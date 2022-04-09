En tartışmalı yasalarda bile uzlaşma arayışının nasıl işe yaradığını yine gördük.
En tartışmalı yasalarda bile uzlaşma arayışının nasıl işe yaradığını yine gördük. Tabii hemşeriye olan özeni de hesaba katmak gerekir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, içinde “2B arazilerinden faizsiz tasarruf şirketlerine kadar her şeyin olduğu” torba teklif görüşülürken, iki Malatyalı vekilin diyaloğu dinleyenleri gülümsetti.
Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, “Evim şirketlerinin” mağdurları için getirilen maddenin daha iyi yazılabileceğini iddia eden muhalefet ile AK Partili Bülent Tüfenkci arasında ilginç diyalog yaşandı.
HDP’li Garo Paylan’ın, “Bu maddeyi daha kapsamlı çalışalım” önerisi üzerine, Tüfenkci “Doğru söylüyorsunuz ama daha kapsamlı çalışalım desek altı ay geçer. Çoğu fakir fukara adamlar, mağdur olmasınlar. Baba, biz diyoruz ki çabuk olsun” dedi.
Paylan, hemşerisi Tüfenkci’ye “Çabuk olan her şeyde hayır olmuyor” diye itiraz edince, Tüfenkci’nin “Bir önerin varsa getir. Getir, vallahi düzenleyelim. Getir kardeş, hepsini yapalım. Biz Malatyalıların deyimiyle, gözünün yağını yiyeyim, Allah’ına kurban, haydi çalış getir” sözleri gülüşmelere neden oldu.
Paylan, önerisini hazırlayıp sunmaya hazırlanırken, iki vekilin dayanışması diğerlerinin ilgisini çekti.
Oturum Başkanı AK Partili Nejat Koçer, “Güzel, bak, ne güzel karşılıklı hallettiler” deyince Paylan, “Biz Malatyalılar böyle başkanım” yanıtını verdi.
TERLETEN SORULAR
YENİ Tarım Bakanı Vahit Kirişci, talepler ve şikâyetlerle çevrilmiş durumda. Gün geçmiyor ki Meclis’te Tarım Bakanlığı’nın alanına giren bir konu açılmasın. Ziyaretine gelen partililerin üretici ve çiftçinin talepleri konusundaki istek listesi de hiç fena değil. Başlıklara gelince...
CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, 24 milyon hektarlık tarım arazisinin 4 milyonunun ipotekli olduğunu belirterek, “Miktar olarak 3 milyon 110 bin 772 parsel tarım arazisi üzerinde ipotek bulunmaktadır. Bu arazilerin üzerindeki ipotek bedeli ise 3 trilyon lirayı aşmaktadır. Bankalara rehin bırakılan arazilerin toplam büyüklüğü 5 milyon 600 bin futbol sahasına eşittir” diyerek, bakana sorunun çözümü için ne yaptığını önergeyle sordu.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da “Yeşil mercimek, ayçiçeği ve nohuta yüzde 75 tohum hibe desteği vereceğini tüm çiftçilere mesaj atarak duyurdunuz. Ancak destek diye belirlenen rakam, ihtiyacın yarısını bile karşılamıyor. Çiftçimiz önümüzdeki hafta gübre atacak ama rekor üstüne rekor kıran maliyet nedeniyle nasıl üretim yapacak” diye kürsüden gündeme getirdi. Bunlar sadece bir-iki örnek.
MÜLAKATLAR HER GÜN KÜRSÜDE
Kamu kurumlarında yapılan işe alımlardaki mülakat sorunu, TBMM kürsüsünde neredeyse her gün konu oluyor. Mülakatlardaki kayırmacılıklar nedeniyle, bazı kurumların yeterliliği olanlar arasından noter huzurunda kura çekme yöntemine geçtiği belirtiliyor.
Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Genel Kurul konuşmasında, parti ayrımı olmaksızın bu soruna el atılması gerektiğini belirterek, “Gençlerimiz, mülakat konusunda gerçekten çok perişan durumda. Gün geçmiyor ki mülakatla ilgili bir suistimali duymamış olalım. Bütün kurumlarda, bakanlıklarda, üniversitelerde, belediyelerde, başarılı gençlerimizin yaşadığı bu acıyı görmezden gelmeyin. Kendi yöneticilerinden emin olmayan, hakkını arayamayan, sürekli devlete kızan bir gençlikle Türkiye nereye gider” diye sordu.
Gözünün yağını yiyeyim
En tartışmalı yasalarda bile uzlaşma arayışının nasıl işe yaradığını yine gördük.
En tartışmalı yasalarda bile uzlaşma arayışının nasıl işe yaradığını yine gördük. Tabii hemşeriye olan özeni de hesaba katmak gerekir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, içinde “2B arazilerinden faizsiz tasarruf şirketlerine kadar her şeyin olduğu” torba teklif görüşülürken, iki Malatyalı vekilin diyaloğu dinleyenleri gülümsetti.
Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, “Evim şirketlerinin” mağdurları için getirilen maddenin daha iyi yazılabileceğini iddia eden muhalefet ile AK Partili Bülent Tüfenkci arasında ilginç diyalog yaşandı.
HDP’li Garo Paylan’ın, “Bu maddeyi daha kapsamlı çalışalım” önerisi üzerine, Tüfenkci “Doğru söylüyorsunuz ama daha kapsamlı çalışalım desek altı ay geçer. Çoğu fakir fukara adamlar, mağdur olmasınlar. Baba, biz diyoruz ki çabuk olsun” dedi.
Paylan, hemşerisi Tüfenkci’ye “Çabuk olan her şeyde hayır olmuyor” diye itiraz edince, Tüfenkci’nin “Bir önerin varsa getir. Getir, vallahi düzenleyelim. Getir kardeş, hepsini yapalım. Biz Malatyalıların deyimiyle, gözünün yağını yiyeyim, Allah’ına kurban, haydi çalış getir” sözleri gülüşmelere neden oldu.
Paylan, önerisini hazırlayıp sunmaya hazırlanırken, iki vekilin dayanışması diğerlerinin ilgisini çekti.
Oturum Başkanı AK Partili Nejat Koçer, “Güzel, bak, ne güzel karşılıklı hallettiler” deyince Paylan, “Biz Malatyalılar böyle başkanım” yanıtını verdi.
TERLETEN SORULAR
YENİ Tarım Bakanı Vahit Kirişci, talepler ve şikâyetlerle çevrilmiş durumda. Gün geçmiyor ki Meclis’te Tarım Bakanlığı’nın alanına giren bir konu açılmasın. Ziyaretine gelen partililerin üretici ve çiftçinin talepleri konusundaki istek listesi de hiç fena değil. Başlıklara gelince...
CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, 24 milyon hektarlık tarım arazisinin 4 milyonunun ipotekli olduğunu belirterek, “Miktar olarak 3 milyon 110 bin 772 parsel tarım arazisi üzerinde ipotek bulunmaktadır. Bu arazilerin üzerindeki ipotek bedeli ise 3 trilyon lirayı aşmaktadır. Bankalara rehin bırakılan arazilerin toplam büyüklüğü 5 milyon 600 bin futbol sahasına eşittir” diyerek, bakana sorunun çözümü için ne yaptığını önergeyle sordu.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da “Yeşil mercimek, ayçiçeği ve nohuta yüzde 75 tohum hibe desteği vereceğini tüm çiftçilere mesaj atarak duyurdunuz. Ancak destek diye belirlenen rakam, ihtiyacın yarısını bile karşılamıyor. Çiftçimiz önümüzdeki hafta gübre atacak ama rekor üstüne rekor kıran maliyet nedeniyle nasıl üretim yapacak” diye kürsüden gündeme getirdi. Bunlar sadece bir-iki örnek.
MÜLAKATLAR HER GÜN KÜRSÜDE
Kamu kurumlarında yapılan işe alımlardaki mülakat sorunu, TBMM kürsüsünde neredeyse her gün konu oluyor. Mülakatlardaki kayırmacılıklar nedeniyle, bazı kurumların yeterliliği olanlar arasından noter huzurunda kura çekme yöntemine geçtiği belirtiliyor.
Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Genel Kurul konuşmasında, parti ayrımı olmaksızın bu soruna el atılması gerektiğini belirterek, “Gençlerimiz, mülakat konusunda gerçekten çok perişan durumda. Gün geçmiyor ki mülakatla ilgili bir suistimali duymamış olalım. Bütün kurumlarda, bakanlıklarda, üniversitelerde, belediyelerde, başarılı gençlerimizin yaşadığı bu acıyı görmezden gelmeyin. Kendi yöneticilerinden emin olmayan, hakkını arayamayan, sürekli devlete kızan bir gençlikle Türkiye nereye gider” diye sordu.