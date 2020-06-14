Erzane Nine’den çevre dersleri: ‘Arılarımız sönüyor yavrum’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Arılarımız sönüyor yavrum” diyen 96 yaşındaki Erzane Yalçıntaş’a “Ellerinden öperim” diye yanıt verdi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle köyünü, vadisini, deresi, tarlasını korumak için mücadele veren, 10 köylü kadın videokonferans sistemiyle Kılıçdaroğlu’na konuk olmuştu.
Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın organize ettiği etkinlik, klasik çevre günü programlarından farklıydı. Kılıçdaroğlu, bulundukları yerlerde maden, taşocağı veya santrallara karşı yürütülen yerel mücadelerde sembol olmuş kadınlarla renkli sohbetler yaptı. Programa, Artvin Cerattepe’de madene karşı mücadele yürüten 96 yaşında Erzade Yalçıntaş damgasını vurdu.
Rifat Başaran’ın aktardığına göre, Erzade Nine, Kılıçdaroğlu’na “Doğamız kirleniyor, varımız pisleniyor, arılarımız sönüyor, balıklarımız ölüyor yavrum. Razı değilim bunların yapılmasına. Vazife başında olanlardan, gençlerden memleketime sahip çıkmanızı bekliyorum. Tüm bunlara karşı dimdik duralım, dayansınlar, dayanalım” deyince, salondakilerin yüzüne sıcak bir gülümseme yayıldı.
Toplantıda kimler yoktu ki; Karadeniz’den Havva Bekar ve Kader Altay Demirci, Antalya’dan Elif Arığ, Muğla’dan Tayyibe Demirel, Aydın’dan Leyla Çiyansen, Misket Aslan, Kaz Dağlarında altın madenine karşı direnen Naide Kumarlar, Fehime Babadağ. Hepsi, topraklarını çocukları ve torunları için korumaya çalışan Anadolu kadınları. Hepsine teşekkür borçluyuz.
BAYLAR, BAYANLAR SOSYAL MESAFE LÜTFEN
TBMM’nin zorunlu pandemi molasından sonra yeniden mesaiye başlamasıyla ilginç kareler de düşmeye başladı ekranlara. Bırakın nezaketli bir sosyal mesafe ilişkisini, yumruk yumruğa birbirine giren vekillere COVID-19 bile etki etmedi. TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılırken, özellikle oy verme işlemi sırasında vekillerin hali semt pazarlarından bile beterdi. Milletvekilleri, oy pusulası sırasında ve oy kabinlerinin önünde sosyal mesafeye uymayarak, “Önce ben oy kullanayım” yarışına girdi. CHP’liler ise sosyal mesafeyi, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etmek ve işi yavaşlatmak için kullandı. Ancak, vatandaşlara rol modeli olması gereken vekillerin görüntüleri hiç de iç açıcı değildi.
Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ
GİZLİ DURUŞMALAR ARTACAK
Aylardır hazırlığı süren İkinci Yargı Paketi hukuk dosyalarındaki yığılmaya karşı önemli beklenti oluşturmuş, ancak süreç pandemiyle kesintiye uğramıştı. Paketin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri nihayet tamamlandı.
Teklifin Meclis’te en çok tartışılan bölümü ise hukuk davalarında “gizlilik” kapsamının genişletilmesiydi. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde” duruşma gizli yapılabilecek. Muhalefet, nüfuz sahibi kişilerin davalarının kamuoyundan gizlenebileceğine dönük kuşkuları ifade etti.
‘MAHREM KONULAR VARDIR Kİ..’
CHP milletvekilleri, “Korunması gereken hangi menfaat? Bazı muktedir kişilerin ya da kurumların davaları toplumdan mı gizlenecek?” diye sordular. Bülent Sarıoğlu’nun bilgisine göre, bu sınırlamayı iktidardan çok yargı bürokrasisinin istediği anlaşıldı. Uzun tartışmaların ardından devreye giren Yargıtay temsilcisi Adem Arslan, “İtiraf ediyorum” diye söze başladı ve “Bu maddeyi ben önerdim” dedi. Muhalefet milletvekillerinin titiz çalışmalarını da takdir eden Arslan, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Birtakım mahrem konular vardır. İki kardeş arasında olabilir, karı koca arasında olabilir, evlatlık, babalık davalarında olabilir. Herkesin her şeyi duyması gerekmiyor. Anayasamız kişinin maddi ve manevi varlığını bir bütün olarak korunmasını isteme hakkı vermiş. Mahremiyetin korunması var, ticari sırların korunması var. Bir patent davasında patentini anlatacak belki de birileri oradan bir kopya çekecek ya da bir telifle ilgili diğer ticari sırlarla ilgili birtakım konular konuşulacak.”
Ancak, muhalefetin kaygılarına ilişkin yanıt verilmedi.
Erzane Nine’den çevre dersleri: ‘Arılarımız sönüyor yavrum’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Arılarımız sönüyor yavrum” diyen 96 yaşındaki Erzane Yalçıntaş’a “Ellerinden öperim” diye yanıt verdi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle köyünü, vadisini, deresi, tarlasını korumak için mücadele veren, 10 köylü kadın videokonferans sistemiyle Kılıçdaroğlu’na konuk olmuştu.
Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın organize ettiği etkinlik, klasik çevre günü programlarından farklıydı. Kılıçdaroğlu, bulundukları yerlerde maden, taşocağı veya santrallara karşı yürütülen yerel mücadelerde sembol olmuş kadınlarla renkli sohbetler yaptı. Programa, Artvin Cerattepe’de madene karşı mücadele yürüten 96 yaşında Erzade Yalçıntaş damgasını vurdu.
Rifat Başaran’ın aktardığına göre, Erzade Nine, Kılıçdaroğlu’na “Doğamız kirleniyor, varımız pisleniyor, arılarımız sönüyor, balıklarımız ölüyor yavrum. Razı değilim bunların yapılmasına. Vazife başında olanlardan, gençlerden memleketime sahip çıkmanızı bekliyorum. Tüm bunlara karşı dimdik duralım, dayansınlar, dayanalım” deyince, salondakilerin yüzüne sıcak bir gülümseme yayıldı.
Toplantıda kimler yoktu ki; Karadeniz’den Havva Bekar ve Kader Altay Demirci, Antalya’dan Elif Arığ, Muğla’dan Tayyibe Demirel, Aydın’dan Leyla Çiyansen, Misket Aslan, Kaz Dağlarında altın madenine karşı direnen Naide Kumarlar, Fehime Babadağ. Hepsi, topraklarını çocukları ve torunları için korumaya çalışan Anadolu kadınları. Hepsine teşekkür borçluyuz.
BAYLAR, BAYANLAR SOSYAL MESAFE LÜTFEN
TBMM’nin zorunlu pandemi molasından sonra yeniden mesaiye başlamasıyla ilginç kareler de düşmeye başladı ekranlara. Bırakın nezaketli bir sosyal mesafe ilişkisini, yumruk yumruğa birbirine giren vekillere COVID-19 bile etki etmedi. TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılırken, özellikle oy verme işlemi sırasında vekillerin hali semt pazarlarından bile beterdi. Milletvekilleri, oy pusulası sırasında ve oy kabinlerinin önünde sosyal mesafeye uymayarak, “Önce ben oy kullanayım” yarışına girdi. CHP’liler ise sosyal mesafeyi, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etmek ve işi yavaşlatmak için kullandı. Ancak, vatandaşlara rol modeli olması gereken vekillerin görüntüleri hiç de iç açıcı değildi.
Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ
GİZLİ DURUŞMALAR ARTACAK
Aylardır hazırlığı süren İkinci Yargı Paketi hukuk dosyalarındaki yığılmaya karşı önemli beklenti oluşturmuş, ancak süreç pandemiyle kesintiye uğramıştı. Paketin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri nihayet tamamlandı.
Teklifin Meclis’te en çok tartışılan bölümü ise hukuk davalarında “gizlilik” kapsamının genişletilmesiydi. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde” duruşma gizli yapılabilecek. Muhalefet, nüfuz sahibi kişilerin davalarının kamuoyundan gizlenebileceğine dönük kuşkuları ifade etti.
‘MAHREM KONULAR VARDIR Kİ..’
CHP milletvekilleri, “Korunması gereken hangi menfaat? Bazı muktedir kişilerin ya da kurumların davaları toplumdan mı gizlenecek?” diye sordular. Bülent Sarıoğlu’nun bilgisine göre, bu sınırlamayı iktidardan çok yargı bürokrasisinin istediği anlaşıldı. Uzun tartışmaların ardından devreye giren Yargıtay temsilcisi Adem Arslan, “İtiraf ediyorum” diye söze başladı ve “Bu maddeyi ben önerdim” dedi. Muhalefet milletvekillerinin titiz çalışmalarını da takdir eden Arslan, gerekçelerini şöyle açıkladı: “Birtakım mahrem konular vardır. İki kardeş arasında olabilir, karı koca arasında olabilir, evlatlık, babalık davalarında olabilir. Herkesin her şeyi duyması gerekmiyor. Anayasamız kişinin maddi ve manevi varlığını bir bütün olarak korunmasını isteme hakkı vermiş. Mahremiyetin korunması var, ticari sırların korunması var. Bir patent davasında patentini anlatacak belki de birileri oradan bir kopya çekecek ya da bir telifle ilgili diğer ticari sırlarla ilgili birtakım konular konuşulacak.”
Ancak, muhalefetin kaygılarına ilişkin yanıt verilmedi.