleri aktarmaya devam ediyorlar. Bu görüşler, parti genel merkezinde genel başkan yardımcılarına, Meclis’te grup başkanvekillerine iletiliyor. Vekiller sadece yağ değil, şeker ve un konusunda önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekiyor. Stokçuluk ve fırsatçılık üzerinden yapılan değerlendirmelerde, hammaddenin üreticiye ulaşmadığı, özellikle fırıncılar ve gıda sanayicilerinin, “Hammadde bulamıyoruz” şikâyetinde bulunduklarının aktarıldığını öğrendik. İktidar partisi vekillerinin üreticilere, “İhtiyacınız kadar alın, stokçular satamazlarsa fiyatları düşürmek zorunda kalırlar” şeklinde tavsiyede bulunduklarını dile getiriliyor.
Anlaşılan bu üçlüyü daha çok konuşacağız. Tek sorumlunun stokçular olmadığının da farkında herkes.
Tartışma artınca, fırsatçılara ceza artırımı teklifini yakında Meclis’te görürüz.
YEŞİL TABLODAN NE ZAMAN KURTULURUZ?
İKİ YIL önce hayatımıza giren, hava durumu gibi her gün öncelikle baktığımız yeşil tablodan ne zaman kurtulacağız? Pandeminin günlük seyrini gösteren Sağlık Bakanlığı’nın izleme tablosunun ne zaman hayatımızdan çıkacağı konusunda bilim insanlarının öngörüleri var.
Bazı bilim insanlarına göre, “yeşil tablo” günlük ölüm 50’nin altına düştüğünde, artık hayatımızdan çıkacak. Bunun ölçüsü de şöyle ortaya konuluyor. Türkiye’de gripten ölümler, günde 50 civarında. Eğer koronavirüs ölümleri bunun altına düşerse, Sağlık Bakanlığı, bu tabloyu her gün yayınlamayacak. Çok merak edenler bakanlığın sitesine girip bakacak.
Öyle mi olacak hep birlikte göreceğiz. Ama yeni senaryolar da konuşuluyor. “Bu yaz pandemi endemiye dönecek ve sonbahardan itibaren normal hayatımıza döneceğiz” diyenlerin yanı sıra, varyantlardan endişe edenler var. Omikron’un varyantı olan BA2 virüsü yayılmaya başlamasına karşın, sonuçları pek de endişe verici bulunmuyor. Ancak bilim insanlarını asıl endişelendiren Deltakron adı verilen, Delta kadar öldürücü, Omikron kadar hızlı yayılan virüs türü. İyimser bilim insanlarının ‘az vakayla sönümleneceği’ iddialarına inanmayı tercih ederek, konuyu izlemeye devam edeceğiz.