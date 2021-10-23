Fiyasko hesaplaşması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir ilk yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Vergi Reform Paketi, bütüncül yapısı ve içeriği açısından muhalefet tarafından desteklendi ve takdir edildi. Durumu gören Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “En çok teşekkürü alan teklif oldu” diyerek saptamada bulundu.

Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, her şeyin içine konulduğu bu nedenle de adına ‘torba’ denilen düzenlemeler, hem muhalefet hem de iktidar milletvekilleri tarafından sevilmez. Çok karmaşık olmaları, bütüncül olmayan içeriği ve aralara sokulan sıkıntılı maddeler nedeniyle tepki çeker. Bu kez öyle olmadı. Teklif, bütünlük arz etmesi, sunumda geniş bir analiz yapılması açısından takdir edildi.

Mehmet Bekaroğlu (CHP): Hepimizin destekleyeceği hatta ‘Niye daha evvel yapılmamıştı?’ diyeceği bir kanun teklifiyle gelindi, tebrik ediyorum.

Akif Hamzaçebi (CHP): Gelir İdaresine bu etki analizi raporu ve maddelerin gerekçeleri için çok teşekkür ediyorum, çok güzel olmuş.

Erhan Usta (İYİ Parti): Teklifin hepsinin vergiyle ilgili olması son derece takdire şayan. Derli toplu bir kanun teklifi olmuş.

Necdet İpekyüz (HDP): Teklif sahibi Uğur Aydemir’e teşekkür ediyorum. Uzun zamandır ilk kez böyle oluyor.

Teklif, düzgün yasama ve uzlaşma kültürüne iyi bir örnek oldu.

BİR NEŞTER DE YERELE

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