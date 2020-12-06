Hekimoğlu olmak da yetmez

Bütçe görüşmelerinde sırasında Dışişleri mensupları arasında pek de bilinmeyen ilginç bir ilişki biçimini öğrendik.

Aslında ‘monşer’ diye nitelendirilen dışişleri mensupları arasında ‘abi’ statüsü de varmış. Hem de o ‘abiler’, yanlış yapan astlarının ağzına kırmızı biber sürermiş!

Bu ilginç diyalog, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaşandı. Dışişleri’nde 40 yıl görev alan İYİ Parti Milletvekili Büyükelçi Ahmet Erozan, yaptığı konuşmaya şöyle başladı:

“Değerli kardeşlerim, niye kardeşim dediğimi söyleyeyim. Sizlerin bürokrat olarak tanımladığınız bu arkadaşlara hiç amirlik yapmadım, hep abilik yaptım... Ben Meclis’teki konuşmalarımın yüzde 95’ini dış politika konusunda yapıyorum. Acaba Sayın Bakan, bu konuşmaları size aktaran var mı? Mesela ağzınıza biber süreceğimi söylediğim konuşmamı size aktaran oldu mu? Hiç sanmıyorum...”

Erozan bununla da yetinmeyip, salondakilerin şaşkın bakışları arasında getirdiği kırmızı biberi de gösterdi.

ÇAVUŞOĞLU’NUN CEVABI

Tüm eleştirileri dinleyip not alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri’ndeki “abilik” unvanına saygı duyduğunu, kendisinden deneyimli bürokratlara abi diye hitap ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Sonuç itibarıyla Sayın Erozan, siz de bizim abimizsiniz, yaşça büyüksünüz size de abi derim. Kötü konuşursak, yanlış konuşursak ağzımıza biber de süreriz... Milletimizden kırmızı kart görmek yerine, kırmızı biberi tercih ederim.”

Bakan, durumu diplomatik bir yaklaşımla toparladı.