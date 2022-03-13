İlk adım denebilir... ABD ile ilişkilere savaş dopingi

ABD’nin yeni yönetimiyle geliştirilmeye çalışan ilişkilerde ilginç bir adım atılıyor.
Yeni yol, siyaset üzerinden değil ticaret üzerinden açılacak. Son derece kompakt bir heyet, önümüzdeki haftadan itibaren Washington’da Ticaret Bakanlığı ve Amerikalı işinsanlarıyla seri toplantılar yapacak.
Ziyaretin organizasyonu tamamen Cumhurbaşkanlığı’na ait. Buna ilişkin ön görüşmelerin yapılarak bir heyet hazırlandığını öğrendik. ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi mevcut başlıkların ise daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Heyette, Cumhurbaşkanı’nın danışmanları, az siyasetçi, çok işinsanı olacak.
Öncelikle ABD Ticaret Bakanlığı’nın üst düzeyiyle yeni dönem ticari ilişkileri konusunda toplantı yapılacak. Ayrıca, ABD’li işinsanlarına yeni yatırım alanları ve teşvikler konusunda bilgi verilecek. ABD medyasıyla yeni dönem ticari ilişkileri konusunda görüşmeler yapılacak.
Sonuçta, Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan dirsek temasının ardından, ilk somut adım olacak.
ÜÇ DAKİKADA ÜÇ SAPTAMA
TBMM’de milletvekillerine verilen bir dakikalık kısa konuşma hakkı, iyi kullanılırsa, birçok sorunu gündeme taşımak için fırsata dönüşebiliyor. İşte bu haftanın üç önemli sağlık gündemi:
- Ülkemizde 25 bin aile hekimliği birimi vardır. Buralarda, devlet memuru olmayan “kamu dışı aile sağlığı çalışanları” denen ve sözleşmeli olarak çalışan personel bulunuyor. Bakılan kişi sayısına göre ücret aldıkları için asgari ücretten az aylık alan hemşireler vardır. Bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir. (Sefer Aycan - Kahramanmaraş)
- Tip1 diyabet hastalığının görülme sıklığında son zamanlarda artış yaşanmaktadır. Çocuklara zorunlu olarak gün içinde 4 kez ölçüm ve insülin yapılmakta, dolayısıyla da yavruların elleri her gün defalarca delinme durumunda kalmaktadır. Sensörlü glikoz ölçüm cihazıyla eziyet önemli ölçüde azalmaktadır. Sayıları yaklaşık 20 bini bulan bu çocuklarımız için cihazın SGK kapsamına alınması çok önemlidir. (Metin ilhan - Kırşehir)
- Hayatı solunum cihazına bağlı hastaların elektrik faturası yüzde 127’lik elektrik zammıyla üçe katlandı. Fatura ödenmese elektrik kesilecek, elektrik kesilirse nefes kesilecek. Evlerde sağlık nedeniyle hayatı bir makineye bağlı olan 700 bin civarında hasta var. Bu hastalar, koşulsuz ve limitsiz elektrik faturası desteği verilmesini bekliyor. (İsmet Tokdemir - Hatay)
İlk adım denebilir... ABD ile ilişkilere savaş dopingi
ABD’nin yeni yönetimiyle geliştirilmeye çalışan ilişkilerde ilginç bir adım atılıyor.
Yeni yol, siyaset üzerinden değil ticaret üzerinden açılacak. Son derece kompakt bir heyet, önümüzdeki haftadan itibaren Washington’da Ticaret Bakanlığı ve Amerikalı işinsanlarıyla seri toplantılar yapacak.
Ziyaretin organizasyonu tamamen Cumhurbaşkanlığı’na ait. Buna ilişkin ön görüşmelerin yapılarak bir heyet hazırlandığını öğrendik. ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi mevcut başlıkların ise daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Heyette, Cumhurbaşkanı’nın danışmanları, az siyasetçi, çok işinsanı olacak.
Öncelikle ABD Ticaret Bakanlığı’nın üst düzeyiyle yeni dönem ticari ilişkileri konusunda toplantı yapılacak. Ayrıca, ABD’li işinsanlarına yeni yatırım alanları ve teşvikler konusunda bilgi verilecek. ABD medyasıyla yeni dönem ticari ilişkileri konusunda görüşmeler yapılacak.
Sonuçta, Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan dirsek temasının ardından, ilk somut adım olacak.
ÜÇ DAKİKADA ÜÇ SAPTAMA
TBMM’de milletvekillerine verilen bir dakikalık kısa konuşma hakkı, iyi kullanılırsa, birçok sorunu gündeme taşımak için fırsata dönüşebiliyor. İşte bu haftanın üç önemli sağlık gündemi:
- Ülkemizde 25 bin aile hekimliği birimi vardır. Buralarda, devlet memuru olmayan “kamu dışı aile sağlığı çalışanları” denen ve sözleşmeli olarak çalışan personel bulunuyor. Bakılan kişi sayısına göre ücret aldıkları için asgari ücretten az aylık alan hemşireler vardır. Bu durumun derhal düzeltilmesi gerekmektedir. (Sefer Aycan - Kahramanmaraş)
- Tip1 diyabet hastalığının görülme sıklığında son zamanlarda artış yaşanmaktadır. Çocuklara zorunlu olarak gün içinde 4 kez ölçüm ve insülin yapılmakta, dolayısıyla da yavruların elleri her gün defalarca delinme durumunda kalmaktadır. Sensörlü glikoz ölçüm cihazıyla eziyet önemli ölçüde azalmaktadır. Sayıları yaklaşık 20 bini bulan bu çocuklarımız için cihazın SGK kapsamına alınması çok önemlidir. (Metin ilhan - Kırşehir)
- Hayatı solunum cihazına bağlı hastaların elektrik faturası yüzde 127’lik elektrik zammıyla üçe katlandı. Fatura ödenmese elektrik kesilecek, elektrik kesilirse nefes kesilecek. Evlerde sağlık nedeniyle hayatı bir makineye bağlı olan 700 bin civarında hasta var. Bu hastalar, koşulsuz ve limitsiz elektrik faturası desteği verilmesini bekliyor. (İsmet Tokdemir - Hatay)