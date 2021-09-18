Gözde araziler satışta

Her ay partilerin veya şirketlerin yaptırdığı anketler, ilgililerine servis ediliyor. İktidar için pek iç açıcı olmayan anketlerde, dikkatler kararsızların durumuna kayıyor.

Ağustos ayının son anketlerine göre, kararsızların sayısı hızla artıyor. Bir önceki ay yüzde 28 olan “kararsız artı oy kullanmayacağım” diyen seçmen, son araştırmalarda yüzde 37.7 olarak belirlendi. Tüm siyasilerin merakla izlediği bu tabloda, kararsızlar yüzde 29.4, “oy kullanmayacağım” diyenler ise yüzde 8.3 olarak veriliyor.

İlginç bir analiz ise partilerin çekirdek oyları açısından yapılıyor. Çekirdek oylarda azalma, gri alanda ise artış olduğu belirtiliyor. Gri alan şu an yüzde 58 olarak belirtiliyor. Yani bu kitlenin, partisini değiştirme potansiyeli olduğu görülüyor.

Tüm partilerin gözünü diktiğin genç seçmene gelince, 18-32 yaş grubunun yüzde 43.9’u, önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak olan 15-17 yaş arası gençlerin ise 64.3’i, kararsız olduğunu veya oy kullanmayacağını söylüyor. Kürt seçmen, sonuçlar için belirleyici olmaya devam ediyor. İktidar, bu kanattaki seçmenlerinin üçte birini kaybetmiş görünürken, Millet İttifakı’nın bu oylar olmadan sonuç alması pek mümkün görünmüyor.



Yaz aylarının en taze anketleri, partiler için önemli mesajlar taşıyor. Doğru strateji, akılcı siyaset ve demokrasi adına söylenen samimi sözler, gri alandakilerin partisini belirleyecek.

GÖZLER AFGANİSTAN’DA OLSA BİLEGüncel siyaset şu ara Afganistan’daki gelişmelere odaklaşmış olsa da Türkiye’nin arka bahçesinde bir süreden beri ilginç gelişmeler yaşanıyor. Dikkatler ilk olarak CHP heyetinin Erbil’e yaptığı ziyaret nedeniyle Kuzey Irak’a çevrildi. Türkiye, Kuzey Irak yönetimi kadar, Talabani bölgesindeki gelişmeleri de yakından izliyor.

Konunun güncel iki başlığı var. Biri, CHP’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı projesi. Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın dahil olacağı böyle bir mekanizmanın kurulmasına olan ihtiyaç, ilk elden önce Kuzey Irak yönetimine anlatıldı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret eden CHP heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlık etti. CHP heyeti, daha sonra Kerkük’e geçerek, Irak Türkmen Cephesi’yle de görüşmelere yaptı. Temasların, CHP’nin Irak politikasının sunumu şeklinde geçtiğini ve memnuniyet yarattığını belirtelim.

Bölgedeki diğer önemli gelişmeye gelince. Türkiye’nin İran sınırında özellikle