İstanbul Sözleşmesi çatlağı

Meclis, pandeminin gölgesinde sürdürdüğü çalışmalarını temmuz ayının ikinci yarısında tamamlayacak. Yaz tatilinde milletvekillerini “ev ödevi” bekliyor.

AK Parti Genel Merkezi, milletvekilleri için çalışma planı hazırladı. Teşkilat Başkanlığı milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar yapıyor. Toplantıların amacı, yaz boyunca yapılacak taban ziyaretleri. Sorunları yerinde saptama, eleştirilen konuları genel merkeze iletme ve tabanı dinamik tutma gibi birden fazla amacı olan bu çalışma, her yıl yapılandan biraz farklı. Çünkü bu kez her il için yatırım planı çıkartılacak. Her il için acil ve öncelikli olan yatırım listesinin oluşturulması, bunlardan en hayati olanın 2023’e kadar tamamlanması hedefleniyor. Yani bir nevi seçim hazırlığı.

Bunun belirlenmesi de il milletvekilleriyle, il yönetimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, bu yeni görevle seçim bölgelerine gidecekler. Ancak onları bu orta vadeli plandan önce kısa vadede çözülmesi gereken sorunlar bekliyor.

ESNAFIN TALEPLERİ

AK Parti milletvekilleri, özellikle pandemiden etkilenen küçük esnaf ve küçük işletmelerden çok şikâyet aldıklarını dile getiriyorlar. Bir diğer büyük sorun ise kuraklık. Üretici, bazı ürünlerde kendilerine doğal afet ödemesi yapılmasını istiyor. Vekillerin anlatımına göre işsizlik özellikle de genç işsizlik, üçüncü sorun olarak önlerine çıkıyor.

Şimdi iktidar partisinin milletvekilleri, yaz boyunca bölgelerindeki sorunları dinleyip Ankara’ya iletmekle görevlendirildiler. Öğrendiğimize göre, Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da milletvekilleriyle gruplara halinde toplantı yaparak, öncelikler konusunda uyarılarda bulunacak.



Anlaşılan bu yaz, iktidar milletvekilleri için çok sıcak geçecek!

