Göçmen kızı

Metaverse siyasetin gündemine bir girdi, pir girdi.

Bir gün üç boyutlu avatarınızın sosyal âlemde gezerken liderlerin avatarlarıyla karşılaşması, dolaştığınız dijital odalarda parti propagandalarının yapıldığını görmeniz an meselesi. Dijital dönüşüme kafa yoranların uzun zamandır tartıştığı Metaverse, hem fırsatlar hem de riskler içeriyor.

Yasal altyapısı henüz oluşturulmamış olan Metaverse, tüm dijital dünyaların birleştirilmesiyle oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım alanı. Bu dijital evrende, üç boyutlu bir avatar yaratılarak çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, alışveriş yapmak mümkün olacak.

Siyasiler birbirlerine, yaşlı teyzelerin çocuklarını arayıp, “Oğlum Metaverse diye bir yerde arsa satılıyormuş bize de alsan” dediğini anlatıyor. Tartışmalı bu evren, siyasileri farklı bir açıdan ilgilendiriyor. Bu alanı kullanacak gençlere ulaşmak, bu büyük yapıyı, iletişim ve propaganda amacıyla kullanmak istiyorlar. Çünkü siyasetin eskiyen sert dili, genç kuşaklara bir şey ifade etmiyor. Gençlerden oy alma zorluğu çeken iktidar partisi de konuya daha çok bu açıdan yaklaşıyor. Bir AK Parti yöneticisinin, “‘Uçan balon’ diye dernek kuran gençlerin, bizim ismini bile telaffuz edemedikleri STK’larımıza ilgi duymasını beklemek çok zor” sözleri durumu özetiyor.

KAYIT DIŞI KADINLAR

Kadınların, istihdamda yeteri kadar yer almaması, özellikle belli yaşlarda çocuk ve evlilik gibi gerekçelerle iş hayatından uzaklaşması, istatistiki gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu konudaki araştırmalar ve veriler, daha önce bu köşenin konusu oldu.

Bu kez başka bir açıdan baktık. Bakış açımızı değiştirmemiz gördüklerimizi değiştirmedi. Türkiye’deki kayıt dışı çalışma sorununu irdelerken, bu alandaki çalışanların çoğunun yine kadınlar olduğu gerçeği ortaya çıktı. Yani kadının hem adı yok hem de kaydı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu