Hangisi daha önemli? Gençler ormanlar gelecek

Yıl 2012, AK Parti Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı aralarında sanatçı Yonca Evcimik’in de bulunduğu hayvan haklarıyla ilgili STK’larla bir toplantı yaparak, yasal düzenlemenin startını verdi.

Yıl 2021, bu kez Grup Başkanvekili Özlem Zengin, aynı STK’ları aynı gerekçeyle bir kez daha topladı. Şimdi, iki grup başkanvekili de görevde değil, yasa da ortada yok.

İki kadın başkanvekilinin çalışmasına tanıklık eden bir gazeteci olarak, hepsi film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Şunu belirtelim, Zengin’in görev değişikliği bu konuyla olan ilgisini ortadan kaldırmayacak. Genel başkan yardımcısı olarak bu konuda çalışmaya devam edecek.

Kısa bir süre önce Özlem Zengin, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç’la birlikte, STK’larla bir toplantı yaptı. Hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren STK’lardan 60’a yakın temsilci çağrıldı. 9 yıl önceki toplantıda yaşananlar, bir kez daha yaşandı. Her STK’dan farklı bir ses çıktı, kafa karışıklığı yaşandı. Bu gecikme, hayvan hakları konusunda adım atılmasını istemeyenlerin işine yarıyor gibi.

Gayet net bir gerçek var. Daha önce çıkartılan yasanın eksiklikleri belli. “Mükemmel bir düzenleme yapacağız” diye beklemek hiçbir şey yapmamak anlamına geliyor ki; mükemmel diye de bir şey yok. Tartışmalı başlıklara gelince:

- Hayvanların sokaklardan toplanması ve barınaklara alınması tartışmalı.

- Her yerleşim yerine barınak yapmanın maliyeti büyük sorun.

- Barınakların sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi yüksek maliyet.

- Hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza ayrı bir tartışma konusu.