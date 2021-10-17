İyi yasa teşekkür alır

TBMM’de yeni yasama yılı çalışmaları, seçilen konu açısından son derece doğru bir yerden başladı. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması, tüm partilerin tek vücut halinde hareket ettiği nadir düzenlemelerden biri oldu.

Ancak genel siyasetin gergin psikolojisi, bu görüşmeleri etkisi altına aldı. Hep birlikte daha yaşanır dünya için kürsüye çıkan iktidar ve muhalefet sözcüleri, birbirlerine hakarete varan sözler söylemekten kendilerini alıkoymadı. Meclis’teki tansiyonu düşürsün diye ‘toprak hattı’ yapan Meclis yönetimi de ilk denemeden memnun kalmadı. Milletvekilleri arasındaki sözlü atışmaların yükselmesi üzerine oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, ilginç sözlerle müdahale etti: “Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz yani bugün konuştuğumuz şey Paris İklim Anlaşması çerçevesinde küresel ısınma ve onun dünyaya verdiği zararlar. Yani bu Meclisteki ısınma da, inanın Başkanlık Divanına zarar veriyor...”

Yüksek tansiyon, oturumu yönetenleri terletti...

PİRAMİTLERE RAKİP OLMAK

TAŞ Tepeler, Mısır Piramitleri’ne rakip olabilir mi? Şanlıurfa’da 100 kilometrelik bir alana yayılan ve merkezinde Göbeklitepe’nin olduğu alanın, artık genel bir adı var, Taş Tepeler. Neolitik Çağ’a ışık tutacak 12 arkeolojik alanı kapsayan Taş Tepeler, yurt dışına bu isimle tanıtılacak.

Taş Tepeler lansmanını izleyen Umut Erdem’in aktardığına göre, kitaplara, film ve dizilere konu olan bu bölgenin, mistik açıdan insanı içine çektiği anlatılıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölgenin gizemine ilişkin olarak, “Gelenler, ‘Bu şehirde anlamadığımız bir derinlik var. Geldiğimiz zaman gitmek istemiyoruz, sanki bir şey bizi buraya çağırıyor’ diyor. İddia ediyorum; Taş Tepeler, Mısır Piramitleri ile yarışacak hale gelecek” sözleriyle vurgu yapıyor.

Başkanın, antik kentler arasında rekabeti farklı boyuta taşıyan sözleri gerçek olur mu bilinmez. Ancak ortaya çıkan tarihin çok büyüleyici olduğunu ve herkesi etkisi altına aldığı doğru. Asıl görev, Dünya’nın bilinen tarihini değiştirecek bu mekanı, piramitler gibi profesyonel bir bakışla tanıtmak olmalı.