Golf zengin sporu mu?

Son yedi aydan beri koronayla yatıp kalkınca fark ettik ki, bilim dünyasının ilginç bir kulisi var.

Kendi aralarında ilginç bulup takip ettikleri araştırmalar, birbiriyle paslaştıkları makaleler ve itibar etmedikleri bilim insanları olduğunu gördük. Son günlerde bu camia iki ilginç konuyu konuşuyor. Biri “maskenin aşı etkisi yaptığını” kaleme alan makale. Diğeri, aşı denemeleriyle ilgili gelişmeler. Tıp dünyasına aşina, bize ise yeni ve heyecan verici gelen “aşı yerine su enjekte edilen denekler” gibi çarpıcı konuları sizinle paylaşmak istedik.

MASKENİN AŞI ETKİSİ

İngiltere’de yayınlanan bir makalede, enfeksiyon uzmanlarının bildiği bir gerçek, korona bağlamında sıradan vatandaşların anlayacağı şekilde kaleme alındı. Makale, “Maske kullanımı, aşılanma etkisi yapıyor” başlığını taşıdığı için doğal olarak dikkatleri üstüne çekti. Bizim danıştığımız uzmanların mantıklı bulduğu bu makalenin özünde, şu yatıyor: Maskeyle dolaşan ve yaşayan kişiler, bulundukları ortamdaki virüse, maskenin filtreleme yeteneği nedeniyle çok az maruz kalırlar. Çevrenizde hasta olanlar varsa ve virüse maruz kalsanız bile, maskeden dolayı küçük parçacıklar alırsınız. Bu parçacıklar sizi hasta etmez. Tam tersine, vücudunuz buna karşı bağışıklık geliştirir, bir nevi aşı etkisi oluşur. Enfeksiyon uzmanlarının, diğer viral hastalıklardan bildiği bu durum, korona nedeniyle ele alındığında, oldukça ilgi çekti.

SU ENJEKTE EDİLEN DENEKLER

Başka bir haber, Türkiye’yi yakından ilgilendiren aşı denemeleri konusunda. Deneklerin sağlandığı ve eylül sonuna kadar bin kişinin Türkiye’de aşı denemesine katılacağının haberlerini Hürriyet’te okudunuz. Bu denemelerdeki yöntem, çok ilgimizi çekti. Öğrendiğimize göre, deneklerin tamamına aşı enjekte edilmiyor. Neredeyse yarısına su veya benzer etkisiz sıvı enjeksiyonu yapılıyor. Bu arada ne denekler ne de aşıyı uygulayan doktorlar, hangisinin su, hangisinin aşı olduğunu biliyor. Sadece aşı kutularının üzerindeki kodlardan gerçeği “firma veya laboratuvar” biliyor. Amaç hem deneklerin hem de aşıyı uygulayanların, tepki ve verilerinin sağlıklı ve doğru olmasını test etmek. Sonuçta veriler, merkeze ulaştığında “aşıya verilen tepkiler” ayrıştırılarak analiz ediliyor.



Tıp dünyasına bildik, bize ilginç gelen bu konular son günlerde, doktorlar arasında çok konuşuluyor. Unutmadan söyleyelim, aşı ile ilgili tüm bu süreç bir ayda tamamlanacak. Başarılı olduğu onaylanırsa, dağıtım nereden baksanız bahar aylarını bulacak.

