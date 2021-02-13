Erdoğan’dan talimat: ‘Lütfi, bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin’

İdeal akademisyenin nasıl olması gerektiğini anlatırken, “öğrencisinin gözlerindeki aşkın pırıltısını görmeyi” önemli bir kriter saymak, pek alışılmadıktır. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a göre bu önemli bir konu.
Şentop, geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin ikinci dönem eğitiminin başlaması nedeniyle akademisyenlere seslendi. Farklı bir yaklaşım sergileyen Şentop, son dönemde yapılanların aksine öğrencilere değil, öğretim üyelerine yüklendi.
Gençlerden şikâyet etmenin yöneticilerin kendi sorumluluklarını görmezden gelmesi olarak nitelendiren Şentop, “Genç neslin şartlarını, görgü ve kültürünü bizler oluşturuyoruz. O nedenle ben gençlerimizin yaşadığımız çağın sorunlarından sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Dönüp kendimize, ‘Biz gençler için ne yaptık?’ diye sormak gerekir” dedi.
Şentop
“Araplar en güzel yerleri satın aldı” başlıklı eleştiriler sık duyulur. Irak, İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt vatandaşlarının yaptığı alımlar ilk 5’e girince, bu iddialar doğru kabul edilebilir. Ancak Türkiye’ye ilgi duyanlar sadece onlar değil, Seyşeller ve Norfolk adalarının vatandaşları da listede görünüyor. Hatta Haitililer de var tek tük de olsa.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2002-2020 tarihleri arasında yabancılara yapılan taşınmaz satışlarının rakamlarını açıkladı. CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in soru önergesine yanıt veren bakanın verileri, dünyanın öbür ucundan Türkiye’ye ilgi duyanlar olduğunu da gösterdi.
Umut Erdem’in aktardığına göre, bu sürede 172 ülkeden vatandaş taşınmaz edinirken, en çok ilgiyi gösteren ülkelerin başında Irak geldi. En çok taşınmazın alındığı iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya, Bursa, Muğla ve Ankara oldu. En çok taşınmaz alan 10 ülke vatandaşı Irak, Rusya Federasyonu, İran, Suudi Arabistan, İngiltere, Kuveyt, Almanya, Afganistan, Azerbaycan ve Ürdün olarak sıralandı.
Bizim dikkatimizi çeken, adını bile bilmediğimiz, bazıları turistik cennet olan ülkelerden de Türkiye’de konut, arsa, arazi, tarla, bağ, bahçe alanlar olması. Sayıları sınırlı da olsa, listede, Saint Kitts ve Nevis, Eritre, Komor Adaları, Antigua ve Barbuda, Vanuatu, Seyşeller, Mauritius, Batı Samoa, Benin, Haiti, Norfolk Adaları, Reunyon, Sierra Leone, Trinidad ve Tobago gibi ismi az duyulan ülke vatandaşlarının da olduğu görüldü.
Liste böyle uzayıp gidiyor. Tabii bu ilginin ticari ve siyasi boyutuna ayrıca bakmak gerekir.
YEREL YÖNETİMDE İLGİNÇ PLAN
Kılıçdaroğlu Ailesi'ne, oğul Kerem’den yadigâr olan iki kaplumbağa, yeni bir yolculuğa çıkacak.
Öğrendik ki, yıllardan beri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte yaşayan, Özgür ve Kerem adlı iki kaplumbağanın artık doğal yaşama bırakılmasına karar verilmiş.
Tabii kastettiğimiz doğal yaşam, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016’da kurduğu, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği’ne üye olan ve hayvanların doğal yaşam koşullarında bakılmasını esas alan Çiğli Sasalı Doğal Yaşam Parkı.
Kılıçdaroğlu Ailesi'nin büyüyen ve ev koşullarında zorluk çekmeye başlayan iki kaplumbağası için oldukça uygun bir alan bulunmuş. Veterinerler gözetiminde oluşturulan özel alanda yaşayacak Özgür ve Kerem, yeni yolculuğuna yakında çıkacak.
Moore’un İngiltere’nin dış istihbarat örgütü MI6’nın başına geçmesi büyük yankı uyardırmıştı. Artık İngiltere’nin en büyük istihbarat örgütünün başkanı olan Moore’un aklı hâlâ Türkiye’de. Geçen günlerde Serkan Demirtaş, İngiltere’nin yeni büyükelçisi Dominick Chilcott ile Türkiye ve İngiltere’nin yeni dönemdeki ticari ilişkisini konu olan önemli bir röportaj yaptı. İngiltere’nin AB’den bağımsız geliştireceği yeni ticaret ilişkisi, Türkiye için o kadar büyük önem taşıyor ki TBMM’nin tatilden sonra çıkaracağı ilk yasa da bu anlaşma olacak.
Konumuza dönersek; bu röportajı, yeni İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Twitter hesabından paylaştı. Retweet edenler arasında kim var dersiniz? Richard Moore. Moore’un retweet ettiği bir konu doğrudan İngiliz yönetimine de ulaşıyor, doğal olarak. Anlaşılan hem Türkiye’deki gelişmeleri hem de selefini yakından izliyor. Richard Moore’un sosyal medyaya olan ilgisi, yaptığı görev nedeniyle İngiltere’de de konu ediliyor. Ayrıca Türkiye ilgisi ve bilgisi de İngiliz basınının dikkatini çekiyor.
Tabii, MI6’nın başkanı tarafından izlenmek ne kadar tercih edilir, ayrı konu!
BAZEN TEK BİR SES YETERTürkiye
1980 darbe dönemini yakından yaşayanlar ve takip edenler, darbeci Kenan Evren paşanın sonraki kuşaklar için neredeyse “ressam dedeye” dönüşmesine izin vermediler. Darbecilerden hesap sorma süreci işe yaradı. Kenan Evren’in geçtiğimiz hafta Ankara’da çevrimiçi müzayedede satışa çıkan tablosu, daha öncekilerin akıbetine uğradı.
Ankara’daki çevrimiçi müzayedede, Kenan Evren’in 1997’de yapılmış, 48x60 cm yağlı boya tablosu 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Daha önce tablolarına verilen fiyatlarla kıyasladığında, bedava sayılacak bu rakama bile iki hafta boyunca henüz alıcı çıkmadı. Sanatsal değeri olmaması bir yana, darbeci bir paşanın resmini duvarına asmak, herhalde sadece aile üyelerine iyi gelebilir.
Evren resimlerinin akıbeti, bizden önce de çok sayıda yazıya konu oldu. Evren’in resimle ilişkisini, “umutsuz ev kadınlarının kendine uğraş bulma çabası”na benzetenler oldu. Zira sanatsal bakış açısı ve derinlikten o kadar uzaktı ki, New York’ta bir müzeyi gezerken karşılaştığı Pablo Picasso’nun resimleri için “Bunları ben de yaparım” dediğini kimse unutmadı. “Nü” tablo bulunan bir bienalde sansür uygulatıp, kolaj bir resme “yırtık” dediğini de hatırlıyor herkes. Sonra da “nü” yağlıboya resim yapıp, “Bunları satmaya kıyamıyorum” dediğini de.
Tanıyanlar bilir, Arslan’ın ilgi alanı hiçbir zaman milletvekilliği ile sınırlı kalmadı. Erdoğan’a uzak kaldığı iddia edildiği dönemlerde bile kritik konularda devreye girip sonuç aldığını bilenler bilir.
Şimdi bu sessiz danışmanın, sessiz müzakereciye dönüştüğü anlatılıyor Ankara kulislerinde. Aslında o kadar da sessiz değil. Arslan bir süreden beri, sosyal medyada yayınladığı videolarla siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Özellikle de dış politika konusunda. Öyle tam bir siyasetçi üslubunda da değil. Daha çok gelişmeleri orta ve uzun vadeli perspektiften okuyan bir uzman, bir danışman gibi yaklaşıyor konulara.
Son videosuyla açıkladığı görüşlerine gelince... ABD Kongresi’nin basılması ve ardındaki gelişmeleri değerlendiren Arslan’ın “Kaybedenlerin hazımsızlığı, göstericilerin Kongre’nin işgale kadar varan taşkınlıkları, demokrasi kültürü açısından utanç vericidir” sözlerini, Erdoğan’ın ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’la olan fotoğraflarıyla birlikte servis ettiğini de unutmayalım.
Arslan
ABD kongresinde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden “Endişeliyiz” mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ’dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ’ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD’de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve “Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye...” sözleriyle not düştü.
Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre Salonu’nda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu’nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ’dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp-dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık.
60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Sonra biraz araştırınca, Elazığ’ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişneçürüğü mermerinin, ABD’de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye’nin mermer rezervinin yüzde 7’sini elinde bulunduran Elazığ’ın dünyada vişneçürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.
Ancak bunlar öyle diplomatik öncelikleri olan kişiler değil, kış aylarında başkanlığı kapısında mesken tutan kediler. Artık giriş çıkış onlardan soruluyor.
Başkanlığın bahçesinde art arda boy gösteren kediler, çalışanların ilgisini çekince, soğuk kış günlerinden korunmaları için el birliği yapıldı. Önce küçük yemek kapları konuldu, bu yetmedi barınmaları için küçük mekanlar oluşturuldu. İş iyice büyüdü, başkanlığın bahçesinde uygun bir köşede üç kedi evine yer açıldı, mini bir barınak yaratıldı. Çalışanlar adeta yarışa girdi, AB Başkanlığı’nın kedilerine bakmak için. Artık onlar, başkanlığın vazgeçilmezleri...
Bu yakın siyasi tarihin 18’inci denemesi olacak. AK Parti’den önce verilen teklifleri de sayarsak, bu konuda daha önce 17 kez adım atılmış, ama maalesef sonuçsuz kalmış. Tekliflerin çoğunun CHP’ye ait olduğunu da anımsatalım.
Konuya AK Parti’nin yaptığı çalışma üzerinden bakarsak, eksiklerine rağmen hiç olmamasından iyi gibi. Meclis Başkanı’na fazla yetki verdiği, işi önce partilerin kendi etik kurullarına havale ettiği için eleştirilen teklifin, Şentop tarafından yeniden yorumlandığını biliyoruz.
Yakın zamanda, kamuoyunun önüne gelmesi beklenen bu teklifte, asgariden olacak başlıklar belli. Örneğin, milletvekillerinin hediye kabul etme limitleri olacak. Daha önce bu 10 asgari ücret tutarı olarak belirlenmişti. Yani en fazla 28 bin liraya kadar olan hediyeler kabul edilecek.
En önemlisi, mal bildirimindeki gizlilik kaldırılacak. Yani siyasilerin mal varlığında yıldan yıla olan artışları vatandaş görebilecek. Milletvekillerine ilişkin iddialarda somut delil aranacak, herhalde mahkeme kararı somut delil kapsamına girecektir.
Hediye sepetindeki 4 konu için kollar sıvanacak. İktidar milletvekilleri ne kadar doğru adım attıklarını anlatacak, muhalefet partileri ise yanlış ve eksikleri eleştirecek. İşte yeni yıl sepetindeki konular:
* Hayvan hakları: 10 yıldır Meclis’in gündeminde olan, STK’ların katıldığı onlarca toplantı yapılan hayvan hakları düzenlemesi için bir deneme daha yapılacak. Bu konuda taslak metin sorunu yok. Hem Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak, hem AK Parti grup yönetiminde yapılan çalışma ortada. Metinler hiç fena değil. Sorun siyasi iradede. Halen bu konuya “Köy hayvanlarında nasıl uygulanacak, köylülerin her davranışı suç kapsamına mı girecek? Bunun maliyeti nasıl karşılanacak?” cephesinden bakıp işi yokuşa sürenler var, belirtelim.
* Ekonomi ve hukuk reformu: Bu iki konunun ilgili bakanları da çok hevesli görünüyor. Hem Adalet Bakanı hem de Hazine ve Maliye Bakanı, milletvekilleriyle bir dizi toplantı yaptılar. Başlıklar belli. İfade özgürlüğü alanıyla ilgili davalarda uygulamadaki farklılıkların giderilmesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyulması, tutukluluk süreleri, ticari arabuluculuk kapsamının genişletilmesi, uluslararası tahkim, sulh, uzlaşma gibi uyuşmazlık çözüm yollarının kullanımının arttırılması. Bakanların yaklaşımları makul ama ikna etmeleri gerekenler var.
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Muhalefetin eleştirilerini dinleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin dış politikasını dengesiz bulanlara yanıt verdi. Çavuşoğlu, özellikle Kıbrıs politikasından söz ederken, “Biz tüm bu adımları atarken, samimiyetle söylüyorum. Biz 1974 ruhuyla hareket ediyoruz. Biz rahmetli Ecevit’in ruhuyla hareket ediyoruz” dedi. Bu gönderme herkesin ilgisini çekti.
Çavuşoğlu, kendi siyasi geçmişine ve ittifak ortaklarına selam göndermeyi de ihmal etmedi, “Biz rahmetli Necmettin Erbakan’ın ruhuyla, biz rahmetli Alparslan Türkeş’in ruhuyla da hareket ediyoruz” diyerek dengeyi tutturmaya çalıştı.
Doğal olarak, AK Parti, CHP ve MHP sıralarından alkış aldı.
Çavuşoğlu’nun konuşmasındaki
Deniz suyunu temizleyen deniz patlıcanlarının kontrolsüz avlanmaması konusu TBMM gündemine geldi.
Umut Erdem’in bilgisine göre, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için önerge verdi. Deniz patlıcanının, Ege’de deniz suyu için adeta bir filtre görevi gördüğü, her birinin yılda 150 tona yakın deniz suyunu süzdüğü anlatıldı. Suyun temizlenmesi ve bunun turizme katkısından söz eden Hamzaçebi, avlanmanın yasaklanmasını istedi.
Bakan Pakdemirli ise bakanlığına hem avlanması hem de yasaklanması yönünde gelen önerilerin bilimsel ve çevresel analizler ışığında değerlendirildiğini, aralıklarla avlanmasına izin verilmesinin doğru olduğuna karar verildiğini açıkladı.
Buna göre bakanlık, Aydın, İzmir ve Muğla hattındaki tüm denizlerde, deniz patlıcanı avcılığını, “
Özellikle milli güvenlik konularında HDP ayrı, diğer partiler ayrı tutum sergiler. Uzun zamandan beri ilk kez, 5 parti bir konuda uzlaştı. Adına “Bakkal amca ittifakı” dense yeridir.
Komisyondaki bütçe görüşleri sırasında, tüm partilerin milletvekilleri zincir marketlere ilişkin kuralların iyi belirlenmesi, küçük esnafın rekabet edebileceği alanlar açılmasıyla ilgili ağız birliği yaptı. Kırtasiye, bakkal, manav gibi küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi çözüm önerildi. Görüşleri, AK Partili, HDP’li CHP’li ayrımı olmaksızın, öylesine güçlü dile getirdiler ki; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajı aldığını söyledi.
Aysel Alp’ın aktardığına göre, vekillerin “Küçük esnaf nasıl kurtulur?” başlıklı önerileri şöyle:
- Emine Gülizar Emecan (CHP):
Bundan 8 yıl kadar önce, doğum sırasında TBMM’nin bahçesine sığınan ve yavrularıyla birlikte, bahçeyi mesken tutan kedi ailesiyle değişti her şey. Milletvekillerinin bahçedeki oturma gruplarının arasında gezen, yavrularını oradan oraya taşıyan kedi ailesi, bu resmi mekâna öyle bir canlılık getirdi ki tüm çalışanlar, aşcılar, kedi ailesi için seferber oldu. İsimler takıldı, bakımları yaptırıldı, veterinere götürüldü. O günden beri, Ankara’nın en güzel bahçelerinden biri olan kampus içerisinde kuşlar dışında, bir kaplumbağa, bir de kedi görmek olağan oldu.
Selahattin Sönmez’in karelerine yansıdığı gibi, bahçeye gelen ilk kedi ailesinden midirler bilinmez, TBMM’nin güzel kedileri, sonbahara veda eden bahçedeki rengârenk atmosferin altında güneşlenmeyi ihmal etmiyorlar. Sonbahar rengindeki tüyleriyle herkesin ilgisini çeken Meclis kedileri, artık bahçenin vazgeçilmezleri.
AŞININ DA VIP’Sİ OLACAK MI?SAĞLIK Bakanlığı, bu ayın sonunda uygulanmaya başlaması beklenen COVID-19 aşılarıyla ilgili olarak öncelik gruplarını belirledi. Tıpkı grip aşısı gibi liste yapılıyor. Ancak Ankara kulislerinde, ilk etapta 10 milyon adet getirtilen ve sadece 5 milyon kişiye yapılacak aşılar için VIP ayrıcalığı olduğu konuşulmaya başlandı.
Benzer bir iddia, HDP İstanbul Milletvekili
Haberleri görenler, Sağlık Bakanlığı’nın korona ile mücadele spotlarında da yer alan Esen için “Söylediklerine kendi uymamış anlaşılan” esprileri yapsa da işin aslı öyle değil.
Her gün bir dizi setinde, koronavirüse yakalanan oyuncu çıktığı ve çekimlere ara verildiği haberleri yapılırken, konu TBMM’nin gündemine de geldi ama top ortada kaldı.
CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, bütçe görüşmeleri sırasında dizi setlerindeki korona vakalarını anımsatarak, setlerin denetlenmesi konusunda hangi kurumların ne yaptığını sordu.
Kadıgil, “Bazı dizilerde, set çalışanının COVID-19’a yakalandığının saklandığı ortaya çıkıyor. Dini imanı para olmuş patronlar yüzünden bu resmen cinayete teşebbüstür. Orada çalışan herkesin hayatlarıyla oynuyorlar. Biz bunları anlatıyoruz ama iki yıllık tecrübem gösterdi ki; maalesef hiçbir şey değişmiyor” dedi.
Kadıgil, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinde dile getirdi, doğal olarak. Çalışan hakları, iş yeri müfettişleri açısından, bu bakanlığı ilgilendiriyor. Konunun, sanatçı hakları açısından Kültür Bakanlığı boyutu var. Bir de İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı korona denetimleri var.
Yani konu, üç bakanlığı da ilgilendiriyor. Ancak henüz ses veren bir bakan çıkmadı.
Erdoğan’dan talimat: ‘Lütfi, bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin’
Cuımhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktı. Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. TBMM’den ayrılmadan önce idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.
Odaya çaylar söylendi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle sohbete koyuldu. Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.
Odada bulunanlar, Erdoğan’ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.
Hürriyet’in geçen hafta duyurduğu bu çalışmaya ilişkin hazırlıkların perde arkası böyle. Erdoğan’ın daha önce yaptığı uyarının çalışmayı başlattığı öğrenildi. Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor.
Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikâyetler Erdoğan’a kadar ulaştı.
Ve önceki gün, yasa teklifi TBMM’ye verildi.
KAPADOKYA’NIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR
BİRKAÇ ay önce Kapadokya bölgesinde Kanadalı bir şirketin altın arama izni aldığına ilişkin haberler gündem olduğunda, “Kapadokya’yı Koruma Harekâtı” başladı.
Sadece bölge halkı değil, Kapadokya’nın kıymetini bilen herkes devreye girdi. Slogan da çok çarpıcıydı. “Kapadokya’nın üstü, altından değerlidir.”
Sonra mücadele başladı. Çok hızlı şekilde on binlerce imza toplandı. Turizme gönül verenler devreye girdi, konu yurtdışına kadar ulaştı. Ardından davalar açıldı.
Aysel Alp’ın aktardığına göre, hukuki süreç devam ederken, Avanos Belediyesi’nden, “Kapadokya’ya müjde” anonsu geldi. Kanadalı Centerra Madencilik’in rezerv yetersizliği nedeniyle alandan çekilme kararı aldığını duyuruldu. Özkonak Belediye Başkanı Abdülkadir Macit olayı doğruladı.
Özkonak ve Göynük halkının Cumhurbaşkanlığı’na kadar uzanan duyarlılık kampanyası mutlu sonla bitti. Özkonaklılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Göçek, “Rezerv yetersizliğinden değil, halkın tepkisinden dolayı aramadan vazgeçtiler. Bu bölgenin altı da üstü de altın madeninden daha değerli” dedi.
Kazdağları, Kemaliye, Kayseri, Kapadokya. Sırayla altın aramaya kurban edilmek istediler.
Dayanışma ve güç birliği gösterenler kazandı.
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